내 마음 속에 오래 남은 괴테의 '연습'

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큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 민음사 관련사진보기

큰사진보기 ▲여름을 견딘 승리의 귤우리 집 베란다에 지금도 열려 있는 여름을 견딘 귤, 시의 모티브다, ⓒ 김용자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스, 브런치에도 실립니다.

책을 읽다가 자꾸 멈춰 서게 되는 책이 있다. 한 문장을 읽고 다음 장으로 쉽게 넘어가지 못하고, 그 문장을 오래 들여다보게 되는 책이다. 요한 페터 에커만의 <괴테와의 대화 1>이 내게는 그런 책이다.이 책은 괴테와 에커만이 나눈 대화를 기록한 일기와도 같다. 에커만은 십여 년 동안 괴테를 찾아가 일주일에 두 번꼴로 대화를 나누었다고 한다. 그렇게 쌓인 시간이 무려 천 번에 가까운 만남이 되었다. 법률과 정치, 식물학과 색채학, 문학과 예술, 인간과 삶에 이르기까지 두 사람의 대화는 한 분야에 머물지 않고 깊고 넓다.책의 절반쯤을 읽었을 무렵, 나는 슬그머니 책장을 덥고 내가 그동안 써왔던 시들을 돌아보지 않을 수 없었다. 괴테의 한마디가 가슴을 찔렀기 때문이다. 괴테는 시를 쓸 계기가 부족하지 않다고 했다. 세상은 넓고 풍부하며 인생은 다양하기 때문에 시를 쓸 소재는 얼마든지 있다는 것이다. 다만 모든 시는 어떤 계기로 쓰여야 하며, 그 계기와 소재는 현실에서 나와야 한다고 했다.이 말 앞에서 한참 머물렀다.나는 그동안 시를 쓰면서 무엇을 써야 할지 고민한 적이 많았다. 좋은 소재를 찾아야 한다고 생각했고, 남들이 쓰지 않은 특별한 것을 찾아야 한다고 생각하기도 했다. 그런데 괴테의 말을 따라가다 보니 오히려 질문이 달라진다.무엇을 찾을 것인가가 아니라, 지금 내 앞에 있는 것을 얼마나 깊이 바라보고 있는가. 비 오는 날 길가에서 만난 어머니의 굽은 등, 산길에 홀로 매달린 검은 석류 한 알, 이름조차 몰랐던 꽃인 줄 몰랐던 작은 풀 한 포기도 그냥 지나치면 아무것도 아니다. 그러나 오래 바라보면 이야기가 생기고, 그 이야기가 마음을 건드리면 비로소 시의 씨앗이 된다.괴테는 현실이 시의 모티프와 표현해야 할 대상, 그리고 그 고유한 알맹이를 제공한다고 했다. 그러나 현실의 한 장면을 아름답고 생기 있는 작품으로 만드는 것은 시인의 몫이라고 했다.이 말이 참 오래 남는다. 현실이 시를 만들어주는 것은 아니다. 현실은 씨앗을 건네줄 뿐이다. 그 씨앗을 어떻게 바라보고, 어떤 의미를 발견하고, 어떤 언어로 싹을 틔우게 할 것인지는 시인의 몫이다.그러고 보니 내가 시를 쓰면서 만났던 것들도 대부분 아주 가까운 곳에 있었다. 산을 오르다 만난 꽃, 바다를 바라보며 불렀던 이름, 가족 사이에서 오간 짧은 말, 오래된 어머니의 모습, 계절이 바뀌며 열리고 닫히는 열매들. 특별한 삶을 살아서 시를 쓰는 것이 아니라, 평범한 삶 속에서 특별한 순간을 발견할 때 시가 태어나는 것인지도 모르겠다.괴테가 "허공에서 지어낸 시"를 존중하지 않는다고 말한 까닭도 조금은 알 것 같다. 시가 현실에 뿌리를 내리지 못하면 아무리 아름다운 말을 늘어놓아도 오래 살아남기 어렵다. 반대로 아주 작은 현실의 한 조각이라도 시인의 눈을 통과하면 누구의 마음에나 닿을 수 있는 보편적인 울림이 된다.어머니가 비를 맞으며 채소를 들고 딸을 기다리는 모습은 한 사람의 어머니 이야기이지만, 그 안에서 우리는 자신의 어머니를 만난다. 산길에 남아 있는 검은 석류 하나는 한 그루 나무의 열매이지만, 그것을 오래 바라보는 순간 그것은 계절과 이별, 미련 생명에 관한 서사로 확장된다. 아마 이것이 괴테가 말한 모티프일 것이다.그래서 이제는 시를 쓰기 전에 '무엇을 써야 할까'라고 묻기보다 '무엇을 보았는가'를 먼저 물어야겠다는 생각이 든다. 괴테는 자신의 시가 구체적인 것은 '눈의 빈틈없는 주의력과 연습 덕분이었다'고 했다. 이 말도 마음에 오래 남는다.시인의 눈은 타고나는 것만으로 완성되는 것이 아닐 것이다. 보는 연습을 해야 한다. 같은 꽃을 보아도 누구는 꽃만 보고 지나가고, 누구는 그 꽃이 피기까지 견뎌온 시간을 본다. 같은 사람을 만나도 누구는 겉모습만 보고, 누구는 그 사람의 말하지 않은 마음을 읽는다. 같은 풍경을 바라보아도 누구는 산과 바다를 보고, 누구는 그곳에 남겨진 자신의 시간을 발견한다.결국 시를 쓰는 일은 잘 쓰는 기술 이전에 잘 보는 일인지도 모른다. 또 괴테는 젊은 시절에는 사물에 대한 지식이 일면적이어서 대작을 쓰기 어렵다고 말한다. 대작은 사물을 여러 방향에서 바라보는 다면성을 요구하기 때문이다.이 대목에서는 조금 겸손해졌다. 좋은 글을 쓰고 싶다는 마음이 앞서다 보면 자꾸 큰 것을 쓰고 싶어진다. 삶을 한꺼번에 설명하고 싶고, 거창한 의미를 담고 싶어진다. 그러나 아직 충분히 알지 못하면서 큰 이야기를 붙잡으려 하면 오히려 글이 삶에서 멀어질 수 있다는 생각이 든다.어쩌면 지금 내게 필요한 것은 대작을 꿈꾸는 일이 아니라, 작은 것을 깊이 바라보는 일인지도 모르겠다. 한 송이 꽃을 오래 보고, 한 사람의 말을 오래 듣고, 한 장면을 쉽게 지나치지 않는 것. 그렇게 모은 작은 삶의 조각들이 언젠가 하나의 큰 이야기가 될 수도 있을 것이다.책의 중반부에서 괴테는 문학에서 개인의 독창성과 개성이 얼마나 중요한지 이야기한다. 독창성이 없는 문학은 결국 다른 사람의 목소리를 반복하는 데 머물 수밖에 없다. 이 말 앞에서는 다시 나 자신을 돌아보게 된다.좋은 시를 쓰고 싶다는 욕심 때문에 때로는 이미 좋은 시를 쓴 사람들의 문장을 의식하게 된다. 하지만 시인이 다른 사람의 목소리를 따라가면 자신의 삶에서 건져 올린 고유한 말은 점점 희미해질 것이다.내가 살아온 시간, 내가 걸었던 길, 내가 만난 사람, 내가 바라본 바다와 산, 내가 놓쳤다가 뒤늦게 알아본 것들. 그것들은 다른 사람이 대신 써줄 수 없다. 그러므로 나만의 시를 쓴다는 것은 특별한 문장을 만들어내는 일이 아니라 내가 살아온 삶을 나만의 눈으로 다시 바라보는 일인지도 모르겠다.책의 첫머리에서 "책이란 태어나는 순간부터 자기의 운명을 갖게 되는 것"이라는 문장을 만났다.그 문장을 읽고 내가 쓰고 있는 글들을 생각했다. 아직 태어나지 않은 글은 내 마음속에 있지만, 세상에 나온 글은 더 이상 나만의 것이 아니다. 어떤 사람에게는 아무것도 아닌 문장이 다른 사람에게는 오래 남는 문장이 될 수도 있다. 내가 어떤 마음으로 썼는지와 상관없이 독자는 자기 삶의 경험으로 그 글을 읽을 것이다.시인은 허공에서 시를 만들어내는 사람이 아니라, 현실 속에 흩어진 작은 순간을 발견하여 그것을 자기만의 언어로 피워내는 사람이라는 것. 오늘도 내가 걷는 길에는 꽃이 있을 것이고, 이름 모를 풀 한 포기가 있을 것이다. 누군가의 무심한 한마디가 마음에 오래 남을 수도 있고, 어제는 보이지 않던 것이 오늘 문득 눈에 들어올 수도 있다.그 모든 것이 시의 모티프가 될 수 있다. 그러니 이제는 좋은 소재를 찾아 멀리 떠나기보다 내가 이미 살아온 자리부터 다시 바라보아야겠다. 시를 쓰는 사람에게 세상은 너무 넓고, 삶은 너무 풍부하다. 시가 부족한 것이 아니라 어쩌면 내가 아직 충분히 보지 못했을 뿐이다.괴테와의 대화는 아직 끝나지 않았다. 나의 시와의 대화도 아직 시작일 뿐이다.