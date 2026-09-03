"지천댐 취소될 줄 알았는데"... 1년 만에 수몰 위기 놓인 주민들

큰사진보기 ▲김성환 환경부 장관(사진 오른쪽)이 2025년 8월 29일 충남 청양군 장평면 지천을 방문했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

"홍수 예보기능과 댐 관리기능이 잘 맞아야 주민들이 수해를 입지 않는다. 지천댐이 없어서 (부여·청양에) 홍수가 난 것은 아니다. 세계적인 추세로는 (댐이 아닌) 물을 흐르게 하는 것이 맞다."

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큰사진보기 ▲9월 2일 충남 청양군 장평면 죽림리. 마을 앞에 지천댐이 건설될 예정이다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지천댐 반대 대책위 소속 주민들은 지난 2024년부터 2년 넘게 지천댐 반대 투쟁을 이어오고 있다. ⓒ 지천댐 반대 대책위 제공 관련사진보기

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이 말은 충남 청양·부여 지역의 '지천댐 반대' 대책위 소속 주민들이 한 게 아니다. 지난해 8월 29일 김성환 기후에너지환경부(아래 환경부) 장관이 지천을 방문해 직접 밝힌 내용이다.지천은 청양군 칠갑산에서 발원해 부여로 흐른다. 김성환 장관의 방문 당시 현장을 취재했던 언론과 지역 주민들은 지천댐 추진이 곧 취소될 것이라고 내다봤다. 김 장관의 말을 액면 그대로 받아들였기 때문이다. 하지만 예상은 빗나갔다.환경부는 지난 8월 27일 청양·부여 지천댐을 비롯해 전국 5곳에 댐 건설을 추진하겠다고 발표했다. 환경부 장관이 청양군 지천을 다녀간 지 1년 만에 나온 결과다. 새로 건설되는 댐에는 지천댐을 비롯해 아미천댐(경기 연천), 병영천댐(전남 강진), 회야강댐(울산), 고현천댐(경남 거제)이 포함됐다.그렇다면 1년 전 김성환 장관이 "지천댐이 없어서 홍수가 난 것은 아니다", "물을 흐르게 하는 것이 맞다"고 했던 지천댐이 왜 다시 추진된 것일까. 지난해 9월 지천댐의 추진 여부를 유보하고 공론화위원회를 통해 검토를 진행했다. 이후 홍수방어 필요성과 금강권역의 용수 수요 등을 종합적으로 검토한 결과, 홍수조절용량을 줄이는 대신 하루 18만 톤의 용수를 공급하는 다목적댐으로 추진하기로 했다는 설명이다.환경부 발표가 나온 직후인 지난 2일, 기자는 충남 청양군과 부여군 일대를 돌며 수몰 지역 주민들을 만났다. 가장 먼저 찾은 곳은 청양군 장평면 죽림리다. 이곳은 지천댐이 건설되면 수몰되는 첫 번째 마을이다. 주민들은 하나같이 "막막하다", "입맛도 없다"고 토로했다.죽림리에서 만난 주민 A씨(68)는 "지천댐이 건설되면 우리 집이 물에 잠기는 첫 집이다. 14년 전쯤 서울에서 33평 아파트를 팔고 고향으로 내려왔다. 집을 짓는 데 5억 원이 들었다. 선산도 이 마을에 있다. 노후에 조상님들 산소와 고향을 지키며 살 생각이었다"라고 말했다.그러면서 "집을 새로 지어도 평당 1000만 원씩 들어간다. 이 나이에 다른 곳으로 가서 집을 새로 짓는 것도 어렵다. 댐 건설로 보상을 받는다고 하지만 금액이 크지 않은 것으로 안다"라며 "다른 대안도 분명히 있을 텐데, 굳이 삶의 터전을 망가뜨리면서까지 댐을 건설해야 하는 것인지 모르겠다. 막막하다"라고 말했다.옆에 있던 B씨도 "축사나 밤나무밭이 많은 사람들은 보상을 기대할 수도 있다. 하지만 땅이 많지 않은 우리 같은 주민들은 보상금도 많이 못 받는다. 가난한 사람들만 더 피해를 보게 된다"라고 말했다.댐 건설 소식을 뉴스로 보고 뒤늦게 안 주민도 있었다. 부여군 은산면 용두리에서 만난 주민 C씨(80)는 "뉴스를 보고 댐이 건설되는 것을 알았다. 우리 집도 잠기는 것인지는 모르겠지만 바로 앞이 지천이다. 팔십 평생을 여기서 살았다. 이 집에서 살다가 여기서 죽고 싶다"라고 말했다.지천댐 상류 지역인 장평면 지천리에서 살고 있는 김아무개씨도 "요즘은 입맛도 없다. 수몰되는 주민의 입장에서는 절박한 문제다. 밤나무 2만 평, 고추 600평, 콩 1000평 정도를 임대해 농사를 짓고 있다. 어디 가서 이만한 터전을 구할 수도 없다. 이주단지를 만들어 입주한다고 해도 그 많은 땅을 구해 농사를 지을 수는 없다. 지난해 환경부 장관이 왔을 때는 지천댐 건설이 취소될 것 같은 분위기였는데 뒤통수를 맞은 기분이다"라고 토로했다.지천댐 건설로 홍수 피해가 더 커질 수 있다는 우려도 나왔다. 청양군 주민 노아무개씨는 "지천댐 건설이 홍수 방어용이라고 하는데, 홍수를 막을 목적이면 물을 채우면 안 된다. 물을 가두는 순간 위험해질 수 있다. 대청댐이 방류되고 금강과 이어진 지천댐도 비슷한 시기에 방류를 시작하면, 댐 아래쪽 저지대는 홍수 피해를 입을 수 있다. 인간이 하는 일이다. 실수가 발생할 수 있다"라고 말했다.실제 지난 2023년 7월 16일 집중호우 당시 청남면 대흥리 및 인양리 일대의 지천 제방이 붕괴돼 인양뜰 일대 민가와 농경지가 침수되는 사고가 발생했다. 당시 지역 주민들은 사고 원인으로 대청댐 방류와 서해 만조가 겹친 점을 꼽았다. 주민들은 이 때문에 지천의 물이 금강으로 빠져나가지 못했고, 지천 제방이 물의 무게를 이기지 못해 붕괴했다고 주장했다.지천댐 건설 발표 직후인 8월 31일 박수현 충남지사는 "정부의 지천댐 건설 결정을 존중한다"고 밝혔다. 하지만 박 지사도 '지천댐 건설로 홍수 위험이 감소할 수 있는 것인지, 그 수준이 어느 정도인지'에 대해 정부에 공개 질의를 한 상태다.박 지사는 이날 정부에 ▲ 지천댐 건설 시 청양·부여 홍수 위험 감소 수준 ▲ 지천댐 건설 이외 대안 및 지천댐과의 비교 검토 결과 ▲ (댐 건설) 공론화위원회 자료 수집·논의 및 판단(근거) 등을 명확하고 투명하게 밝혀줄 것을 요구했다.