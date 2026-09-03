트럼프 "호르무즈 해협, '트럼프 해협'으로 바꿀까"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 트루스소셜 ⓒ 도널드 트럼프 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 단일 소유국이 없는 국제 수로인 호르무즈 해협의 명칭을 자신의 이름을 딴 "트럼프 해협으로 바꿀까"라고 하자 야당인 민주당에서 곧바로 비판이 나왔다.트럼프 대통령은 2일(현지 시각) 트루스소셜에 "이제 우리가 미국의 통제 아래 두게 됐으니 호르무즈 해협의 이름을 트럼프 해협으로 바꿔야 하지 않겠느냐"고 적었다. 그러면서 미국 자체처럼 이 해협도 그 어느 때보다 '뜨거워질' 것이라며 관심을 당부하는 글을 남겼다. 호르무즈 해협은 일부 수역이 오만과 이란의 영해에 속한 국제 수로다.트럼프 대통령은 앞서 이 해협을 미국령으로 만들겠다고 했다. 그는 지난달 "조만간 호르무즈 해협을 미국 영토로 선언하겠다"고 밝혔지만, 구체적으로 어떻게 개명하거나 영토화할 것인지는 설명하지 않았다.전 세계 원유·가스 물동량의 약 20%가 지나는 이 해협은 이란과의 전쟁으로 통행이 지연되면서 전 세계 에너지 가격 급등의 진원지가 됐다. 미국은 현재도 이 해상로에 대한 해상 봉쇄를 유지하고 있다. 이란과의 전쟁은 6개월을 넘겼지만 전투 종식이나 이란 핵 프로그램 폐기 합의는 이뤄지지 않고 있으며, 미국은 지난 1일에도 테헤란에 새로운 공습을 가했다.트럼프 대통령은 이란을 협상 테이블로 끌어내려는 게 아니라고 밝히면서, 전날 트루스소셜에는 이란이 무의미한 합의에 서명하든 말든 상관없다며 해협을 거의 완전히 장악하고 이란 경제가 무너진 현 상황이 더 낫다는 취지의 글을 올리기도 했다.이에 척 슈머 상원 민주당 원내대표는 같은 날 엑스(X)에 올린 글에서 "물길 이름을 또 바꿀 필요는 없다"며 "미국인들은 이미 이 사태 전체를 '트럼프의 전쟁'이라고 부르고 있다"고 꼬집었다. 그는 이어 트럼프 대통령이 미국 국민을 돕기보다 자신의 자존심을 채우는 데 더 관심이 있다고 비판하며, 국민이 진정으로 원하는 것은 의료비와 유가, 식료품비 인하 그리고 파병 군인들의 귀환이라고 주장했다.슈머 원내대표의 발언은 트럼프 대통령의 개명 제안이 나온 지 약 한 시간 만에 나온 것으로, 장기화하는 이란과의 전쟁을 둘러싼 여야 간 인식 차를 다시 한번 드러냈다는 평가가 나온다. 민주당은 그동안 트럼프 대통령이 무력 충돌 장기화 속에서도 생활물가 안정 등 국내 현안보다 개인적 치적 쌓기에 몰두하고 있다고 비판해 왔다.