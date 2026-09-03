사춘기 딸과 '국현' 나들이, "또 오자"네요

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큰사진보기 ▲방혜자. 빛의 탄생스테인드글래라스로 작품뒤 커튼으로 작품에 비치는 빛을 조절한다. ⓒ 박지영 관련사진보기

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"무엇같이 보이세요?"

큰사진보기 ▲방혜자-천지에 마음의 빛 뿌리며 간다소녀가 사진 찍는 모습을 보고 그대로 따라 찍은 사진 ⓒ 박지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲방혜자 작품여덟살에 본 물속에 비친 빛을 표현한 작품 ⓒ 박지영 관련사진보기

"내가 들어오니까 이 작품 설명하고 있더라. 자세히 못 들었어. 다음에 와서 다시 듣자."

"엄마, 이게 비너스래. 머리가 없어. 색깔 봐."

"프랑스 화가들? 궁금하네. 저건 봐야지."

2026 대한민국 미술 축제를 맞아 국립현대미술관이 지난 1일부터 오는 6일까지 무료로 개방한다. 이 기간을 맞아 딸과 함께 미술관에 가고 싶었다. 미술관에 가자고 하면 말을 끝까지 듣기도 전에 안 간다고 할 것이다. 가볍게 이야기를 꺼내면서 은연중에 무료라는 것을 강조했다. 대신 점심 선택권을 주었다.나는 딸을 소녀라고 부른다. 여자의 일생에서 소녀라는 말을 들을 수 있는 시기는 길지 않다. 그마저 일상에서 그렇게 부르는 일은 드물다. 예쁜 말인데. 딸의 인생에 그 단어가 존재하길 바랐다. 중학교에 입학하면서부터 딸을 소녀라고 불렀다.우리는 아홉 시에 출발하기로 했다. 아홉 시가 넘어도 소녀의 준비는 끝나지 않았다. 엄마는 뭘 입었냐고, 자기는 뭘 입어야 하냐고 묻는다. 다른 날보다 분주하다. 소녀는 미술관이 처음이다.국립현대미술관 청주에 도착하자마자 도슨트 시간부터 확인했다. 오후 두 시였다. 5층 '방혜자 - 천지에 마음의 빛 뿌리며 간다' 전시장으로 향했다. 입구에 스테인드글라스 작품이 있었다. 첫 작품이니 중요할 것 같아 사진을 찍으려 했다. 그런데 빛이 강해 작품이 제대로 담기지 않았다. 작품 뒤에는 커튼이 쳐져 있었다. 작품 전시장에 커튼이라니. 어색했다.소녀는 나보다 앞서서 작품을 보았다. 도슨트 시간에 맞춰 다시 오자고 하니 왜 또 보느냐는 표정을 짓는다. 남의 생각이 들어오기 전에 내 생각을 갖는 것. 내 방식이다. 책을 읽을 때도 작품 해설은 읽지 않거나 맨 마지막에 읽는다. 잘 모르겠다는 느낌이라도 우선은 내 생각을 갖고 싶다.전시장을 둘러본 뒤 점심을 먹으러 나왔다. 소녀가 찾아둔 곳은 셰프 혼자 운영하는 이탈리아 음식점이었다. 파스타 두 가지와 부라타 치즈 샐러드를 주문했다. 환한 노란색의 꾸덕꾸덕한 카르보나라가 나왔다. 생면이라더니 모양도 낯설고 씹히는 느낌도 부드러웠다.오후 두 시, 다시 전시장으로 돌아왔다. 도슨트의 첫 설명은 입구의 스테인드글라스 작품 <빛의 탄생>이었다. 오늘은 날씨가 흐려 작품의 색도 조금 어둡다고 했다. 햇살이 맑은 날에는 다른 느낌으로 볼 수 있다고 했다.그제야 작품 뒤의 커튼을 조금만 열어둔 이유를 알았다. 커튼은 작품에 닿는 빛의 양을 조절하고 있었다. 어색해 보이던 커튼도 다시 보였다. 다음 작품으로 자리를 옮기는데 소녀가 사진을 찍는다. 재밌나?방혜자는 1961년 프랑스로 건너가 활동하며 평생 빛을 그린 작가라고 했다. 초록색 사이로 군데군데 흰색이 보이는 작품 앞에서 도슨트가 물었다.답하는 이가 없었다. 어린 시절 개울물에 반짝이는 빛을 본 기억을 표현한 그림이라고 했다. 어느새 소녀도 도슨트 앞으로 다가섰다. 빛을 표현하기 위해 한지를 구기고, 천연 안료와 흙을 사용하고, 종이 뒷면에도 색을 칠했다는 설명을 들었다. 도슨트는 다음 작품으로 이동하고 소녀는 남았다.1층 수장고에 들어가려는데 전화가 왔다. 소녀는 나를 기다리지 않고 혼자 전시실 안으로 들어갔다.통화를 마치고 들어가 소녀를 찾았다. 전시실 한쪽에 사람들이 모여 있었다. 가까이 가보니 도슨트가 작품을 설명하고 있었고, 소녀가 그 옆에 서 있었다.해설이 끝나자 소녀는 나를 김영원의 <그림자의 그림자> 앞으로 데려갔다. 바닥에 엎드린 사람은 등과 엉덩이의 굴곡이 드러나 있었다. 그 사람과 발이 맞붙은 채 서 있는 형상은 사람 모양이지만 납작했다. 소녀는 무엇이 그림자이고 무엇이 사람인지 모르겠다고 했다.천성명의 <그림자를 삼키다> 앞에서는 작품 속 얼굴이 작가 자신의 얼굴이라고 알려줬다. 거울을 보며 만들었는데, 날마다 얼굴이 달라 보여 계속 고쳤다는 이야기를 들려줬다. 짐 다인의 <색채의 전율> 앞에서도 나를 불렀다.집으로 출발하려는데 옆 건물에 '앙리 마티스와 프랑스 화가들' 전시 홍보 현수막이 보였다.방혜자가 활동했다는 그곳의 다른 화가들이 궁금해진 것이다. 방금 전 허리 아프다고 투덜대던 아이가 앞장서 전시실로 갔다. 아쉽게도 표를 사지 못했다.설명을 미처 다 듣지 못한 1층 수장고 전시는 2주 후 바뀐다고 했다. 우리는 다음 주에 다시 오기로 했다. '앙리 마티스와 프랑스 화가들' 전시도 봐야 한다. 대전시립미술관도 가보기로 했다. 사춘기 딸과 엄마가 함께할 수 있는 활동이 하나 더 늘었다.