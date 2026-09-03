[단독] '브로커' 끼고 억대 수임 정황... 최길수 특감 '자격 논란'

큰사진보기 ▲청와대는 이재명 대통령이 24일 특별감찰관 후보에 최길수 변호사를 지명했다고 밝혔다. 2026.8.24 ⓒ 연합뉴스 = 청와대 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2020년 당시 법무법인 에이프로 소속으로 코인 투자 사기 피의자 A씨 사건을 수임한 최길수 특별감찰관 후보자와 양부남 더불어민주당 의원의 이름이 소송기록 변호인 명단에서 확인된다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 8월 광주지방검찰청에 구속된 ‘사건 브로커’ 성아무개(65·수감 중)씨는 자신의 SNS에 고위 경찰관과의 친분을 과시하는 사진을 게시해왔으나 자신을 향한 수사가 시작되자 사진을 삭제했다. 그와 친분이 깊은 검경 관계자들은 대체로 골프 모임을 통해 만남을 지속해왔다. 성씨는 형사사건 무마 명목 로비 자금 수수, 경찰 승진 인사 비리 등 혐의로 유죄 판결을 받고 현재 수감 중이며, 구속되기 전까지 여야를 넘나들며 정치권 인사들과도 교분을 쌓았다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

대통령 친인척과 고위 공직자의 비위를 감찰하는 특별감찰관 후보로 지명된 최길수(사법연수원 23기) 변호사가 검찰 퇴직 뒤 이른바 '법조 브로커'를 통해 억대 수임료의 형사 사건을 수임한 정황이 드러났다.특히 최 후보자는 더불어민주당 추천 몫으로 국회를 거쳐 대통령의 지명을 받았는데, 해당 사건을 함께 수임했던 공동 변호인이 현 민주당 법률위원장인 양부남(전남광주 서구을) 의원으로 확인돼 추천 과정 및 검증을 둘러싼 논란도 예상된다.3일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 최 후보자는 법무법인 에이프로 소속이던 2020년 12월 무렵 광주지방검찰청에서 코인 투자사기 혐의로 수사를 받던 피의자 A씨 사건을 양부남 의원과 함께 공동 수임했다. 이후 이들은 2021년 4월 검찰에 변호인 선임계를 공식 제출하고 변론 활동에 나섰다.양 의원은 검찰 재직 때 광주지검장과 부산고검장 등을 지냈고, 최 후보자는 광주지검 특수부장과 법무연수원 교수 등을 지냈다. 당시 최 후보자 등 2명의 변호사는 착수금 등 모두 1억 원이 넘는 선임료를 받은 것으로 파악됐다.문제는 해당 사건의 수임 과정에 전남광주를 주무대로 법조 브로커 내지 형사 사건 브로커로 활동했던 성아무개(64·수감 중)씨가 깊숙이 개입했다는 점이다. 성씨는 사기 피의자 A씨로부터 수사 무마 명목 등으로 약 17억 원의 로비 자금을 받아 챙긴 뒤 A씨 변호사 선임과 수사기관 로비, 경찰관 승진 인사 비리 등 여러 혐의로 2023년 8월 기소됐다.브로커 성씨는 이 중 변호사법 위반 사건의 경우 1심에서 징역 3년 6월에 17억 원의 추징을 선고받았다. 상소 과정에서 "A씨를 위해 지불한 변호사 비용까지 추징금에 포함하는 건 부당하다"는 취지로 주장했으나 법원은 "범인(성씨) 스스로 판단으로 사용한 것이라면 이는 범인이 받은 돈(로비자금)을 소비하는 방법에 지나지 않는다"며 모두 배척했다. 이 사건 판결은 2024년 11월 대법원 상고 기각으로 유죄가 확정됐다.성씨는 또 경찰관 승진 인사 개입 혐의(뇌물 등)로도 같은 시기 검찰 수사를 받고 재판에 넘겨져 유죄가 확정됐으며, 이 과정에서 해당 사건 연루 의혹을 받던 전직 치안감이 극단 선택을 하기도 했다.최 후보자와 양 의원의 이름은 성씨에게 로비 자금을 제공했던 A씨의 수사·재판 기록에서도 확인된다. 검찰 수사 및 1심 재판 과정에서 11명에 달했던 A씨의 변호인 가운데 최 후보자와 양 의원이 공동 변호인으로 이름을 올린 것이다.브로커 성씨가 A씨 사건을 최 후보자와 양 의원에게 소개한 정황은 당시 관련 사건 공판 기록과 법정 진술에서도 드러난다. <오마이뉴스>가 확보한 자료에 따르면, 성씨는 2024년 3월 광주지방법원에서 열린 관련 사건 증인으로 출석해 '고검장 출신 양부남 변호사와 부장검사 출신 최길수 변호사를 (A씨 사건의 변호인으로) 선임한 게 맞느냐'는 변호인의 질문에 직접 "네"라고 답변했다. 피의자 A씨 역시 비슷한 시기 법정에서 "(선임 뒤 최 변호사와 소통한 것과는 무관하게) 두 변호사 선임 자체는 브로커 성씨의 뜻에 따라 이뤄졌다"고 증언했다.최 후보자가 법조 브로커 알선으로 억대 수임료의 형사사건을 수임한 정황이 드러나면서 특별감찰관 후보자 적격성을 둘러싼 논란은 불가피할 전망이다.정치권을 중심으로 추천 및 지명 과정을 둘러싼 비판도 예상된다. 국회가 추천한 3명의 후보 중 최 변호사는 민주당 추천 몫이었다. 당 법률위원장을 맡고 있는 양 의원과 한 로펌에서 의혹 사건을 함께 수임했던 동료 변호사가 당 추천을 통해 특별감찰관 후보에 오르고, 청와대 역시 이를 검증 과정에서 걸러내지 못한 채 최종 지명했기 때문이다.이와 관련 한 검찰 출신 인사는 "법조 브로커가 얽힌 사건을 당 소속 의원과 공동 수임한 사실이 드러난 인물이 대통령 권력 핵심부를 감찰하는 특별감찰관에 오르는 것은 있을 수 없는 일"이라고 말했다.<오마이뉴스>는 의혹에 대한 해명을 듣기 위해 최 후보자와 통화했으나, 최 후보자는 "통화를 하기 곤란하다"는 취지로만 말하고 전화를 끊었다. 최 후보자는 문자 메시지를 통한 해명 요청에도 응하지 않고 있다.