여수세계섬박람회 D-3, 미리 가보니

큰사진보기 ▲섬박람회 주제관 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬박람회장 동쪽 입구 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲주제섬 '생명의 나무' ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲문화섬 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲해양생태섬 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲미래섬 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲국제교류섬 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲보물섬 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲식당마켓섬 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲개막식 등이 열리는 '열린문화공간' ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲그늘 없는 이동 동선에서 폭염을 피할 수 있는 그늘막 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲야외 테마공간 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수시는 섬박람회 기간 부행사장인 금오도에 이어, 개도까지 야간여객선 운항을 확대한다 ⓒ 여수시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 한국섬뉴스에도 실립니다.

세계 최초로 '섬'을 주제로 열리는 2026여수세계섬박람회가 개막(9월 5일)을 사흘 앞뒀다. 기자는 2일 섬박람회조직위의 양해를 얻어, 오전 10시부터 약 2시간 동안 전남 여수 돌산 진모지구 주행사장의 주제섬 등 8개 전시관과 행사장 주변 야외공간(섬테마존, 도시숲 정원, 열린문화공간, 아트포토존)을 꼼꼼하게 둘러봤다.총 투입 예산 703억 원, 목표 관람객 300만 명을 내건 이 국제행사는 모든 준비를 끝내고 61일간의 대장정을 눈앞에 두고 있었다.방문 당일 현장의 체감온도는 31도, 습도는 65%로 한여름을 방불케 하는 무더위가 이어졌다. 관람객 안전, 특히 온열질환 예방이 초읽기에 들어간 준비 상황만큼이나 중요한 변수로 다가왔다.행사장 서쪽 입구인 '바다 게이트'를 지나면 가로·세로 40m, 높이 20m 규모의 피라미드형 건축물 '주제섬'이 시야를 압도한다. 외벽에는 국내외 작가들의 미디어아트가 상시 상영되도록 설치돼 있어, 개막 이후 야간에는 랜드마크 역할을 할 것으로 보였다. 내부 중앙에는 섬과 나무의 관계를 상징하는 미디어아트쇼 '생명의 나무'가 자리해 섬의 탄생과 현재, 미래를 영상으로 풀어냈다.주제섬을 나서면 방향에 따라 서로 다른 전시관으로 이어지는 동선이 짜여 있다. 섬사람들의 삶과 세월의 기억을 담은 '문화섬'은 ▲ 국내외 섬 전통 생활 양식존 ▲ 세계섬 이야기 영상존 ▲ 섬 항해 영상체험 ▲ 섬콘텐츠(뮤지컬, 게임 등) 체험 등 참여형 콘텐츠로 만날 수 있었다.해양생태섬은 바다 생명과 자연환경을 지켜내는 소중한 생태공간으로, ▲ 정크아트 해양 생물 ▲ 디지로그 수족관 ▲ 해저공간 체험 포토존 전시를 통해 해양 생태계의 위기와 자연의 회복력을 체험형 전시로 보여주고 있었다.미래섬은 미래교통, 에너지, 첨단기술로 가능성을 여는 무대공간으로 ▲ 미래 운송수단 도심항공교통(K-UAM) ▲ 하이브리드 수소선박 '하이드로제니아' ▲ 해양 미니 발전소 및 스마트 양식장 등이 전시돼 눈길을 끌었다.또한 세계의 섬과 사람을 잇고 공동 번영을 향해 나아가는 글로벌 동행 공간인 국제교류섬은 섬 관련 국가·국제기구(33개), 공공기관(7개), 지자체·기업(25개)의 각종 부스가 설치되었다. 특히 그리스, 일본, 에콰도르, 탄자니아, 팔라우 등이 설치한 부스들이 눈에 띄었다.미지의 길을 따라 추억을 발견하는 놀이공간인 보물섬은 아이를 동반한 가족 관람객을 위한 놀이시설과 포토존이 마련돼 있었다.섬박람회 관람객의 먹거리를 책임지는 식당마켓섬에서는 섬 특산품을 활용한 금오도 방풍 페스토, 거문도 쑥피자, 갓김치 김밥, 해풍쑥롤케이크 등이 실제 요리준비로 한창이었다.8개 전시관을 모두 돌아보고 야외 테마공간으로 향했다. 바다를 마주한 '열린문화공간'은 약 3000석 규모로 조성돼 있었다. 이곳에서는 개막식을 시작으로 행사 기간 동안 133회의 크고 작은 공연이 예정돼 있다. 특히 석양 무렵에는 경도 너머로 지는 노을과 시원한 바닷바람을 맞으며 쉴 수 있는 관람객 쉼터로도 손색없어 보였다.이날 현장에서 가장 눈에 밟힌 것은 콘텐츠가 아니라 날씨였다. 한낮 기온이 폭염에 가깝게 오르면서 그늘막 없이 걸어야 하는 구간이 적지 않았다. 관람객, 특히 어린이와 고령자를 동반한 가족 단위 방문객에게는 온열질환 우려가 현실적인 문제로 다가올 수 있어 보였다.조직위는 이미 태풍과 집중호우, 폭염 등 9~10월 기상 상황에 대비한 안전관리 대책을 마련했다고 밝힌 바 있다. 그러나 실제 현장에서는 그늘막 배치와 식수대, 휴게공간의 추가 확충이 개막 전 마지막으로 점검해야 할 과제로 보였다. 특히 관람객이 몰리면 8개 전시관의 냉방시설이 제대로 작동할지, 화장실과 식당가 동선은 원활할지, 폭염 속 대기 줄 관리는 어떻게 이뤄질지 등도 함께 살펴봐야 할 대목이다.전시관 자체의 완성도와 별개로, 관람객이 길을 찾는 데 필요한 안내 체계는 아직 손볼 부분이 남아 있었다. 주제섬처럼 입구와 출구가 명확히 구분되지 않은 전시관도 있어, 처음 방문한 관람객이라면 동선을 파악하는 데 어려움이 있을 것으로 보였다. 행사장 정문에서 진입할 때 주요 전시관으로 향하는 표지판도 좀 더 촘촘하게 배치될 필요가 있었다.조직위 김종기 사무총장은 프레스데이 브리핑에서 개막까지 남은 기간 시설과 콘텐츠, 안전과 교통 등 모든 분야를 다시 한번 꼼꼼히 점검하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 이날 현장을 돌아본 소감도 이와 크게 다르지 않았다.부행사장인 개도와 금오도에서는 섬섬캠핑과 비렁길 트레킹 등 실제 섬에서만 가능한 체험 프로그램이 준비돼 있고, 여객선 운임 지원과 '섬 반값여행' 같은 연계 혜택도 마련돼 있다. 주행사장과 여수엑스포장을 오가는 교통수단으로 요트를 활용한다는 점도 다른 박람회에서는 보기 힘든 시도다. 개막 이후 이런 부분 '운영의 디테일'도 계속 다듬어야 할 부분으로 남아 있다.세계 최초로 '섬'을 주제로 삼은 이번 박람회가 콘텐츠의 참신함을 넘어, 폭염 속에서도 안전하고 편안하게 관람할 수 있는 현장으로 완성될 수 있을지는 이제 남은 사흘, 그리고 개막 이후 초반 운영에 달려 있다.2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 여수 돌산 진모지구 주행사장과 개도·금오도, 여수세계박람회장 일원에서 열린다.