'용혜인 논란' 언급한 김민석 "많은 우려·비판 듣고 있다"

큰사진보기 ▲3일 더불어민주당 유튜브채널의 아침 라이브 방송인 '민티07' 방송 화면 갈무리 ⓒ 민주당티비 관련사진보기

"여러 말씀을 들으며 지켜보고 있는 입장이다. 많은 우려와 비판이 있는 것을 듣고 있고, 저도 깊이 생각하고 있다. (...) 그에 대한 국민의 여러 목소리와 판단은 그 자체로서 존중하며 생각해 볼 필요가 있다."

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"저는 '혁신당과의 창구를 개설했으니 대화를 시작하자. 합당 여부는 완전 미정, 일단 논의하고 양당이 판단하자. 합당과 연대가 모두 열려있는데 연대는 무조건 한다. 다만 혁신당이 연대를 저해하는 언급은 조심하는 게 좋겠다'고 (정리)했다. 다른 진보 정당에는 연대와 정치제도 개혁 강화에 긍정적이고, 그렇게 대화를 개시할 것을 상호 확인하고 정리했다."

김민석 더불어민주당 대표가 3일 비례대표 유지 논란 등에 휩싸인 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 두고 밝힌 입장이다.이날 민주당 공식 유튜브 채널 '민주당티비'의 '민티07' 두 번째 방송에 출연한 그는 "다만 통상 문제가 되는 건 인사청문회를 통해 숨겨진 비리가 나타날 때"라며 "지금은 청문회 전이라 그와 다르다. 이미 공지가 돼 (국민이) 알고 있고 드러나 있는 (논란에 대한) 판단의 문제"라고 덧붙였다.김 대표는 "공교롭게도 (용혜인 의원실이) 의원회관 제 앞방이다. 그래서 평소 왔다 갔다 하며 용 의원을 보기도 했다"면서 "엊그제(1일)는 제가 진보당, 사회민주당, 기본소득당 등 각 정당에 방문 했을 때 약속했던 점심식사를 같이 했다"고 소개하기도 했다.조국혁신당과의 통합 추진도 방송 화두에 올랐다. 전날(2일) 동시간대 유튜브 채널 방송에서 박범계 대통합추진단장이 혁신당과의 통합·연대 논의 관련 발언을 했다가, 이후 혁신당이 사실관계를 반박해 사과한 사연을 꺼낸 것.김 대표는 "어제 박 단장이 방송 나가신 다음에 '혁신당과 논의가 진전되고 있다고 한 건 본인이 잘못 안 부분'이라고 (정정)하신 걸 들었다", "저희 내부에서 한 얘기를 그대로 말씀드리겠다"며 다음과 같이 전했다.김 대표에 이어 출연한 박홍근 기획예산처 장관 역시 민주당과 대통령에 각을 세우는 듯한 조국 혁신당 혁신정책연구원장에 대해 아쉬움도 표했다. 그는 "제가 최근 대통령과 1시간 정도 말씀 나눌 기회가 있었는데 정국을 끌어안는 것에 대한 고심이 매우 크시다"며 "(조 원장과 혁신당은) 어찌 보면 우군이 아닌가. (정부와 대통령의) 부족한 것을 더 따뜻하게 채워주는 역할을 해주시면 어떨까 하는 아쉬움을 갖고 있다"고 했다."대한민국이 선 위치가 매우 중차대하기 때문에, 이럴 때일수록 진영을 아우르는, 지도자간의 포용력이 필요한 때 아닌가 싶다"는 설명이다.한편 이날 박영식 앵커가 진행한 라이브 방송은 초반 동시접속자 수 2만 명대에서 출발했고, 약 10분 만에 4만 명을 넘어섰다.9월 1일 화요일 첫 방송을 시작한 '민티07'는 10일까지 2주 동안 화·목요일 파일럿 방송을 진행한 뒤, 오는 14일부터 주 5일 매일 아침 7시 정규방송을 진행 예정이다.