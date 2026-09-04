런던에서 만난 프랜시스 후쿠야마

프랜시스 후쿠야마 미국 스탠퍼드대학교 교수가 지난 2일(현지 시간) 영국 런던정치경제대학교(LSE) 캠퍼스를 찾았다. 오는 8일 공식 출간을 앞둔 <최후의 인간의 영역에서(In the Realm of the Last Man)>를 매개로 그의 지적 여정을 돌아보기 위해서였다.
이날 공개 대담은 래리 크레이머 LSE 총장의 사회로 진행됐고, LSE 구성원부터 일반 시민까지 많은 청중이 자리했다. 필자는 지난 4년의 서울시의회 의원 임기를 마치고, LSE 유학생으로 현장에 참석했다.
동서냉전의 끄트머리에서 '역사의 종언'을 선언하며 당대의 많은 운동권 청년의 분노와 냉소를 자아내고, 국경을 넘나드는 담론을 끌어낸 서른 후반의 청년 연구자는 이제는 칠순을 넘긴 석학이 되어 세계 각지에서 모인 청년들 앞에서 마이크를 잡았다. 행사 시작 전부터 복도의 인파는 넘쳤고, 티켓을 구하지 못한 이들은 남은 자리를 기다렸다. 큰 박수로 시작된 대담은 잔잔한 분위기 속에서 질의응답을 포함해 1시간 15분가량 이어졌다.
후쿠야마는 베를린 장벽이 무너지기 직전인 1989년 <The End of History?>를 발표하며 자유민주주의에 맞설 거대한 이데올로기적 대안이 사실상 사라졌다고 선언했다. 그가 말하는 역사의 종언이란 개별 사건으로서의 전쟁과 갈등의 종결이 아니라, 인류가 도달할 수 있는 보편적 정치 체제의 종착점을 뜻한다. 이후 그는 1992년 <The End of History and the Last Man(역사의 종언과 마지막 인간)>을 출간했고, 이는 베스트셀러가 되어 그에게 명성과 주홍 글씨를 동시에 안겨주었다.
역사의 종언은 그 강렬한 제목 때문에 숱한 공격을 받았다. 세계 곳곳에서 분쟁의 씨앗이 고개를 들 때마다 후쿠야마의 주장은 실패한 예언처럼 소환됐다. 그러나 그는 2003년 이라크 전쟁과 2008년 금융 위기를 겪으면서 자신의 낙관론을 수정하고 성찰해 왔다. 신보수주의와 결별하고, 신자유주의의 한계를 지적하며, 비토크라시(Vetocracy)를 경고했다. 이번 회고록을 통해 후쿠야마는 자신의 지적 오류를 고백하고, 자신에 대한 오해를 바로잡고자 한다.
한편 많은 이들이 후쿠야마의 1992년 <The End of History and the Last Man(역사의 종언과 마지막 인간)>에서 제목의 절반만 선택적으로 기억해 왔다. '역사의 종언' 뒤에는 '최후의 인간'이 있었다. 이는 니체의 철학 개념으로, 안락한 환경 속에서 더 이상 위험을 감수하지 않고 자기 극복의 의지마저 잃어버린 인간이다. 후쿠야마는 이를 빌려 자유민주주의의 역설을 경고했다. 자유와 풍요 속에서 인간은 오히려 권태에 빠지고, 채워지지 않는 인정 욕구는 불안을 낳는다.
그 불안은 권위주의로 회귀하거나 포퓰리즘을 추동할 수 있다. 후쿠야마는 시장경제 안에서 부동산업자로서 부를 축적하며 욕망을 해소할 것 같았던 도널드 트럼프가 정치권력을 탐할 줄은 몰랐다고 고백한다. 그러나 그는 자신의 지적 오류를 인정하면서도, 역설적으로 트럼프를 비롯한 포퓰리스트의 등장이 최후의 인간에 대한 자신의 경고를 증명한다고 말한다.
최후의 인간을 상정한다면 '최초의 인간'도 상상할 수 있지 않을까? 수천 년 전 오디세우스는 칼립소의 섬에서 7년간 최후의 인간으로 살았다. 트로이 전쟁의 상흔을 안고 지중해의 망망대해를 떠돌던 그는 칼립소의 품에서 몸을 웅크렸다. 더는 싸울 것도, 나아갈 곳도 없는 영겁의 시간이었다. 그러나 그는 끝내 알껍데기를 깨뜨리고, 새처럼 날개를 펼쳤다. 이타카로 배를 몰았다. 인류의 방황과 귀환의 대서사시를 상징하는 최초의 인간으로 거듭났다.
최후의 인간과 최초의 인간의 경계에서, 오늘날 우리는 새로운 항해를 할 수 있을까? 권태에 빠질 것인가, 담대히 일어설 것인가. 자본주의 안에서 개혁을 할 것인가, 자본주의 너머로 혁명을 이끌 것인가. 권위주의로 회귀할 것인가, 민주화 이후의 민주주의를 위한 새로운 나침반을 세울 것인가. 어떠한 깃발을 들 것인가. 역사의 수레바퀴를 어디로 굴릴 것인가.
덧붙이는 글 | 이 기사는 루트인뉴스에도 실립니다.