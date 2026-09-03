꽉 찬 9월, 은퇴 넉 달 만에 알게 된 것

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"은퇴하고 나면 나 뭐 하고 살아?"

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큰사진보기 ▲배우고 가르치는 일. ⓒ uns__nstudio on Unsplash 관련사진보기

"제가 이십 년 이상 학생들 영어 학원을 했고, 서울에서도 저소득층 아이들 공부방에 봉사를 나갔습니다. 필요하시면 아이들에게 봉사하고 싶습니다."

"고3 수업 하는 학원 선생은 운동할 틈이 없어요."

'이게 은근히 스트레스 해소에 도움 되는구나. 그래서 애들도 태권도 하면서 기합 넣나?'

큰사진보기 ▲요즘 공부하는 외국어책들일본어 책 두권, 프랑스어 회화 교재 한권 ⓒ 한영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난 5월 은퇴하기 직전과 직후는 우울하기도 했고, 사실 겁이 났었다.두려운 듯 남편에게 물었더니"생각해 둔 게 있을 거 아냐. 당신 잘하는 거 하고 살아"라는 답이 돌아왔다.우연히 남편의 위암 1기 수술과 나의 은퇴 시기가 겹쳐, 남편 보살피기부터 시작했다. 그러나 기본적으로 건강했던 남편은 한 달이 지나기도 전에 출근할 만큼 회복되었고, 곧 내 손을 떠났다.7월이 되며, 나는 내 시간을 자유롭게 쓸 수 있게 되었고, 무엇을 하며 살 것인지 곰곰이 생각하고, 하나씩 할 일을 추가해 나가기 시작했다.일단, 뭔가 새로 장사를 시작하는 걸 꿈꿔 봤다. 한때 은퇴자들이 퇴직금으로 치킨 가게를 열었듯, 나도 조그만 가게를 열어 부지런히 하면 뭐든 자리 잡지 않을까 싶었다.남편이 서울의 한 병원에 입원해 있는 동안, 빨래방에 가면 그 옆의 북카페에서 시간을 보냈다. 편안한 분위기에, 친절한 주인이 손님을 반기는 가게였다. 굳이 세련된 인테리어나 화려한 먹거리가 아니더라도 단골을 확보하면 장사가 되는구나 싶어 탐이 났다. "서귀포에 분점 내실래요?" 하고 물어보고 싶었다.하지만 곧 그 선택은 무리라는 걸 깨닫는다. 요즘 서귀포 구시가지는 줄줄이 빈 점포다. 관광객이 많이 오는 듯싶지만, 올레 시장만 북적거릴 뿐. 거기에 나 같은 초짜가 또 보탤 일 있나 싶다. 그렇게 잠시 불타오르던 '조그만 가게'의 꿈은 접었다. 어쩌면 나는 가게가 간절히 갖고 싶었던 게 아니라, 은퇴 뒤에도 내가 여전히 쓸모 있는 사람이라는 확인이 필요했던 것인지 모른다.그러면 외국인을 위한 한국어 교사와 자원봉사를 하자 싶었다. 이것은 남편의 제안이기도 했다. 나는 한국어 교원 2급 자격증을 갖고 있었고, 줌으로 일본인에게 일본어를 배우고 있다.선생님은 한국어 중급을 공부하고 있는데, 서로 한 번씩 교대로 언어 교환 수업을 하자고 진작 제안했었다. 그래서 다시 의사를 확인했더니 "저는 지금 당장이라도 좋습니다" 하며 반긴다. 그래서 이번 주부터 시작한다. 일단 그녀와 실습하며 경험을 쌓고, 자료를 만들고 난 후 온라인 학습 사이트에 한국어 교사로 등록할까 한다.학원을 정리하며 노트북 몇 개가 남아서 그것들을 포맷하고 깨끗이 닦았다. 아이들이 쓰면 딱 좋을 것 같아, 집 부근 보육원에 미리 연락해 두고 가져갔다. 간 김에 담당자님께 물었다.담당자는 수요를 알아보고 연락하겠다고 했지만, 몇 주가 지나도록 소식이 없었다. 내 쪽의 선의만으로 봉사가 시작되지는 않는다는 것을 뒤늦게 깨달았다. 결국, 한국어 교습은 이제 시작이고, 봉사할 곳은 찾는 중이다.이 핑계를 더러 써왔지만, 반은 맞고, 반은 틀린다. 일의 물리적인 부담보다 마음의 부담이 더 크기 때문이고, 그래도 운동하기 싫어하는 마음이 반은 차지했을 것이다.그래서 지난 십 년간 제대로 된 운동은 하지 않고, 나이만 먹은 채 은퇴해 버렸다. 시간이 무진장 생기며 하루 한 가지 운동을 원칙으로 했다.운 좋게 두 가지를 시작하게 되었다. 시니어 웰빙센터 '반달'에서 한 달에 8번 운동을 한다. 이곳의 운동은 요가와는 다르고, '궁극의 스트레칭'이라고나 할까. 40대 이후의 회원들 컨디션에 맞춘 운동을 하는데, 몇 번 해보고 '나에게 딱 맞는' 프로그램임을 깨달았다. 그 후 아프지 않으면 간다.또 서귀포 혁신도시 수영장에서 8월부터 아쿠아로빅을 한다. 부력 때문에 무릎이나 허리에 부담 가지 않게 운동이 된다는 말에 신청했는데, 아주 흥겹게 하고 있다. 단 일주일에 네 번은 너무 많다 싶어 세 번만 간다. 70대 할아버지도 함께 꾸준히 하는 것을 보고 감탄하며, 나도 부끄럽지 않을 만큼 쫓아가려 노력 중이다.평생 내 운동이란 걸 가져본 적이 없다. 늘 바빴고, 시간 여유가 없었다. 이제야 시간도, 동기도 생겨 1일 1 운동을 하고 있다. 함께 하는 사람들이 48, 58, 그리고 나는 68세로 제각각이지만 모두 유쾌한 성품이라 웃으며 수업한다.사람들과 친해지는 게 운동하는 데 도움 된다는 것도 처음 알았다. 아쿠아로빅을 하면서 노래에 맞추어 힘차게 '핫!' 기합을 넣을 때마다 슬며시 웃음이 난다.아침에 눈뜨면, 부지런한 남편은 벌써 밥 챙겨 먹고 출근 준비 중이다. 나는 커피 한 잔 타 들고, 바로 내 일에 집중할 수 있다. 슬프게도 한 10년 전부터 몸이 피곤해지면, 창의적인 일이 안 되었다. 그래서 아침 한 서너 시간에 집중해야 하는 작업을 한다.나는 늘 외국어를 두 종류 공부한다. 올해는 평생 지지부진했던 일본어를 한 3년 '열공'해 보기로 결심한 두 번째 해다. 한 사이버대학의 일본어 학부에서도 두 과목 듣고 있다. 그리고 제주도에 사는 프랑스인과 회화 수업을 일주일에 한 번 하고 있다.아마도 외국어는 더 이상 정신의 힘을 쓸 수 없을 때까지 하지 않을까. 그 공부는 싫증 나지 않는 취미이다.5월의 두려움과 달리, 9월이 되며 나의 주중 5일은 공부와 운동으로 꽉 차 있다. 거기다 우연히 독서회 두 군데에 가입하게 되었다. 삼매봉 도서관 독서회와 동네 친구들과 선배가 함께 하는 독서회이다. 한 달에 책 세 권은 기본으로 읽어야 하고, 토요일에 모임도 세 번이다.그러고 보면 나는 '은퇴 체질'인 것이다. 이제 돈을 벌기보다 '쓸 때'임이 아쉽지만, 열심히 벌며 자식들 키웠으니 좀 쓰면서 살지 뭐. 은퇴 후의 자리는 이미 내 앞에 놓여 있다. 흔들의자에 고요히 앉아 책을 읽어도 좋고, 운동과 여행으로 분주하게 들락거려도 좋다.내 남은 시간의 모래가 얼마나 되는지는 알 수 없지만, 그 시간을 무엇으로 채울지는 오직 나에게 달려 있다.