세종 복지센터, 기본 갖췄지만... "편의시설 넘어 접근권 살펴야"

큰사진보기 ▲2일 종합복지센터를 점검하고 있는 '인권환경 민·관 합동점검단'이 안내 데스크 높이를 줄자로 재며 편의시설 기준에 적합한지 점검표를 확인하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 종합복지센터에서 진행된 민·관 합동 인권환경 점검에서 점검단이 계단 및 이동 통로의 편의시설 설치 규격을 줄자로 세밀하게 측정하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲민관 점검단이 종합복지센터 주출입구의 문 폭과 장애인 점자블록 설치 상태 등 외부 접근성을 점검하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲민관 합동점검반이 종합복지센터 로비 안내데스크 주변에 쌓인 택배 상자 등 이용자 동선 방해 요소를 살펴보고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시가 관내 종합복지센터를 대상으로 시민 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 '인권환경 민관 합동점검'을 펼치는 가운데 <뉴스피치> 취재진이 첫날인 지난 2일 현장점검에 동행해 이용자 시각에서 본 시설물의 실제 실태를 취재했다.이번 점검은 앞선 4월 세종시 인권 민관협력 간담회에서 제안된 안건에 따라 마련됐으며, 2일과 4일 양일간 보람·반곡·새롬·종촌 종합복지센터 4곳의 내·외부 공용공간과 편의시설에 대한 현장점검을 진행한다.2일 보람·반곡 종합복지센터 점검에는 세종시 시민소통과 인권팀 및 인권보호관을 비롯해 장애인권익옹호기관, 세종보람장애인자립생활센터, 세종참여자치시민연대, 세종YWCA성인권상담센터, 세종여성살림터 복숭아공동체 관계자들로 구성된 민관 점검반이 현장에 나섰다.합동점검반은 실제 시설 이용자의 동선에 맞춰 종합복지센터 내부와 외부 공용공간을 순회하며 접근성, 장애인 편의시설, 안전·안내 환경, 휴게공간 등을 줄자와 점검표를 활용해 세밀하게 살펴봤다.특히 현장점검 과정에서 장애인편의증진기술지원센터 권효정 과장이 점검 기준과 설치 규격 등 전문적 지식을 알기 쉽게 설명해, 참석자들이 이용자 시각과 객관적 평가지표를 바탕으로 꼼꼼하게 현장을 살펴볼 수 있도록 도왔다.이날 점검이 진행된 보람·반곡 종합복지센터는 전반적으로 장애물 없는 동선 확보와 편의시설 설치 등 기본적인 이용 환경이 양호하게 갖춰져 있는 것으로 확인됐다. 휠체어 접근성을 고려한 진입로와 보행로 폭, 문턱 단차, 승강기 및 주요 이동 통로 등 제반 인프라는 대체로 법적 규격과 편의 기준을 충족했다.다만, 기본 골격이 잘 갖춰진 환경 속에서도 실제 이용자의 세심한 눈높이에서 보완할 수 있는 일상적 요소들이 일부 포착됐다. 점검반은 시설 내 장애인 화장실의 고장 난 출입 장치·비상 호출벨의 신속한 정비 필요성을 짚었다.휠체어 이용자에게 다소 높게 느껴질 수 있는 휴게 탁자나 접수대 하부 공간 등 집기·기물 배치의 세심함도 점검했다. 또한 안내판·유도 표지의 가독성이나 안내 데스크 주변 수화물 정돈 상태 등 초행자나 교통약자가 체감할 수 있는 섬세한 이용 환경 개선 의견도 함께 오갔다.점검반은 건물의 건립 시기나 구조적 여건에 따른 차이를 감안해 단순 적발보다는 향후 시설 유지 관리와 보수 과정에서 인권친화적 요소를 한층 강화하는 방향으로 제언을 정리하기로 했다. 첫날 일정을 마친 민관 점검반은 오는 4일 새롬·종촌 종합복지센터를 대상으로 현장점검을 이어갈 예정이다.이날 점검에 참여한 성은정 세종참여자치시민연대 사무처장은 "기본적인 인권·편의 환경이 잘 갖춰진 종합복지관이라 할지라도 과거 기준에 맞춰 조성되어 현재 이용자 시각에서는 여전히 미흡하거나 미처 반영되지 못한 부분들이 확인됐다"고 말했다.이어 "처음 방문하는 장애인 등 이용자를 안내해야 할 1층 안내데스크에 안내 인력이 비어 있거나 택배물 등이 쌓여 있는 모습, 시각장애인 안내 기기 등 상징적인 시설의 수리가 신속히 이뤄지지 않는 점 등은 현장에서 즉시 개선되어야 할 부분"이라고 현장 소감을 전했다.함께 현장점검에 나선 문경희 세종보람장애인자립생활센터 소장은 "세종시에서 공공시설을 인권과 접근권의 관점에서 민과 관이 함께 점검한 것은 처음이라 매우 뜻깊다"며 "공공복지시설의 접근성은 단순한 편의시설 설치 여부를 넘어 장애인을 비롯한 모든 시민이 안전하게 접근할 수 있는 기본 권리의 문제"라고 강조했다.이어 문 소장은 "이번 점검이 일회성 이벤트로 끝나지 않고 정기적인 민관 합동 조사 체계로 자리 잡아야 한다"며 "현장에서 도출된 지적 사항이 실제 예산 편성 및 시설 보수로 이어지는 관리 체계 구축과 함께, 상대적으로 접근성이 취약한 읍·면 지역 복지시설로 조사 범위를 확대해야 한다"고 제언했다. 특히 "다음 점검부터는 시각·지체·발달장애인 등 다양한 당사자가 단순 조사 대상이 아닌 '조사 주체'로 직접 참여할 때 보다 세심하고 구체적인 개선안을 도출할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.한편, 세종시는 현장에서 수집된 개선 필요 사항을 이달 중 복지정책과 및 시설 관리기관인 세종시설관리공단에 공유하고, 차후 시설 보완에 적극 반영할 방침이다.이상호 자치행정국장은 "복지시설은 다양한 시민이 일상적으로 이용하는 공간인 만큼 누구나 불편이나 차별 없이 이용할 수 있는 환경을 갖추는 것이 중요하다"며 "이번 민관 합동점검을 통해 이용자의 시각에서 불편 요소를 세심하게 살피고, 보다 인권 친화적인 공공시설 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.