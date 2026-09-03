청와대 "미국 반도체 관세 확정 안 된 사항, 긴밀히 협의할 것"

큰사진보기 ▲31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲20일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 도널드 트럼프 대통령이 하워드 러트닉 상무장관(오른쪽)과 존 사우어 법무차관(왼쪽)이 배석한 가운데 연방 대법원의 관세 부과 권한 남용 판결과 관련해 기자 회견을 하고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

청와대가 미국 정부의 새로운 반도체 관세 예고에 대해 "정부는 관련 동향을 면밀히 모니터링하면서 우리 기업에 불리한 영향이 없도록 미국 측과 긴밀히 협의해나갈 계획"이라고 3일 밝혔다.하워드 러트닉 미국 상무장관은 2일(현지시간) 미국 CNBC에 출연해 반도체에 대한 "표적화되고 신중한 관세 정책"을 도입할 것이라고 언급한 것에 대한 입장이다.그는 특히 해당 인터뷰에서 "미국에서 제조시설을 지으면 관세 감면 혜택을 줄 것이고, 짓지 않는다면 세계 최대 시장에 진입하기 위해 관세를 내야 할 것"이라고 말했다.이에 대해 청와대 관계자는 이날 "미국의 반도체 관세와 관련한 구체적인 사항은 아직 확정되지 않은 것으로 알고 있다"면서 이러한 입장을 밝혔다.도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2일(현지시간) 백악관에서 '한국과 일본이 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 참여한다'는 취지의 언급을 한 것에 대해서는 "대미 투자 프로젝트의 구체적인 논의 상황에 대해서는 확인해드리기 어렵다"는 원론적 입장을 밝혔다.트럼프 대통령은 당시 알래스카주 연방 상원의원 선거에 나선 댄 설리번 공화당 후보에 대한 지원 유세 입장을 밝히면서 "(알래스카에는) 일본과 한국이 있다. 이 모든 사람이 연료를 싣고, 석유를 싣고, 파이프라인을 건설하고, 그 밖의 모든 일을 하기 위해 알래스카로 가고 있다"고 말한 바 있다.