종부세 논란 등판한 대통령 "강남 집값 왜 급락하나"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 국무회의에서 자료를 보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"그런데 이는 고가 비거주 1주택의 종부세 변경, 다주택 또는 초고가 주택의 종부세 변경, 특히 비거주 1주택, 초고가 주택, 다주택의 양도세 감면 축소는 간과한 비판입니다. 또 종부세 인상한도 200%는 정의롭고, 150%는 부정의한 것도 아니다. 단지 호오가 교차하는 정책 선택의 문제일 뿐입니다."

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이재명 대통령이 비거주 1주택자의 종합부동산세 부담 강화 등을 추진했던 정부안이 현행대로 유지된 것을 '후퇴'라고 비판하는 이들을 겨냥해 직접 등판했다. 그는 "공격적인 강성 주장만이 아니라 정책 내용 전체를 살펴보라"고도 했다.이 대통령은 2일 밤 엑스(옛 트위터)에 "중저가 비거주용 1주택에 대한 종부세 감면 상한을 9억으로 낮추려던 정부안을, 너무 과하다는 정치권과 국민의 의견을 반영해 12억 원으로 원상복귀시키고, 종부세 연간 증액한도를 200%로 늘리려다 원래대로 150%로 유지하기로 했더니 왜 일관성이 없냐, 개혁후퇴다 등의 비판이 있다"고 글을 썼다. 이어 해당 비판들은 '전체'가 아닌 '부분'만 단선적으로 본 것이라고 지적했다.이 대통령은 "공격적인 강성 주장만이 아니라 정책 내용 전체를 살펴보고, 강남 등지의 주택가격이 지금 왜 급락하고 있는지 그 이유도 살펴보기 바란다"며 "만약 처음부터 12억, 150% 그대로 유지했다면 비난이 없었을까? 이제 주 공격지점이 사라졌으니 다른 걸 또 걸고 넘어질까"라고 반박했다. 그는 "더 중요한 것들은 외면하고 전체를 보지 않은 채 극히 일부를 가지고 헐뜯는 것이 타당한지 생각해 볼 필요가 있다"고도 했다.이 대통령은 "정책 입장을 바꾸는 것은 부정의고, 고수하는 것은 무조건 옳은 것인가"라며 "탈진실의 시대라고 하지만 진실에 입각해 국민과 국가를 중심에 두고 어떤 것이 더 국익에 부합하는지를 겨루는 진정한 정치를 회복하면 좋겠다"고 당부했다. 또 "허위에 기초한 선동과 음해, 무조건적 비난이 아니라 제대로 된 정치, 잘하기 경쟁이 꼭 필요한 때"라고 덧붙였다.한편 이 대통령은 3일 오전 엑스에 '한국 수출이 3개월 연속 900억 달러를 상회하면서 연간 수출액 1조 달러 달성이 임박했다'는 내용의 기사를 공유하면서 보다 더 열심히 국정운영에 매진하겠다는 입장도 밝혔다.이 대통령은 "작년 취임 당시와 비교하면 상전벽해다. 모두 현장의 기업인, 노동자, 공직자들이 한마음 한뜻으로 전력질주해준 결과"라며 "그러나 아직 갈 길이 멀다. 잠재 성장률 3% 복귀, 국민소득 5만 달러는 한참 더 달려야 한다"고 했다.