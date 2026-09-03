'용혜인 논란' 보며 청와대에 묻고 싶은 것

큰사진보기 ▲성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 세종민주화운동계승사업회 이사장이자 전 고려대학교 교수입니다.





용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 국회의원직 유지 논란이 커지고 있다. 위성정당의 폐해, 준연동형 비례대표제의 허점, 거대 양당의 책임도 따져야 한다. 그러나 나는 그보다 먼저 청와대의 인사를 묻고 싶다.장관 후보자가 되면 방대한 사전질문서를 작성하고 검증을 받는다. 재산과 병역, 세금, 가족관계는 물론 과거의 언행과 이해충돌 가능성까지 살핀다. 그렇다면 대통령실은 기본소득당의 유일한 국회의원인 용 후보자에게 "장관이 되면 의원직은 어떻게 할 것인가"라고 묻지 않았을까.묻지 않았다면 검증의 실패다. 물었고 의원직을 유지하겠다는 답을 들었다면 그 파장을 예상하지 못했을까. 몰랐다면 '무능'이고, 알면서도 설명하면 돌파할 수 있다고 판단했다면 '오만'이다.용 후보자 역시 이 질문에서 자유롭지 않다. 자신이 사퇴하면 기본소득당이 원외정당이 되고 현재 받고 있는 국고보조금에도 타격이 생긴다는 사정은 이해할 수 있다. 그러나 바로 그렇기 때문에 선택은 분명해진다. 당의 원내 대표성을 지키는 일이 중요하다면 국회의원으로 남아야 한다. 장관으로서 국정을 책임지는 일이 더 중요하다면 의원직을 내려놓아야 한다. 둘 다 가지겠다는 것은 정치적 선택이라기보다 '욕심'으로 비칠 수밖에 없다.비례대표제의 취지를 생각하면 문제는 더 선명해진다. 비례대표는 정당의 득표와 사회의 다양한 목소리를 국회 의석에 반영하기 위한 제도다. 국회법상 국회의원은 국무위원을 겸할 수 있다. 불법은 아니다. 그러나 장관은 행정부의 구성원이고 국회의원은 행정부를 감시하고 견제하는 헌법기관이다. 장관직을 수행하면서 상임위, 입법, 국정감사 등 의정활동을 온전히 수행하기 어렵다는 우려가 그래서 나온다. 특히 비례대표는 사퇴해도 후순위가 승계해 의정 공백을 막을 수 있다. 의석은 유지하면서 실제 대표 기능은 약해진다면 그것을 과연 대표성의 유지라고 할 수 있을까.여기서 '관례'의 의미도 생각해야 한다. 비례대표 의원이 장관으로 입각하면서 의원직을 내려놓은 사례는 2000년 김한길, 2009년 이달곤, 2016년 강은희뿐 아니라 2022년 이영, 2023년 신원식까지 확인된다. 횟수가 많고 적음이 본질은 아니다. 중요한 것은 왜 같은 선택이 반복되었느냐이다.법이 강제하지 않아도 정치가 스스로 지켜온 관례에는 이유가 있다. 비례대표는 후순위 승계가 가능하므로 장관 한 사람 때문에 국회의 대표 기능을 비워둘 필요가 없다는 책임과 절제의 판단이다. 관례를 깨려면 적어도 그 관례가 왜 생겼는지부터 설명해야 한다.용 후보자는 청문회에서 자신의 생각을 설명하겠다고 한다. 그러나 정치에는 설명으로 해결되지 않는 것이 있다. 국민은 복잡한 논리보다 먼저 상식을 본다. 그동안 용혜인이 얼마나 열심히 의정활동을 했는지도 지금의 판단을 대신해주지 않는다. 과거의 공적은 과거의 평가이고, 지금 국민이 보는 것은 현재의 선택이다.더 우려되는 것은 한 사람의 문제가 진보정치 전체의 도덕성 문제로 번지는 일이다. 보수의 기득권에는 엄격하면서 우리 편의 기득권에는 사정을 설명하기 시작하면 신뢰는 쉽게 무너진다. 민심은 언제나 큰 소리를 내며 떠나는 것이 아니다. "이건 아닌데"라고 생각하며 조용히 돌아서는 사람들이 있다.소탐대실이다. "인사가 만사"라는 오래된 말은 사람 한 명 잘 뽑으면 모든 일이 잘된다는 뜻만이 아니다. 한 사람을 잘못 선택하면 그 사람의 문제를 넘어 정부의 판단력과 도덕성, 국정에 대한 신뢰까지 함께 흔들린다는 경고이기도 하다. 그래서 인사가 만사인 것이다.