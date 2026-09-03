'비상사태' 꺼내든 트럼프, 미국 민주주의에 드리운 그림자

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲2026년 8월 17일 월요일, 워싱턴의 백악관에서 도널드 트럼프 대통령이 구조대원 라이더 윌리엄스를 만나 이야기를 나누고 있다. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 미국 중간선거를 앞두고 '국가 비상사태' 선포 가능성을 열어두면서 미국 사회에서 논란이 확산되고 있다.지난 8월 23일(현지시간) 영국 일간지 <가디언>은 트럼프 행정부가 문서 공개 등을 통해 미국 선거의 공정성에 대한 의구심을 키우고 있다고 보도했다. <가디언>은 부정선거론자들과 일부 우익 팟캐스터들 사이에서 트럼프 행정부가 국가 비상사태를 선포할 수 있다는 기대가 커지고 있으며, 트럼프 대통령도 관련 질문을 받고는 가능성을 배제하지 않았다고 전했다.국가 비상사태는 대통령이 국가 안보나 대외관계, 경제 등과 관련한 비상 상황에 대응하기 위해 법률에 따라 특별한 권한을 행사할 수 있도록 하는 제도다. 대통령에게 무제한적인 권한을 부여하는 것은 아니며, 국가 비상사태 선포 자체만으로 대통령이 선거를 취소하거나 선거 관리권을 장악할 수 있는 것도 아니다.다만 대통령이 다른 법률에 따라 갖고 있는 권한과 비상사태가 결합할 경우 연방정부의 선거 개입이 확대될 가능성은 있다. 야당인 민주당과 투표권 단체들은 인공지능(AI)을 활용한 허위정보 확산이나 이민세관단속국(ICE) 요원의 투표소 배치 등 여러 가능성을 놓고 대응 방안을 검토하고 있다.미국에서 비상사태 이슈가 나온 것은 이번이 처음은 아니다. 미국 대통령의 비상권한 행사는 오래된 역사를 갖고 있다.대표적으로 제16대 대통령인 에이브러햄 링컨은 1861년 남부군의 섬터요새 포격으로 '남북전쟁'이 발발하자, 전쟁 및 반란을 진압하기 위해 광범위한 비상권한을 행사했다. 이에 따라 반란 지역에 대한 봉쇄, 군사력 동원, 반란 관련자 체포 등이 이뤄졌고, 인신보호영장의 효력 정지, 군사적 필요에 의한 재산을 통제하기도 했다.이 가운데 인신보호영장 정지는 매우 논쟁적인 조치였다. 미국 헌법에서 인신보호영장 제도를 중요하게 다루고 있기 때문에, 대통령이 의회의 승인 없이 이를 정지할 수 있느냐를 둘러싸고 논란이 확산됐다. 적잖은 우여곡절이 있었지만, 링컨의 사례는 국가 존립이 위협받는 상황에서 대통령의 권한이 평상시보다 크게 확대될 수 있다는 대표적인 역사적 선례로 남았다.미국 비상사태 역사에서 또 하나의 결정적인 사건은 1933년 '대공황'이다. 프랭클린 루스벨트가 제32대 대통령으로 취임했을 당시, 미국 경제는 사실상 붕괴 직전이었다. 은행들이 연쇄적으로 파산했고, 예금자들이 은행에서 돈을 인출하는 '뱅크런'이 발생했다.루스벨트는 취임 직후 금융위기에 대응하기 위한 비상사태를 선포했고, 전국에 있는 은행들을 일시적으로 폐쇄했다. 이른바 '뱅크 홀리데이'였다. 이후 의회는 긴급하게 은행 관련 법안을 통과시켰고, 정부가 건전성을 확인한 은행부터 영업을 재개하도록 했다.여기서 중요한 점은 미국의 비상권한이 반드시 전쟁 등 군사적 위기만을 의미하지는 않는다는 것이다. 경제 붕괴도 국가 존립에 심대한 위협이라고 판단되면 비상사태로 여겨졌고, 비상조치를 행사할 수 있는 명분으로 작용했다.루스벨트는 제2차 세계대전 기간에도 국가 비상사태를 선포했다. 이번에는 "무제한적인 국가 비상사태"라는 더욱 강력한 표현을 사용했다. 뒤이어 나치 독일을 비롯한 추축국의 위협에 대응하기 위해 군사력 증강, 산업 생산 확대, 방위산업 동원, 국가방위 태세 강화 등을 추진했다.한국전쟁 때도 미국은 비상사태를 선포했다. 제33대 대통령인 해리 트루먼은 1950년 12월 공산주의 세력의 군사적 위협에 대응하기 위해 국가 비상사태를 선포했다. 미국의 육군, 해군, 공군과 민간 방위력을 신속하게 강화해야 한다는 것이 이유였다.한국전쟁이 미국 본토에서 벌어진 전쟁은 아니었지만, 미국 정부는 당시 공산주의 세력의 군사적 확대를 미국의 국가안보에 대한 중대한 위협으로 판단했다. 이 조치는 단기간에 끝나지 않고 장기간 유지됐다.당초 비상사태 선포는 일시적인 위기 상황을 전제로 했다. 그런데 미국 대통령이 한 번 선포한 비상사태가 수십 년 동안 지속되는 사례가 나타났다. 미국 의회에서는 해당 사안이 화두로 떠올랐다. 비상사태가 실질적으로 종료됐음에도, 비상사태를 지속하면서 대통령이 계속 비상권한을 행사하는 것이 정상적인 민주주의인지에 대한 의문이 제기됐다.이에 1976년 미국 의회에서 '국가비상사태법'이 제정됐다. 이 법의 기본적인 취지는 대통령이 비상사태를 선포할 수 있도록 하되, 무제한적인 비상권력 행사를 막고 의회의 통제를 강화하는 것이다.대통령은 국가 비상사태를 선포하면 이를 의회에 통보하고 연방관보에 공표해야 한다. 또한 원칙적으로 1년이 지나면 종료되지만, 대통령이 계속 필요하다고 판단하면 법에 따른 절차를 거쳐 연장할 수 있다.이후에도 국가 비상사태는 꾸준히 선포됐다. 지미 카터 대통령은 1979년 이란 인질 사태 때 국가 비상사태를 선포했고, 미국 내 이란 정부 자산을 동결했다. 이 비상사태는 인질들이 1981년 풀려난 뒤에도 계속 유지됐고 이후 대통령들도 갱신했다.2001년 '9·11 테러' 당시 조지 W. 부시 대통령도 국가 비상사태를 선포했다. 이때부터 미국의 비상권한은 '테러와의 전쟁'이라는 새로운 영역으로 확대됐다.대표적으로 테러 단체 및 관련자의 자산 동결, 금융거래 차단, 국제 금융망 통제, 테러 지원국 및 개인에 대한 경제 제재, 해외 군사작전 지원 등이 이뤄졌다. 현대 미국의 국가 비상사태는 국내 계엄보다는 국제 금융 및 경제 제재와 국가 안보 정책에 활용되는 경우가 많다고 할 수 있다.미국의 비상사태 역사를 보면, 대통령이 비상권한을 행사할 당시에는 일정한 '명분'이 있었음을 알 수 있다. 링컨은 남북전쟁, 루스벨트는 경제 대공황과 제2차 세계대전, 트루먼은 한국전쟁, 카터는 이란 인질 사태, 부시는 9·11 테러가 그것이다.비상이라고 할 만한 상황과 여건이 조성됐고, 이에 대처해야만 할 비상권한의 필요성이 증대됐다. 물론 각각의 조치가 아무런 논란 없이 받아들여진 것은 아니다. 그러나 명분을 갖춰졌던 만큼 미국인들은 대체로 수용했다하지만 트럼프가 만지작거리는 비상사태는 사뭇 다르다. 수용할 만한 명분이 갖춰지지 않았다는 게 중론이다. 기껏해야 확인되지 않은 부정선거론을 들먹일 뿐이다.이에 따라 미국 정계에서는 중간선거에서 불리한 결과가 나올 경우 트럼프가 이를 무마하기 위해 선거를 둘러싼 위기감을 키우고 비상권한을 행사하려는 것 아니냐는 우려도 제기된다. 명분 없는 비상사태 선포로 인해 남북전쟁 이후 최악의 수준으로 국가 분열이 심화될 수 있다는 전망도 나온다. 다시금 미국의 민주주의가 중대한 시험대에 올라온 모습이다.