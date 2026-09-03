47년간 자갈치 노동자들 허기 채운 '고봉밥 할매'

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큰사진보기 ▲47년 넘게 자갈치 노동자들의 밥을 지어온 이분이 어르신. 내가 기억하는 어르신은 이렇게 환하게 웃는 사람이었다. 9월 2일, 향년 92세로 세상을 떠났다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲어르신이 내어주던 밥 한 그릇. 5천 원짜리 밥상에서 나는 가난보다, 가난 속에서도 사람을 다시 일으켜 세우는 한 끼의 힘을 보았다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2013년 겨울부터 기록한 ‘자갈치 노동자의 밥집’의 105개 밥상. 한 상 5천 원. 나는 밥을 찍었지만, 어쩌면 가난한 노동자들이 다시 하루를 살아갈 희망을 찍고 싶었던 것인지도 모른다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲자갈치의 생선상자들 앞에 선 이분이 어르신. 사진 속에서는 작은 사람이지만, 47년 넘게 이곳 노동자들의 한 끼를 책임졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲비린 바다 냄새와 노동의 땀 사이, 자갈치 노동자의 밥집 이분이 어르신의 시간. ⓒ 정남준 관련사진보기