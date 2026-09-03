종부세 논란 등판한 대통령 "강남 집값 왜 급락하나"

이재명 대통령이 비거주 1주택자의 종합부동산세 부담 강화 등을 추진했던 정부안이 현행대로 유지된 것을 '후퇴'라고 비판하는 이들을 겨냥해 직접 등판했다. 그는 "공격적인 강성 주장만이 아니라 정책 내용 전체를 살펴보라"고도 했다.
이 대통령은 2일 밤 엑스(옛 트위터)에 "중저가 비거주용 1주택에 대한 종부세 감면 상한을 9억으로 낮추려던 정부안을, 너무 과하다는 정치권과 국민의 의견을 반영해 12억 원으로 원상복귀시키고, 종부세 연간 증액한도를 200%로 늘리려다 원래대로 150%로 유지하기로 했더니 왜 일관성이 없냐, 개혁후퇴다 등의 비판이 있다"고 글을 썼다. 이어 해당 비판들은 '전체'가 아닌 '부분'만 단선적으로 본 것이라고 지적했다.
"그런데 이는 고가 비거주 1주택의 종부세 변경, 다주택 또는 초고가 주택의 종부세 변경, 특히 비거주 1주택, 초고가 주택, 다주택의 양도세 감면 축소는 간과한 비판입니다. 또 종부세 인상한도 200%는 정의롭고, 150%는 부정의한 것도 아니다. 단지 호오가 교차하는 정책 선택의 문제일 뿐입니다."
이 대통령은 "공격적인 강성 주장만이 아니라 정책 내용 전체를 살펴보고, 강남 등지의 주택가격이 지금 왜 급락하고 있는지 그 이유도 살펴보기 바란다"며 "만약 처음부터 12억, 150% 그대로 유지했다면 비난이 없었을까? 이제 주 공격지점이 사라졌으니 다른 걸 또 걸고 넘어질까"라고 반박했다. 그는 "더 중요한 것들은 외면하고 전체를 보지 않은 채 극히 일부를 가지고 헐뜯는 것이 타당한지 생각해 볼 필요가 있다"고도 했다.
이 대통령은 "정책 입장을 바꾸는 것은 부정의고, 고수하는 것은 무조건 옳은 것인가"라며 "탈진실의 시대라고 하지만 진실에 입각해 국민과 국가를 중심에 두고 어떤 것이 더 국익에 부합하는지를 겨루는 진정한 정치를 회복하면 좋겠다"고 당부했다. 또 "허위에 기초한 선동과 음해, 무조건적 비난이 아니라 제대로 된 정치, 잘하기 경쟁이 꼭 필요한 때"라고 덧붙였다.
한편 이 대통령은 3일 오전 엑스에 '한국 수출이 3개월 연속 900억 달러를 상회하면서 연간 수출액 1조 달러 달성이 임박했다'는 내용의 기사를 공유하면서 보다 더 열심히 국정운영에 매진하겠다는 입장도 밝혔다.
이 대통령은 "작년 취임 당시와 비교하면 상전벽해다. 모두 현장의 기업인, 노동자, 공직자들이 한마음 한뜻으로 전력질주해준 결과"라며 "그러나 아직 갈 길이 멀다. 잠재 성장률 3% 복귀, 국민소득 5만 달러는 한참 더 달려야 한다"고 했다.