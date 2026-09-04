런던에서 만난 프랜시스 후쿠야마

큰사진보기 ▲2일(현지시간) 영국 런던정치경제대학교(LSE) Old Building에서 래리 크레이머 LSE 총장과 대담 중인 프랜시스 후쿠야마(왼쪽). ⓒ 박강산 관련사진보기

큰사진보기 ▲대담을 마친 뒤 신간 회고록 『In the Realm of the Last Man』에 사인하는 프랜시스 후쿠야마. ⓒ 박강산 관련사진보기

큰사진보기 ▲프랜시스 후쿠야마의 회고록 『In the Realm of the Last Man』. ⓒ 박강산 관련사진보기

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