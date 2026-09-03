쉬고 또 쉬고... 아내도 꼭 다시 오자는 곳

지난 8월 30일부터 31일까지 강원도 여행을 다녀왔습니다.

큰사진보기 ▲휴휴암 초입, 관세음보살을 향해 고개를 숙인 거북이 바위와 그 등 위에 올라앉은 토끼상이 동화 속 이야기를 들려주는 듯싶다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

'무슨 의미가 있을까?'

큰사진보기 ▲휴휴암의 시작점이자 소박한 절집의 정취를 품은 법당 묘적전(妙寂殿). 신도들은 잠시 머물며 부처님께 기도를 올린다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲묘적전 벽면에 그려진 관세음보살 바위 그림. 실제 그 바위가 어떤 모습일지, 내 눈에도 보일지 궁금하게 한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"와, 저 물고기 좀 봐. 물 반 고기 반이라는 말이 이런 걸 두고 하는 말이네."

"먹이를 주니까 퍼덕거리며 몰려드니 신기하네."

큰사진보기 ▲동해와 맞닿은 넓은 너럭바위. 누구나 파도 소리를 듣고, 바닷속 생명 황어 떼를 바라보며 저마다의 쉼을 즐긴다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화로운 바다에서 사람들이 주는 먹이를 받아먹으려 까맣게 몰려든 황어 떼의 생명력이 놀랍다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸른 동해를 등지고 서서 맑고 깊은 범종소리를 퍼뜨리는 종각. 종소리가 바다 위로 번져갈 때, 마음의 짐도 하나씩 씻겨 나가는 듯싶다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"댕-"

"여기는 참 마음이 편안해지네요. 다음에 꼭 다시 오고 싶어요."

​

"그러게 말이오. 휴휴암, 이름대로 정말 다시 찾아 쉬어가고 싶은 곳이네."

큰사진보기 ▲바위에 앉아 느긋하게 쉬고 있는 갈매기들. 마치 '쉬고 또 쉰다'는 휴휴암의 의미를 아는 듯 평온해 보인다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

동해와 맞닿은 양양의 암자, 휴휴암(休休庵)을 찾았다. 산중 사찰이 아닌 바다와 바위, 불교적 상징이 어우러진 이곳은 이름부터 특이하다. 쉬고 또 쉰다는 뜻을 지닌 암자. 세상살이의 번뇌와 욕심을 잠시 내려놓고 마음을 쉬어가라는 의미를 담고 있는 듯싶다.휴휴암에 들어서며 처음 마주한 것은 거북이 바위와 그 위에 놓인 토끼상이다. 거북이 등에 토끼라니, 뜻밖의 조합이다.거북이 바위는 관세음보살을 향해 고개를 숙이고 있는 모습이라고 한다. 그런데 그 등 위에 올라앉은 토끼에 대해서는 특별한 설명을 찾지 못했다. 다만 이 기묘한 조합이 재미있어 한동안 바라보게 된다.휴휴암은 오랜 역사와 서사가 있는 고찰은 아니다. 1997년 홍법 스님이 작은 법당인 묘적전으로 창건 했고, 1999년 바닷가에서 누워 있는 관세음보살을 닮은 바위가 발견되면서 전국적으로 알려지기 시작했다.묘적전 벽에 그려진 관세음보살 바위 그림을 보니 실제 바위 모습이 궁금해져 아래 바닷가로 내려갔다.넓은 너럭바위에는 수많은 사람이 앉아 철썩이는 파도 소리를 듣고 있었다. 그런데 사람들의 시선은 바닷속을 향해 있었다. 아내와 함께한 일행도 바다를 내려다보며 탄성을 내뱉는다.바위 아래에는 황어 떼가 까맣게 모여 있었다. 사람들이 던져주는 먹이를 받아먹으려고 몰려들 때면 물고기들이 서로 뒤엉키며 수면이 출렁인다.바다의 물고기들이 이렇게 떼를 지어 몰려 있는 것도 신기하지만, 무엇보다 이곳에서는 낚시하는 사람이 한 명도 보이지 않는다는 점이 인상적이었다. 사람들은 물고기를 잡는 대신 바라보고, 먹이를 주며 함께 어울리고 있었다.정작 찾아온 목적이었던 관세음보살을 닮았다는 바위는 눈에 쉽게 들어오지 않았다. 한참을 바라보아도 어느 부분이 관세음보살의 모습인지 선뜻 분간하기 어려웠다. 누군가에게는 관세음보살의 모습으로 보였을 것이고, 또 다른 누군가에게는 그저 바다에 놓인 한 덩이 바위로 보였을 터다. 나 역시 한참을 바라보다 사진 한 장을 남기고 돌아섰다.다시 올라와 다라니 굴 법당으로 향했다. 굴 안으로 들어서니 바깥의 푸른 바다와는 또 다른 고요가 감돌았다. 부처와 보살의 가르침과 공덕을 담은 다라니를 새겨놓은 공간이다. 벽면의 글귀를 따라 천천히 걸으니 마음도 차분해졌다. 밖에서는 파도가 쉼 없이 밀려오는데, 굴 안은 아늑하고 고요하기만 했다.이어 푸른 동해를 배경으로 우뚝 선 지혜관세음보살상 앞으로 왔다. 손에 책을 든 지혜관세음보살상이다. 지혜를 상징하는 관세음보살이 푸른 동해를 배경으로 우뚝 서 있는 모습이 사뭇 압도적이었다.불상 앞에 놓인 '불로문(不老門)'이라는 문도 눈길을 끌었다. 늙지 않는 문이라니, 나이가 들어가는 이라면 한 번쯤 발걸음을 멈추게 하는 이름이다.이 문을 지나면 정말 늙지 않는 것일까. 꼭 육신의 나이로만 생각할 필요는 없을 것이다. 몸은 세월을 따라 늙어가더라도 새로운 것을 궁금해하고, 아름다운 것을 바라보고, 처음 만난 풍경 앞에서 감탄할 수 있다면 마음은 여전히 청춘이리라.불로문을 지나 불상들을 둘러보는데 어디선가 맑고 깊은 범종소리가 울려 퍼졌다.누군가 자유롭게 치는 종소리가 파도소리와 어우러져 푸른 바다 위로 잔잔하게 번져갔다.바위에 앉은 갈매기는 그 소리에도 아랑곳하지 않고 편안히 쉬고 있었다. 마치 '쉬고 또 쉰다'는 휴휴암의 진정한 의미를 이미 알고 있는 듯했다.사람도 잠시 쉬고, 물고기도 바다에서 쉬고, 갈매기마저 바위 위에서 쉬어가는 곳.곁에 서서 말없이 바다를 바라보던 아내가 나지막이 한마디를 건넨다.그 말에 나도 조용히 고개를 끄덕였다.나 역시 그들 틈에 섞여 세상의 시름을 잠시 내려놓고, 푸른 동해에 따스한 마음 한 조각을 적셔두고 돌아섰다.