한동훈-국힘 '기소유예' 공세에, 김승원 측 "공익 목적 민원 전달"

큰사진보기 ▲법무부 장관 후보로 지명된 김승원 더불어민주당 의원이 지난 8월 31일 국회에서 열린 법제사법위원회 법안심사제1소위원회에 입장하며 지명 소감을 밝히고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문회를 앞두고 정치권의 공방이 격화되고 있다. 국민의힘과 한동훈 무소속 의원은 과거 김 후보자가 '코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹'으로 기소유예 처분을 받은 이력을 고리로 공세를 펼치고 나섰다.이에 대해 김 후보자 측은 '정당한 의정활동에 대한 검찰의 부당한 처분'이었다며 구체적인 사실관계를 들어 정면으로 반박했다.한동훈 무소속 의원은 지난달 31일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 법무부를 상대로 한 질의를 통해, 김승원 후보자가 2021년 코로나19 치료제 개발 업체의 부탁을 받고 당시 식품의약품안전처장에게 임상시험 승인을 요청했다는 의혹을 집중 제기했다. 한 의원은 이 사건으로 검찰이 무혐의가 아닌 '기소유예' 처분을 내렸다는 점을 언급하며 "이런 인물이 법무행정을 총괄하는 장관 후보자로 올 수 있느냐"라고 문제를 제기했다.최원석 국민의힘 원내수석대변인도 2일 논평을 통해 "기소유예는 무혐의도, 무죄도 아니다"라며 "법무부 장관 후보자라면 자신이 왜 기소유예 처분을 받았는지 국민 앞에 한 점 의혹 없이 설명해야 한다"고 지적했다. 윤상현 국민의힘 의원 역시 페이스북을 통해 식약처장에게 전한 메시지 내용과 민원 처리 경위를 명확히 밝힐 것을 촉구했다.이 같은 공세에 김 후보자 측은 2일 입장을 내고 한 의원과 국민의힘의 주장을 반박했다.김성원 후보자 측은 "검사의 불기소처분을 마치 법원의 유죄판결처럼 단정 짓는 왜곡을 멈춰야 한다"고 지적했다. 이어 "당시 코로나19 확산 속에서 국내 중소기업이 임상시험 절차상 부당한 불이익을 받고 있다는 민원이 접수되어 '절차가 부당하게 지연되지 않도록 살펴달라'는 취지로 민원을 전달했을 뿐 특혜를 요청한 바가 없다"고 밝혔다. 아울러 "청탁금지법(제5조 제2항 제3호)에 따르면 국회의원이 공익적 목적으로 고충민원을 전달하는 행위는 부정청탁에 해당하지 않는다"고 강조했다.김 후보자 측은 또 해당 수사가 윤석열 정부에서 진행되었으며, 한동훈 의원 본인이 당시 법무부 장관으로 재직했다는 점을 짚었다. 기소유예 처분 당시의 박성재 법무부 장관, 김석우 차관, 심우정 검찰총장 모두 윤석열 정부가 임명한 인사들로, '탄핵 정국에 편승한 봐주기 처분'이라는 야권의 주장은 성립하지 않는다는 설명이다.김 후보자 측은 "수사 결과 민원을 전달받은 식약처 관계자들은 모두 혐의없음 처분을 받았고, 승인 과정에서의 법령·절차 위반도 확인되지 않았으며, 민원을 요청한 관련자 역시 부정청탁이나 알선 혐의에 대해 무죄를 선고받았다"고 설명했다. 이어 "검찰이 관련 사건의 무죄 선고 일주일 뒤 기소유예 처분을 내린 것에 불복하여 현재 헌법소원을 제기한 상태"라고 덧붙였다.또한 "3년간 검사 11명을 투입해 수사하고도 대가성을 입증하지 못하자 검찰이 억지 처분을 남겼다"라며 "구체적인 사실관계와 법리적 문제에 대해서는 향후 국회 인사청문회 과정에서 객관적인 자료를 통해 명명백백히 밝히겠다"고 했다.