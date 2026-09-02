"우리, 잘 헤어질 수 있을까"... 대전서 청년 대상 '안전이별교육'

큰사진보기 ▲청년공간 '청년모아'와 대전여민회는 오는 9월 15일부터 10월 13일까지 매주 화요일 '청년을 위한 관계·이별 교육-우리, 잘 헤어질 수 있을까?'를 진행한다. ⓒ 청년모아 관련사진보기

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연애를 시작하는 방법이 아니라, 관계를 어떻게 존중하며 안전하게 끝낼 것인지를 배우는 청년 대상 '관계·이별교육'이 대전에서 열린다.대전 중구가 운영하는 청년공간 '청년모아'는 대전여민회와 함께 오는 9월 15일부터 10월 13일까지 매주 화요일 오후 7시부터 9시까지 '청년을 위한 관계·이별 교육-우리, 잘 헤어질 수 있을까?'를 진행한다고 밝혔다.이번 교육은 청년의 만남과 이별을 단순히 개인의 연애나 감정 문제로 보지 않고, 성평등과 관계의 경계·동의, 교제폭력·스토킹, 디지털 성범죄, 안전의 관점에서 살펴보는 5회 연속 과정이다.성평등가족부가 지난 7월 발표한 '2025년 가정폭력 실태조사'에 따르면 이혼·별거·동거종료 경험자의 50.0%가 이별 전후 배우자나 파트너로부터 신체적·성적·경제적·정서적 폭력 가운데 하나 이상을 경험한 것으로 나타났다. 여성은 59.6%, 남성은 40.0%였으며, 이별 전후 스토킹 피해율도 여성 29.1%, 남성 18.9%로 조사됐다.교육 프로그램은 ▲관계와 이별을 젠더의 관점에서 살펴보는 '우리는 왜 이별을 배워야 할까?' ▲교제폭력·스토킹·디지털 성범죄를 다루는 '이별이 위험해질 때' ▲연애예능 속 장면을 통해 관계와 경계를 살펴보는 '연애예능 STOP!' ▲다양한 관계와 이별의 방식을 이해하는 '우리는 다르게 사랑하고, 다르게 헤어진다' ▲이별 전후 안전계획과 안전한 관계 종료 방법을 배우는 '잘 헤어지는 것도 관계의 기술입니다' 등으로 구성됐다.임원정규 대전여민회 사무국장은 "연애와 사랑에 대한 콘텐츠는 넘쳐나지만 상대방의 이별 의사를 어떻게 존중해야 하는지, 내가 관계를 끝내고 싶을 때 어떻게 안전하게 헤어질 것인지를 배울 기회는 많지 않다"며 "관계를 시작할 권리가 있다면 관계를 끝낼 권리도 있다. 헤어질 권리와 놓아줄 책임을 함께 배우는 관계문화가 필요하다"고 밝혔다.김상기 대전 중구 청년센터장은 "이별이 두려워 연애와 사랑을 포기하기보다 사회구성원으로서 자신이 하고 싶은 것을 마음껏 누리길 바란다"며 "누구라도 불안한 관계가 형성되지 않도록 사회적 연습도 필요하다"고 말했다.교육 대상은 20~39세 청년 남녀 20명이며 선착순으로 모집한다. 참가비는 무료이며, 오는 9월 10일까지 대전여민회 누리집을 통해 신청할 수 있다.