대전시, '2차 공공기관 이전' 유치 총력... 희망기관 노조와 공동 대응

큰사진보기 ▲대전시는 2일 시청 중회의실에서 대전 이전을 희망하는 7개 공공기관 노동조합 대표들과 간담회를 가졌다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시가 정부의 2차 공공기관 이전에 대비해 대전 이전을 희망하는 공공기관 노동조합들과 공동 대응에 나섰다.대전시는 2일 시청 중회의실에서 대전 이전을 희망하는 7개 공공기관 노동조합 대표들과 간담회를 열고, 2차 공공기관 이전의 대전 유치를 위한 협력 방안과 대응 방향을 논의했다고 밝혔다.이날 간담회에는 허태정 대전시장과 조성칠 대전시의회 의장, 장종태 더불어민주당 대전시당위원장, 박범계·박용갑·박정현·황정아 국회의원을 비롯해 5개 연구관리 전문기관과 한국언론진흥재단, 국가녹색기술연구소 노동조합 대표 등 14명이 참석했다.5개 연구관리 전문기관은 한국환경산업기술원(KEITI), 한국산업기술진흥원(KIAT), 국토교통과학기술진흥원(KAIA), 한국에너지기술평가원(KETEP), 해양수산과학기술진흥원(KIMST)이다.참석자들은 대전이 정부출연연구기관과 과학기술 인프라가 밀집한 연구개발 거점도시인 만큼, 해당 공공기관의 기능과 대전의 연구·산업 기반을 연계할 경우 기관 경쟁력 강화와 지역 균형발전을 함께 이끌 수 있다는 데 의견을 모았다.특히 수도권에 있는 5개 연구관리 전문기관이 대전으로 이전할 경우 약 2000명 규모의 인력과 대규모 연구관리 예산이 유입될 것으로 대전시는 기대하고 있다.시는 이들 기관의 이전을 통해 창업지원과 기술사업화, 국제협력 등 연구관리 기능을 집적하고, 연구 수행에서 기획·평가·사업화까지 이어지는 연구개발 선순환 체계를 구축할 수 있을 것으로 보고 있다.한국언론진흥재단의 경우 대전의 과학기술 연구성과와 지역 혁신정책을 국민에게 알리는 디지털 미디어 기반을 강화할 수 있고, 국가녹색기술연구소는 대덕연구개발특구 정부출연연구기관 및 지역 기업과 연계해 탄소중립·녹색기술 연구와 사업화를 확대할 수 있다는 점이 강조됐다.이날 공공기관 노동조합 관계자들은 2차 공공기관 이전의 대전 유치를 요청하는 건의문을 대전시에 전달했다. 참석자들은 향후 정부의 이전 정책에 대전시와 이전 희망기관 노동조합의 입장이 반영될 수 있도록 대전시와 지역 정치권, 노동조합이 공동 대응하기로 했다.대전시는 그동안 '2차 공공기관 이전 대응 TF'를 운영하며 대전의 연구개발·산업 기반과 연계 효과가 큰 공공기관을 중심으로 유치전략을 마련해 왔다.앞으로 이전 희망기관 및 노동조합과의 소통을 확대하고, 기관의 기능과 대전의 혁신자원을 연계한 구체적인 협력사업도 발굴한다는 계획이다.허태정 대전시장은 "대전은 정부출연연구기관과 과학기술 인프라가 집적된 대한민국 대표 연구개발 거점도시로, 공공기관 이전을 통한 혁신생태계 조성에 최적의 조건을 갖추고 있다"며 "대전 이전을 희망하는 기관의 목소리가 정부 정책에 적극 반영될 수 있도록 모든 역량을 결집하겠다"고 말했다.이어 "대전은 혁신도시로 지정되고도 지난 5년간 공공기관 이전이 이뤄지지 않았다"며 "2차 공공기관 이전에서는 반드시 실질적인 이전 혜택을 받아야 한다. 대전시와 노동조합, 지역 정치권이 한목소리로 힘을 모아 대전과 이전 희망기관이 함께 성장하는 협력 모델을 만들겠다"고 강조했다.