"대형 참사 추모 체계 재정비해야"

큰사진보기 ▲김주범 대구시의원. ⓒ 대구시의회 관련사진보기

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대구지역에서 발생한 대형 참사의 추모공간과 기록물을 체계적으로 보존·관리하기 위해 대구시 차원의 중장기 관리원칙이 마련되어야 한다는 주장이 제기됐다.김주범 대구의원(달서구6)은 2일 열린 제328회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 상인동 도시가스 폭발사고와 2·18 지하철 화재 참사 등 대구지역 주요 재난의 추모 체계 재정비를 촉구했다.김 의원은 "1995년 상인동 도시가스 폭발사고로 101명이 목숨을 잃었고, 8년 뒤인 2003년 2·18 지하철 화재 참사로 192명의 시민을 또다시 잃었다"며 "두 번의 대형 참사를 겪은 대구가 희생자들을 어떻게 추모하고 기억해 왔는지 돌아봐야 한다"고 밝혔다.이어 "지난 2008년 달서구의회에서도 같은 문제를 지적했는데 18년이 지난 지금 다시 이 자리에 섰다"면서 "추모행사와 위령탑이 존재한다는 것과 도시가 그 기억을 책임진다는 것은 다른 문제"라고 지적했다.특히 시민 성금으로 조성된 상인동 참사 추모관 '세심관'을 언급하며 "학교 이전 문제가 논의되는 과정에서 세심관 보존 문제도 함께 제기됐다. 참사 희생자의 기록과 추모공간이 개별 기관의 사정에 따라 흔들려서는 안 된다"고 강조했다.김 의원은 참사 기억과 보존을 대구시의 공적 책무로 다하기 위해 ▲주요 재난 추모공간 및 기록물에 대한 종합 실태조사 ▲희생자 추모 및 기록물 보존·관리를 위한 제도적 근거(조례) 마련 ▲추모와 기억을 연계한 시민·학생 안전교육 방안 마련 등 3가지를 제안했다.김 의원은 "보상과 배상이 과거의 피해를 수습하는 일이라면, 추모와 기억은 비극을 반복하지 않기 위한 현재와 미래의 안전정책"이라며 "이제는 그 기억을 유가족과 개별 기관의 몫으로 남겨두지 말고 대구시가 책임 있게 나서야 한다"고 강조했다.