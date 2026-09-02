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교육

26.09.02 18:50최종 업데이트 26.09.02 18:50

교육교부금 연동 폐지 후폭풍 "교직원 인건비 감당도 어려워"

내년 교육예산 월급 주고 나면 남는 재정 퇴행... 교직원 인건비 2.5조 느는데, 교부금 2.4조 늘어

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재정운용전략협의회 관계부처 합동 브리핑 최교진 교육부 장관이 지난 8월 21일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 재정운용전략협의회 관계부처 합동 브리핑을 하는 박홍근 기획예산처 장관의 발언을 듣고 있다.
재정운용전략협의회 관계부처 합동 브리핑최교진 교육부 장관이 지난 8월 21일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 재정운용전략협의회 관계부처 합동 브리핑을 하는 박홍근 기획예산처 장관의 발언을 듣고 있다. ⓒ 이정민

지방교육재정 교부금(교육교부금)에 대한 내국세 20.79% 연동제 폐지로 인해 경기 호황 국면인데도 내년 교육교부금 증가율이 3.2%에 그치는 것으로 나타났다. 반면, 정규직 교직원 보수 인상률은 3.9%이고 교육공무직 인건비 증가율도 8.8%일 것으로 전망된다. 교육감들은 "미래 훼손"이라고 비판했고, 국회 입법조사처는 "교육부가 제 역할을 다했는지 의문"이라고 지적했다.

교육감협의회 "이대로면 교직원 인건비 상승분조차 감당 어려워"

2일, 대한민국교육감협의회는 입장문에서 "정부는 2026년 본예산 71조 6687억 원 대비 2027년 교육교부금이 10.1%(7조 2031억 원) 늘었다고 홍보한다"라면서 "그러나 2026년 추경까지 반영한 실제 규모 76조 4381억 원을 기준으로 하면 증가율은 3.2%(약 2조 4천억 원)에 불과하다"라고 짚었다.

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이어 교육감협의회는 "이 실질 증가율은 정부가 결정한 2027년도 공무원 보수 인상률 3.9%에도 못 미쳐, 교직원 인건비 등 기본 고정경비 상승분조차 감당하기 어렵다"라고 우려했다. "교육교부금을 흔드는 일은 학생의 교육권, 학교의 안정성, 지방교육자치의 미래를 훼손하는 문제"라고도 비판했다.

실제로 지난 10년간 초중고 학생 수는 87만 명 줄었지만, 학교는 308교, 교원은 9000명 늘었다. 이뿐만이 아니다. 교육공무직 인건비 상승률은 연평균 8.8%였다.

교직원 등에 대한 인건비는 2021년 46.3조 원에서 2025년 56.4조 원으로 연평균 2.5조 원씩 증가했다. 내년 교육교부금 실질 증가액 2.4조 원으로는 교직원 인건비 증가액을 빼면 나머지 돈이 줄어들 가능성이 큰 것이다. 결국 유초중고 학생들이 피해를 보게 되는 것이다.

360여 개 교육 관련 단체가 모인 '2026 교육교부금 개편 대응 긴급행동'이 2일 오전, 한 언론사 행사에 참석한 최교진 교육부장관과 차정인 국가교육위원장에게 항의하기 위해 시위를 벌였다.
360여 개 교육 관련 단체가 모인 '2026 교육교부금 개편 대응 긴급행동'이 2일 오전, 한 언론사 행사에 참석한 최교진 교육부장관과 차정인 국가교육위원장에게 항의하기 위해 시위를 벌였다. ⓒ 긴급행동

우리나라 유초중고 전체 교직원 수는 약 72만 명이다. 이 가운데 교원이 50만 6000여 명이고 교육공무직이 약 17만 명이다. 일반직 공무원은 5만 명가량 된다.

2026년 교육교부금에서 교직원 인건비가 차지하는 비율은 60%를 넘어섰다. 김범주 국회 입법조사관(교육문화팀)은 국회 입법조사처가 2일 공개한 '이슈와 논점_학생 1인당 교부금만 늘면, 교육 현안 해결할 수 있나?'에서 "2026년도 교부금 기준재정수요액 82조 6066억 원 가운데 순수하게 학생 수를 측정 단위로 하는 항목은 7조 2587억 원(8.8%)에 그친다. 교직원 인건비(비중)는 63.3%"라고 밝혔다.

입법조사처도 "교육활동 실질 재원이 감소하는 문제를 해결할 대책 부족"

이에 따라 김 입법조사관은 "정부는 교육교부금 개편 방안에 따른 부작용과 그 완화 대책에 대하여 (국회에) 보고할 필요가 있다"라면서 "산정액이 전년도보다 적다면 그 차액을 보전한다는 내용을 포함하고 있지만, 명목 금액의 감소를 통제할 뿐이지 인건비 상승 등에 따라 교육활동 사업에 투입되는 실질 재원이 감소하는 문제를 해결할 대책은 아니다"라고 지적했다.

이어 김 입법조사관은 "정부가 교육의 균형 있는 발전을 도모하기에 충분한 개편 방안을 마련하도록 교육부가 제 역할을 다했는지는 의문"이라면서 "교육 당국은 국회의 심사 과정에서 근거를 바탕으로 적극적으로 의견을 제출해야 하며, 국회가 국민의 교육기본권을 두텁게 보장하는 의사결정을 할 수 있도록 지원할 필요가 있다"라고 강조했다.

#교육교부금#교육재정퇴행#교육감협의회#국회입법조사처

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