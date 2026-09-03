'김동연 기회소득' 지우는 추미애, 정작 우는 건 누구인가

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큰사진보기 ▲경기민예총이 8월 12일도의회 브리핑룸에서 경기도 예술인 기회소득 축소 철회를 촉구하는 기자회견을 가졌다. ⓒ 경기민예총 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

경기도가 '재정 비상 상황'을 선언한 지 한 달여 만에, 김동연 전 지사의 대표 정책인 '기회소득' 사업이 잇따라 무너지고 있다.추미애 경기도지사는 지난 2일 도의회 도정질의에서 예술인·체육인 기회소득의 하반기 지급을 중단하고, 장애인 기회소득도 2028년까지만 유지한 뒤 사업을 재검토하겠다고 밝혔다. 이유는 한결같다. "재정 여건상 지속 가능하지 않다"는 것.그러나 이 결정을 단순한 예산 구조조정으로만 읽어도 되는지는 의문이다. 취임 한 달 만에 재정 비상을 선언하고, 전임 지사의 정책을 겨냥해 "무리하고 방만하게 살림을 꾸렸다"고 직접 비판한 추 지사의 행보를 보면, 이번 조치가 '김동연 지우기'의 연장선에 있다는 해석이 설득력을 얻는다. 문제는 그 과정에서 정작 손해를 보는 이들이 정치적 셈법과는 아무 상관 없는 사회적 약자라는 점이다.기회소득은 처음부터 시혜적 복지가 아니라 '사회적 가치는 창출하지만 시장에서 정당한 보상을 받지 못하는 이들'을 위한 사업으로 설계됐다. 예술인과 체육인에게는 생계 불안 속에서도 창작과 훈련을 이어갈 수 있는 최소한의 버팀목이었고, 장애인 기회소득은 정도가 심한 장애인이 스마트워치로 건강 활동을 인증하면 매달 일정액을 지급해 집 밖으로 나오게 하고 사회 참여를 유도하는 사업이었다. 활동량이 늘면 건강이 좋아지고, 그만큼 장기적인 사회적 비용은 줄어드는 구조다. 단순한 현금 지원이 아니라 '참여를 설계한 정책'이라는 뜻이다.그런데 이 구조가 정작 재정 위기 앞에서는 가장 먼저 잘려나가는 항목이 됐다. 예술인 기회소득은 중위소득 120% 이하 예술인에게 75만 원 씩 2회, 총 150만 원을 지급하는데 이번엔 하반기 2회차 지급 자체가 중단됐다. 연간 지원액이 반토막 난 셈이다. 체육인 기회소득도 같은 운명을 맞았다.장애인이 스마트워치를 활용해 주 2회 이상, 1시간 이상 건강활동 등 가치 활동을 인증하면 월 10만 원을 지급하는 장애인 기회소득은 당장 폐지는 면했지만 "2028년까지만 유지 후 재검토"라는 단서가 붙었다.추 지사는 기회소득 중단으로 당사자들이 느낄 상실감을 이해한다면서도 "눈물을 머금고" 이런 결정을 할 수밖에 없다고 말했다. 그러나 그 눈물이 정작 누구의 몫인지 되짚어볼 필요가 있다.사단법인 경기민예총은 8월 12일 도의회에서 기자회견을 열고 "예술인의 삶을 재정난의 희생양으로 삼을 수는 없다. 경기도는 예술인 기회소득 축소 지급 결정을 철회하고, 추미애 도지사는 예술인들과 직접 대화하라"라고 촉구했다.이날 기자회견에서 거문고 연주자 김은선은 "예술인은 분명 직업이지만, 우리 사회 제도 안에서 온전한 직업인으로 인정받기 어려울 때가 많다. 정기적인 임금도, 퇴직금도 없는 경우가 많고, 4대 보험이나 복지제도, 금융과 대출에서도 불안정한 소득 때문에 사각지대에 놓이기 쉽다. 그런 저에게 예술인 기회소득은 단순한 지원금이 아니었다. '당신이 해온 예술 활동은 우리 사회에 필요한 가치가 있다. 그 가치를 사회가 인정한다'라고 말해주는 제도였다"라고 예술인 기회소득의 의미를 전했다.경기민예총은 "이 결정이 예산 조정이 아니라 예술인의 삶과 창작 기반을 후퇴시키는 결정"이라고 강하게 반발하며 추 지사 면담을 요구했지만, 추 지사는 9월 2일 도정질문에서 기회소득의 마침표를 찍었다.체육인 기회소득에 대해 경기도가 내놓은 설명은 한발 더 나아가, 아예 사업 자체의 존재 이유를 겨눴다. 정두석 경기도 기획조정실장은 8월 19일 현금성 지원이 실제 체육 활동 지속과 어떤 상관관계를 갖는지 "검증이 충분하지 않다"는 입장을 전했다.하지만 체육인 기회소득은 원래 2024년 시범사업으로 시작해, 접수 현황과 체육인 설문조사 결과를 근거로 2025년에 지급 대상까지 확대한 사업이다. 즉 경기도 스스로 효과를 들여다보고, 그 결과를 바탕으로 몸집을 키운 정책이다.그런데 이제 와서 "창작·체육 활동 지속과의 상관성 검증이 충분하지 않다"는 이유로 지급을 끊겠다는 건, 불과 1~2년 전 자신들이 내놓은 확대 근거를 스스로 부정하는 셈이다.무엇보다 장애인 기회소득처럼 건강 개선과 사회 참여라는 효과가 비교적 뚜렷하게 확인된 사업까지 같은 잣대로 시한을 정하고 재검토를 언급한 건 납득하기 어렵다.물론 경기도의 재정난이 전적으로 정치적 수사만은 아닐 수도 있다. 경기도 본예산은 2022년 대비 6조 4541억 원(19.2%) 늘어난 40조 577억 원까지 불어났고, 지난해에는 20년 만에 지방채를 세 차례, 9430억 원어치나 발행해 법정 한도(9460억 원)의 99.6%를 채웠다. 도의 세입 구조 자체가 취약하다는 지적도 있다. 산업단지와 인프라 비용은 도가 부담하지만 법인지방소득세는 시·군에 귀속되고, 주 세원인 취득세는 2022년 11조 원대에서 올해 8조 1000억 원대로 26%가량 급감했다.하지만 도의회에서조차 "지방재정법상 기준으로 볼 때 위기 단계가 아니다"는 반론이 나온다. 실제로 추 지사가 강조한 '7조 원대 채무'는 한 해의 적자가 아니라 앞으로 갚아야 할 원금과 이자를 합친 금액이고, 그중 상당액은 외부 차입이 아닌 도 내부 회계 간 차입이다. 법정 재정주의 기준인 채무비율 25%에 견줘도 경기도는 11.95%로, 서울(21.53%)이나 전국 평균(14.58%)보다 오히려 낮다.<한국일보> 보도에 따르면 김동연 전 지사 측은 방만 경영은 없었고 복지 매칭예산과 골목경기 부양에 대부분의 예산이 투입됐다며 반박하기도 했다. 재정 비상이라는 진단 자체를 둘러싼 논쟁이 진행형이라는 뜻이다. 그렇다면 남는 질문은 하나다. 정말 위기라서 허리띠를 졸라매야 한다면, 왜 하필 가장 취약한 이들의 지원부터 손을 댔는가.추 지사가 말하는 '민생'과 예술인·체육인·장애인이 체감하는 '삶' 사이에는 분명한 간극이 있다. 전임자의 정책을 재검토하고 재편하는 건 새 도정의 권한이자 책무일 수 있지만, 그 재편의 결과가 유독 사회적 약자에게 먼저, 그리고 가장 크게 돌아간다면 이는 재정 건전화가 아니라 정치적 지우기의 부작용으로 읽힐 수밖에 없다. 눈물을 머금어야 하는 쪽이 결정을 내리는 사람이 아니라, 결정을 통보받는 사람들이라는 사실이 이 논쟁의 가장 불편한 지점이다.