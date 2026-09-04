경력단절 여성 다섯이 만든 카페, 11년째 한 자리를 지키다

큰사진보기 ▲경기도 고양시 일산서구 주엽동에 위치한 카페봄은 한살림고양파주 주엽매장 옆에 있다. ⓒ 신효진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲카페봄 매장 한 켠엔 팔레스타인 올리브유와 아몬드, 공정무역 원두 등 공정무역 제품을 구매할 수 있는 매대가 있다. ⓒ 신효진 관련사진보기

큰사진보기 ▲다온협동조합은 일하는 사람들이 직접 출자하고 스스로 일터를 꾸려가는 일공동체이다. ⓒ 신효진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

8월 27일 오후, 경기도 고양시 일산서구 한살림고양파주 주엽매장 옆 '카페봄'의 문을 열고 들어서자 고소한 커피 향이 퍼졌다. 카페에 앉아 두런두런 이야기 나누는 손님들을 지나 주문을 위해 멈춰 선 카운터 왼편엔 팔레스타인 올리브유와 마스코바도 설탕, 공정무역 원두 등이 놓인 진열대가 보였다. 오른편에는 직접 반죽해 구운 쿠키들이 아기자기하게 놓여 있었다.카페봄은 2014년 한살림 지역살림사업단으로 만난 조합원 다섯 명이 이듬해 '다온협동조합'을 만들고 문을 연 곳이다. 경력이 끊긴 여성들이 스스로 만든 일터였다. 그렇게 시작한 카페가 11년째 한 자리를 지키고 있다.한때 한살림고양파주에는 다양한 워커즈(일공동체)가 있었다. 워커즈는 조합원이 스스로 지역에 필요한 일거리를 만들어 함께 출자하고 운영하는 작은 노동자협동조합이다. 그동안 어떤 워커즈는 문을 닫았고 카페봄을 운영하는 다온협동조합은 11년째 남았다.작은 카페는 어떻게 이 시간을 버텼을까? 가까운 먹거리(로컬푸드)를 우선하는 한살림 안에서 '공정무역' 카페를 한다는 것은 어떤 의미일까? 물음을 안고 올해 초까지 다온협동조합 이사장을 맡은 유지연씨와 2019년부터 2022년까지 한살림고양파주 이사장을 지내고 현재 다온협동조합의 조합원으로 일하는 서미영씨를 만났다.사실 한살림에서 '공정무역'은 낯선 단어였다. 국내 생산자와 우리 먹거리를 중심에 둔 조직에서 바다 건너의 물품을 거래하는 공정무역을 받아들이기엔 문턱이 있었다. 그래서 한살림은 공정무역 대신 '민중교역'이라는 용어를 사용한다. 사람에 초점을 두고 생산과 소비가 하나라는 한살림의 정신을 국경 너머 생산자에게까지 넓힌다는 뜻이다.서미영씨는 조합원을 설득할 때 바로 이 지점을 짚었다. 그는 "생산과 소비는 하나라는 한살림 정신이 공정무역 안에도 들어 있어요. 바다 건너에 있는 우리의 생산자인 셈이죠"라며 공정무역의 의미를 설명했다.지난해 다온협동조합이 공정무역실천기업 인증을 받을 수 있게 전 과정을 이끌었던 유지연씨도 처음엔 공정무역에 회의적이었다. 그는 "우리나라 생산자와 지속가능한 삶을 이야기하는 것도 벅찬데 굳이 바다 건너까지 챙겨야 하나 싶었다"고 당시를 회상했다.생각이 바뀐 건 교육을 통해서였다. 먼 나라 이야기인 줄로만 알았던 공정무역이 실은 국내 친환경 농업이 지향하는 가치와 맞닿아 있음을 깨달았다. 그는 "한살림이 자기들끼리만 잘 한다는 말을 듣지 않으려면 시야를 넓혀야 해요. 우리만 잘한다고 친환경이 될 수도 없고요"라며 공정무역 활동의 의미를 되짚었다.유지연씨는 배운 것을 묵히지 않았다. 공정무역을 어렵고 무겁게 설명하기보다 단골손님의 눈높이에 맞췄다. 손님들이 궁금해하는 물품 이야기에서부터 시작한 것이다.지난해 특히 힘주어 소개한 물품은 팔레스타인 올리브유였다. 수천 년간 올리브를 길러온 팔레스타인에서 올리브유는 단순한 먹거리가 아니라 분쟁과 고립 속에서 농민들이 붙든 생계이자 자립의 수단이다.유지연씨는 "전쟁 통에도 올리브 열매에 상처가 나지 않도록 일일이 손으로 따서 올리브유를 만들고 그것으로 생계를 잇는다는 이야기에 그냥 지나칠 수 없었다"고 말했다. 그는 물품에 담긴 이야기를 들은 손님들은 차를 마시고 일어서며 한두 개씩 올리브유를 구매했다고 덧붙였다.카페봄은 어떻게 지난 시간을 버텼을까? 카페의 시작을 기억하는 서미영씨는 10여 년 전 먹거리 운동과 함께 지역사회에서 돌봄·자원 순환 등을 실천하는 '지역살림' 활동 속에서 카페가 비롯됐다고 회상했다.카페에 앞서 시작한 한살림고양파주 1호 워커즈인 조합원 손바느질 일공동체 '꿈마네 되살림가게'는 아쉽게 문을 닫아야 했다. 매장에서 떨어져 접근성이 낮았고, 기증받은 옷을 리폼해 판매하는 핸드메이드라 소비자들의 예상보다 값이 비쌌던 탓이다.그래서 지역살림사업단 중 한 팀이 카페를 워커즈 아이템으로 잡았을 때, 카페 위치는 반드시 매장 인근이어야 한다는 데 뜻이 모였다. 한살림 조합원이 쉽게 찾을 수 있어야 한다는 것이다. 관건은 임대료였다.다행히 저렴한 비용으로 한살림고양파주 주엽매장의 임대 공간 한쪽을 샵인샵(Shop in Shop)으로 활용할 수 있었다. 조합원은 물론 지역주민이 쉽게 찾아올 수 있는 공간이었기에 현재까지 사업을 이어올 수 있었다.또 하나의 버팀목은 사람이었다. 카페봄은 조합원 4명이 직원이자 주인이다. 각자 출자금을 내고 시간을 조정해 근무한다. 매달 여는 운영위원회에선 수익 창출에 관한 논의와 함께 '우리가 왜 이 일을 하는가'를 되짚는 데 시간을 쓴다.프랜차이즈 카페의 아르바이트생이 아니라 주인으로 제 역할을 하기 위해서다. 서미영씨는 "누구에게 고용된 것이 아니라 카페가 우리 것이니까요. 운영의 책임도 권한도 우리에게 있어요"라며 자율성과 민주성을 협동조합의 힘으로 꼽았다.카페봄은 카페인 동시에 동네 사랑방 역할을 톡톡히 하고 있다. 서미영씨는 이를 "한살림운동이 지역으로 확장되는 일"로 여긴다. 지역의 공유 공간, 거점이 되는 일이 그만큼 중요하다는 것이다.올해 카페봄이 공간을 내준 프로그램 가운데 하나가 '인지마루'라는 사업이다. 치매 당사자와 가족이 지역사회에서 일상을 이어가도록 돕는 이 사업은 한살림고양파주돌봄사협이 운영했다. 돌봄사협 역시 한살림고양파주에서 비롯된 조직이다.카페봄은 공간을 내어 협력했다. 누구나 자유롭게 오가는 일상의 공간인 카페에서 돌봄이 피어난 셈이다. 여기에 예순 즈음 조합원들이 지역에서 무엇을 할 수 있을지 함께 궁리하는 '동네카페' 모임도 카페봄에서 열린다.이렇게 공정무역을 알리고 지역을 품어온 시간이 지난해 결실을 맺었다. 다온협동조합이 고양시에서 처음으로 공정무역실천기업 인증을 받은 것이다. 유지연씨는 "도시 안에 실천 사례가 쌓이면 고양시가 '공정무역도시' 인증으로 나아갈 발판이 된다"며 최근 고양시에서도 관심을 보이기 시작했다고 전했다.카페봄이 뿌린 씨앗은 카페 안에만 머물지 않는다. 올해 초 카페 이사장을 내려놓고 유지연씨가 향한 곳은 한살림고양파주돌봄사협이다. 한살림고양파주라는 연결고리 속에서 카페봄은 한살림고양파주 조합원들의 모임 공간이자 돌봄사협의 든든한 파트너가 됐다. 그렇게 일상의 공간인 카페는 지역사회의 공간으로 자리 잡아가고 있다.문을 나서며 눈에 들어온 것은 '카페 봄'의 뜻을 적은 문구였다. "'봄'은 돌봄, 이웃과 함께, 시작, 희망이란 뜻을 갖고 있습니다." 카페봄의 열한 번째 봄이 활짝 피었다.