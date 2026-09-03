도서관에서 만난 71세 작가님께 받은 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

'도서관 성수기는 한여름이지.'

큰사진보기 ▲(위) 이상근 작가님의 강연 모습, (아래) 그의 사진집 <가슴으로 만난 아프리카> ⓒ 이정미 관련사진보기

'이 사진들에 얽힌 이야기를 들을 수 있겠구나.'

"오늘 아침 몇 장의 사진을 만나셨나요?"

"가슴이 먹먹했습니다. 몰래 눈물을 훔쳐야 하는 순간들이 많았습니다. 저렇게 환하게 웃을 수 있다는 것에서도 생각이 많아졌습니다. "

"같은 시대를 살고 있는데, 내가 할 수 있는 일이 있지 않을까 생각했습니다."

"저는 요즘 아침에 면도할 때마다 '오늘은 내가 만나는 사람들을 어떻게 기쁘게 해줄까' 생각합니다. '내가 가진 것이 무엇이지? 이것을 어떻게 나눌까' 생각합니다."

덧붙이는 글 | 지역에 아름다운 도서관을 짓고, 다양하고 알찬 프로그램을 운영해주시는 분들, 도서관이 살아숨쉬는 공간이 될 수 있게 도서관을 사랑하는 모든 사람들에게 감사드립니다.

도서관(圖書館). 한자를 살펴보면 '그림과 책이 모여 있는 집' 정도의 의미를 가졌다. 사전적 의미로는 동서양을 불문하고 도서관은 '책이 있는 곳'이다. 요즘의 도서관은 '책이 있는 공간'을 너머 '복합 문화 공간'으로 그 의미가 확장된 것 같다.'책'이라는 낱말을 두고 이야기를 나눈다면, 아마도 사람마다 색색깔의 에피소드, 이미지를 쏟아낼 것 같다. 종이와 글자가 담백하게 담겨 있는 물건. 간혹 그림이나 사진이 나타나 멈추고 쉬게 하는 물건. 표지, 제목, 목차, 작가를 보며 예상해 보지만 읽지 않고서야 알 수 없는 물건. 쌓아 두어도 훌륭한 인테리어 소품이 되는 물건. 책은 요상한 물건이다. 인간이 만든 물건 중에 역사를 견주어도 그렇고, 앞으로도 영원히 살아남아 사람들의 사랑을 받을 물건이 아닐까 싶다.맥락도 없이 도서관, 책 이야기가 길어졌다. 폭염이 기승을 부린 여름, 도서관이 없었다면 나는 아마도 더위에 지쳐 무기력한 나날을 보냈을 것이다. 그러니 새삼 도서관이 고맙고 소중한 공간으로 다가왔다. 괜스레 도서관의 사전적 의미도 찾아보고 책이란 물건에 대해서도 생각해 보게 된다.폭염이 심했던 올여름에는 주말 대부분의 시간을 지역의 읍내 도서관에서 보냈다. 오전 10시쯤이면 밭의 기온이 슬슬 올라 후덥지근해진다. 해가 뜨기 전에 풀 정리 작업 등을 끝내고 나면 딱히 할 일도 없다. 편안한 마음으로 노트북, 수첩, 책을 챙겨 도서관으로 향한다. 도서관에 도착하면 먼저 1층 시니어 카페에 들른다. 에어컨이 켜진 실내 공기는 쾌적하다. 더위도 식히고 따뜻한 카페라테로 정신을 가다듬는다. 그렇게 몇 분간 여유를 부린 후 2층 서가로 올라간다.서가 곳곳에 마련된 테이블은 이미 사람들로 가득하다. 연세 지긋하신 어르신부터 젊은이에 이르기까지 연령층이 다양하다. 조용히 몰입해서 공부하거나 책을 읽고 있는 사람들 사이 빈자리를 찾아 앉는다.무더운 여름에는 도서관만 한 공간이 없다. 누구의 눈치도 볼 필요 없이 원하는 만큼 머무를 수 있다. 책을 읽어도 좋고 독서를 하다 까무룩 잠을 청해도 좋다. 지루해지면 일어나 공간 이곳저곳 둘러본다. 벽면에 전시된 그림과 사진을 눈여겨본다. 에어컨 바람에 몸이 묵직해지면 밖으로 나가 나무 그늘 사이를 걷기도 한다. 시니어클럽에서 운영하는 착한 가격의 카페에서 팥빙수를 사이에 놓고 동행과 수다도 떤다.게다가 요즘 도서관은 다양한 문화 프로그램을 운영한다. 지역민의 발걸음이 도서관으로 향하도록 연령별 맞춤 프로그램을 기획해서 알차게 운영하는 모습을 곳곳에서 발견할 수 있다.나는 주말 이틀을 지역에 사는 사람이다. 말하자면 지역이 내 제2의 생활 터전인 셈이다. 지난해 내가 거주하는 고성에 새 도서관이 개관했다는 소식을 듣고 반가움에 서둘러 방문했다. 그리고 도서관 회원으로 즉각 가입했다.덕분에 도서관 소식이 평일에도 카카오톡 알림으로 날아든다. 책 반납 날짜 알림도 있고 인문학 강좌 소개도 있다. 주말에 열리는 강연을 챙겨보다가 '가슴으로 찍은 사진-고성에서 아프리카까지'라는 프로그램을 보게 되었다. 토요일 오후 2시면 시간도 좋고, '내가 사는 지역과 아프리카의 모습이 담긴 사진을 볼 수 있겠구나' 하는 생각으로 신청했다.강연이 있는 지난 8월 29일 오후, 도서관에 도착하니 한쪽 벽면은 강연 주제에 맞춰 이상근 님의 사진 작품이 걸려 있었다.2층 강의실에 도착하니 지역의 문화 활동에 관심 있는 분들이 자리를 가득 메우고 있었다. 앞자리에 앉은 분들은 사진작가님과도 잘 아는 사이인 것 같았다.한 번도 생각해 보지 못했던 질문에 내 머리는 복잡하게 움직였다. 일상의 단면을 수시로 사진에 담고 있으면서도 깊이 생각해 보지 못했던 터다. 작가님 말씀처럼 현대인의 하루는 사진으로 시작해서 사진으로 끝난다고 해도 무리가 아닐 정도로 사진은 우리와 밀접하게 연결되어 있었다. 작가님은 사진의 예술적, 보도적, 증거적, 교육적 기능과 영역에 대해서 상기시켜 주었다.작가님은 제2의 생활 터전으로 살고 있는 지역 고성의 사진을 보여주었다. 어디인지 맞혀보라고 했지만 나는 전혀 알 수 없었다. 지역에 오랫동안 살고 계신 분들은 사진이 화면이 등장하면 바로 맞춰 냈다. 이곳저곳 다니며 나름대로 지역을 알아가고 있는 중이었지만 '한참 멀었구나' 싶었다.고성 사진에 이어 아프리카 사진들이 화면에 이어졌다. 사진 속에는 아프리카의 풍경과 사람들이 담겨 있었다. 작가님은 아프리카 여러 나라에서 만났던 사람들과 그들의 삶을 사진으로 기록했다. 물을 얻기 위해 자신의 몸보다 큰 물통을 이고 왕복 다섯 시간을 걷는 여인과 아이들, 낡고 해진 허름한 옷을 입고도 밝게 웃는 아이들, 변변찮은 도구로 하루 종일 돌을 깨어 파는 가족의 힘겨운 노동, 딸에게 신발을 사주지 못해 몰래 눈물짓는 엄마, 고된 삶과 대비되는, 맑고 환한 미소 등이 화면을 채웠다.작가님은 고성에서 동물병원을 운영하고 계신다. 17살부터 사진에 관심을 갖기 시작했다고 한다. 사진에 대한 열정은 세계 곳곳의 오지를 누비게 했고, 사람들을 만나게 했으며, 다큐멘터리로 기록되었다. 그리고 작가님의 삶도 타인을 향하고 나누고 함께 하는 삶으로 무르익게 했다.작가님은 현재 71세이시다. 정정하시고 밝으셨다. 지금까지 100개국 넘게 다니셨지만 아직도 세계 곳곳에 갈 곳이 많단다. 작가님은 '주기'를 정말 좋아하셨다. 강연에 참석한 모든 분이 선물 하나씩은 받았다. 어떤 분은 작가님의 사진 작품이 담긴 액자를, 어떤 분은 반려견 영양제를, 어떤 분은 시집을 선물 받았다. 나는 정말 귀한 작가님의 사진집 <가슴으로 만난 아프리카>를 받았다. 이 사진집은 느루뜰에 둘 것이다. 느루뜰을 방문하는 지인들에게 이 사진들을 보여 줄 것이다.