식구들 반응 폭발한 밥상, 다 여기서 배운 겁니다

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"아이쿠, 안 되겠다. 칼로 다지라고 할 때는 다 이유가 있는 법인데..."

큰사진보기 ▲알싸하고 고소한 다진 풋고추 양념. 믹서기에 부주의하게 갈아 죽이 될 뻔한 고추를 칼로 다진 고추, 중멸치와 함께 기름에 달달 볶아 맛깔스러운 다진 양념으로 소생시켰다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲<오마이뉴스> 레시피로 완성된 풍성한 저녁 만찬. 구이용 돌김으로 얼렁뚱땅 말아낸 김밥과 매콤한 어묵·오징어무침, 풋고추 양념, 애호박새우볶음, 감자황태국이 한데 어우러져 식구들의 환호를 받았다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲완벽한 마침표를 찍어준 홈메이드 식혜. 그제 엿기름 팩으로 만들어 김치냉장고에 넣어둔 시원한 식혜 한 잔이 입안을 달콤하게 감싸며 저녁 식사의 깔끔한 디저트가 되어주었다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

평소 <오마이뉴스> '사는 이야기' 기사들을 읽으면서 삶의 지혜와 생활 팁을 얻는다. 얼마 전에는 화장실 청소할 때 락스와 세제를 같이 쓰면 위험할 수 있다는 기사를 읽었다. 평소 락스를 애용하던 터라 아찔한 상황을 맞을 뻔했기에 조심해야 함을 일깨워 준 그 글이 고마웠다.요즘 나는 손주들 육아를 돕기 위해 딸네 집에서 지낸다. 그동안 소홀했던 집안일을 도맡아 하다 보니 매일 세 끼를 챙기는 일이 여간 곤혹스러운 게 아니다. 입맛 까다로운 손주들 끼니까지 따로 챙기다 보면 돌아서자마자 다음 끼니가 걱정이다.그런 중에 단비가 되어준 것 또한 <오마이뉴스>에 올라온 음식 레시피들이었다. 오늘은 마음에 담아두었던 메뉴들로 저녁 식탁을 차려보기로 했다. 메뉴는 충무김밥과 풋고추 다진 양념이었다. 내일 메뉴로 찜해둔 김구이와 김무침 레시피도 눈여겨보았는데, 특히 '김을 기름에 재운다'는 표현을 처음 배웠다. 늘 김을 발라 바로 구워 먹기만 했는데, 기름을 발라 잠시 재워두었다 구우면 고소함이 깊게 배어든다는 사실을 알게 되었다.원래 사려던 것은 구이용 김, 충무김밥용 김, 오징어, 차돌박이뿐이었다. 어묵과 멸치, 풋고추는 집 냉장고에 있어 사지 않기로 했다. 매장을 돌다 보니 오이마요네즈김밥용 마요네즈가 보여 카트에 담았다. 찹쌀이 떨어진 게 생각나 찹쌀도 사고, 손주들 반찬 애호박볶음용 깐새우살도 샀다. 아침에 감자황태국 레시피를 따라 하느라 마지막 봉지를 털어 썼던 다시마도 한 봉지 챙겼다. 거기에 손주들이 좋아하는 파인애플까지 한 통 얹고 나니 장바구니가 가득 찼다.집에 돌아오자마자 남편에게 작은손주 목욕을 부탁하고 저녁 준비에 돌입했다. 먼저 애호박이 소금에 살짝 절여지는 동안 냄비에 물을 올려 어묵과 오징어를 데쳐냈다. 이어서 애호박새우볶음을 들깨가루를 넣어 구수하게 완성했다. 다음은 멸치를 볶고 풋고추를 다질 차례였다.풋고추를 다지려다 잔꾀가 일었다. '칼로 다져야 제맛이라지만 조금 편하게 다짐기를 써도 되지 않을까?' 싶었다. 하지만 딸네 집에 있는 것은 다짐기가 아니라 믹서기라는 사실을 잊고 있었다. 용기에 풋고추를 넣고 돌렸더니 고추가 순식간에 죽처럼 변해버렸다.괜한 잔꾀를 부린 나 자신을 탓하며 다시 칼을 들었다. 남은 풋고추를 칼로 쫑쫑 다지면서 장갑을 꼭 꼈다. 요즘 나오는 풋고추는 한창 약이 올라 자칫 손이 매울 수 있기 때문이다. 멸치는 씹히는 맛을 살리기 위해 중멸치를 사용했다. 바삭하게 볶은 멸치를 칼로 슬렁슬렁 다져주었다. 너무 과하게 다지면 멸치 특유의 식감이 사라지므로 적당히 형체를 남겨두는 것이 핵심이다.팬에 참기름과 콩기름을 각각 크게 한 숟가락 두르고 다진 마늘과 풋고추를 볶다가 다져둔 중멸치를 넣었다. 그리고 믹서기에 갈아버려 죽이 될 뻔했던 풋고추도 버리지 않고 함께 넣어 볶았다. 다행히 기름에 달달 볶아내니 질척거리지 않고 자연스럽게 어우러졌다. 여기에 젓갈, 홍게맛장, 매실액, 알룰로스를 넣어 단맛과 감칠맛을 잡고, 멸치의 비린 맛을 날리기 위해 맛술도 한 숟가락 곁들였다. 약간 짭쪼름하게 간을 맞추니 그럴듯한 풋고추 다진 양념이 완성되었다.당초 계획은 이 양념에 차돌박이 구이를 곁들이는 것이었으나 충무김밥의 매력을 포기할 수 없었다. 큼직하게 썰어둔 어묵과 오징어를 양념에 무칠 차례였다. 황금 비율 레시피대로 고춧가루 4, 진간장 3, 올리고당 2, 매실청 1, 다진 마늘 1의 비율을 준비했다. 여기에 진간장 대신 감칠맛 나는 홍게간장을 썼기에 슴슴한 맛을 잡으려 젓갈을 1숟가락 더했다. 양념 조합을 보며 "양념이 이렇게 간단하다고?" 싶어 놀라웠다.양념을 버무리고 있는데 가족들이 들어왔다. 마음이 급해졌다. 차돌박이 구이는 다음을 기약하기로 했다. 손주들과 함께 먹을 밥은 쌀 3, 찹쌀 1의 비율에 얼려둔 갖은 야채 다짐을 크게 두 조각 넣고 고슬고슬하게 지어냈다. 원래 참기름으로만 간을 해도 된다지만 손주들을 생각해서 홍게간장으로 아주 약하게 간을 했다.그런데 아차! 내일 재워서 구워 먹으려고 사 온 돌김만 보이고 정작 오늘 쓸 충무김밥용 김은 보이지 않았다. 하는 수 없이 얇은 돌김을 살살 달래가며 꼬마김밥을 말아내었다. 머릿속으로 이것저것 한꺼번에 구상하다 생긴 해프닝이었다.우여곡절 끝에 김밥까지 말아 마침내 저녁 상을 차렸다. 아침에 둘째 손주를 위해 끓여둔 감자황태국을 국물로 곁들였다. 감자로 깊은 맛을 낸다는 셰프의 비법을 활용한 국물이었다. 식탁 위에는 정성껏 말아낸 김밥과 매콤달콤한 어묵 오징어무침, 짭쪼름한 풋고추 다진 양념, 시원한 감자황태국, 아이들을 위한 애호박새우볶음이 차려졌다.식구들의 반응은 폭발적이었다. 사위와 남편은 물론이고 입맛 까다로운 딸까지 연신 탄성을 질렀다. "와, 집에서 제대로 된 충무김밥을 먹어보네요!" 하며 다들 정신없이 젓가락을 움직였다. 매콤한 어묵 오징어무침을 감자황태국의 구수한 국물이 부드럽게 감싸주니 환상의 궁합이었다. 석박지가 없어 내심 아쉬웠던 빈자리는 알싸한 풋고추 다진 양념이 훌륭하게 메워주었다. 손주들 역시 김밥에 애호박새우볶음을 얹어 황태국과 함께 맛있게 먹었다.배불리 먹고 난 뒤에는 빼놓을 수 없는 디저트, 온 식구가 좋아하는 식혜였다. 그제 팩으로 나온 엿기름을 사다가 만들어 김치냉장고에 넣어둔 시원한 식혜를 꺼내왔다. 얼음 동동 뜬 식혜 한 잔으로 달콤하게 입가심까지 하니 완벽한 저녁식사에 마침표가 찍혔다.두서없이 차려낸 밥상이었지만 가족들의 웃음소리로 가득했던 저녁, <오마이뉴스> '사는 이야기' 덕분에 오늘 우리 집 식탁은 근사한 만찬이 되었다.