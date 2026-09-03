용혜인 겸직 논란, 정당 사정이 민주주의 원칙보다 우선인가?

큰사진보기 ▲성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 한국유권자중앙회 상임대표입니다.

최근 용혜인 국회의원의 성평등가족부 장관 후보자 지명을 둘러싸고 장관직과 비례대표 국회의원직을 동시에 유지하려는 것을 놓고 논란이 커지고 있다.현행 제도상 국회의원의 국무위원 겸직은 가능하다. 그러나 가능하다는 것과 바람직하다는 것은 전혀 다른 문제다.특히 비례대표 국회의원은 지역구 국회의원과 달리 의원직을 사퇴하더라도 승계 절차를 통해 의석을 이어갈 수 있다. 그동안 비례대표 국회의원이 장관으로 입각할 경우 비례대표 의원직을 내려놓는 것이 정치권의 중요한 관례로 자리 잡아 온 이유도 여기에 있다.그런데 이제 와서 소수정당의 존립이나 정치적 필요성을 이유로 국회의원직과 장관직을 동시에 유지하겠다는 것에 대한 비판이 이어지고 있다.국회의원은 입법부의 구성원이고, 장관은 행정부의 국무위원이다. 입법부와 행정부가 서로 견제하고 감시하는 것이 민주주의의 기본 원리라면, 한 사람이 두 기관의 핵심적인 역할을 동시에 수행하는 구조는 권력분립의 취지를 훼손할 소지가 크다.더욱이 장관은 국가의 정책을 집행하고 국정을 책임지는 자리이며 국회의원은 정부를 견제하고 감시하며 법률을 만드는 자리라는 점에서 감시받아야 할 사람이 동시에 감시하는 자리에 있는 것이 과연 정상적인 정치구조인가라는 의문이 제기된다.물론 용혜인 후보자가 의원직을 유지하려는 이유에는 소수정당의 현실적인 어려움이 있을 수 있다. 실제로 용 후보자는 자신이 사퇴하면 기본소득당이 원외정당이 될 수 있다는 점을 이유로 의원직 유지 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.그러나 정당의 존립 문제를 해결하기 위해 국가의 정치제도를 예외적으로 운영하는 것은 또 다른 문제다.정당의 사정이 헌법과 민주주의의 기본원칙보다 우선할 수는 없다.한국유권자중앙회의는 7년 전부터 국회의원과 국무위원의 겸임 금지를 비롯한 정치개혁을 지속적으로 제기해왔다.▲ 국회의원 3연임 금지 ▲ 국회의원과 국무위원의 겸임 금지 ▲ 선출직 공직자가 다른 선거에 출마하려면 선거 1년 전에 사퇴 ▲ 지방선거의 정당공천 금지 ▲ 대통령 4년 연임제 개헌 ▲ 징병제를 모병제로 전환 ▲ 무투표 당선 방지를 위한 단독후보 '가부(可否) 투표제' 시행.이번 용혜인 의원의 겸직 논란 역시 특정 개인에 대한 호불호의 문제가 아니다. 핵심은 원칙이다.누가 장관이 되든, 어느 정당 소속이든, 국회의원과 국무위원의 겸임이 정치적으로 유리할 때는 허용하고 불리할 때는 반대하는 식의 선택적 원칙이 되어서는 안 된다.용혜인 후보자가 주장하는 소수정당의 현실적인 어려움을 국민에게 호소하는 것과, 그 어려움을 이유로 국회의원직을 유지하는 것은 별개의 문제다.정부와 여당역시 이번 논란을 단순히 한 정치인의 의원직 유지 문제로 끝내지 말고, 입법부와 행정부의 겸직 문제를 포함한 근본적인 정치개혁 논의의 출발점으로 삼아야 한다.국회의원은 국회의원답게, 장관은 장관답게 자신의 본분에 충실해야 한다. 국민에게는 한 표의 권리가 있지만 정치인에게는 그 한 표에 대한 무거운 책임이 있다.정치개혁은 정치인의 편의를 위한 제도가 아니라 국민의 권리를 지키기 위한 제도여야 한다.한국유권자중앙회는 앞으로도 정당과 정치인의 이해관계를 넘어 국민의 입장에서 정치개혁을 지속적으로 요구하며 정치개혁적 정책들이 실현될 수 있도록 지속적으로 노력할 계획이다.국민이 신뢰할 수 있는 정치, 특권보다 책임이 앞서는 정치, 개인보다 제도가 우선하는 정치를 만들어야 한다.정치가 바뀌어야 국민의 삶이 바뀐다.