김민숙 대전시의원 "100억 넘게 쓰고 굴절버스 소유권은 0대"

큰사진보기 ▲김민숙(더불어민주당·서구1) 대전시의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

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대전시가 추진해 온 3칸 굴절버스 도입 사업이 사실상 무산 위기에 놓인 가운데, 대전시의회 김민숙 의원(더불어민주당·서구1)이 사업 전 과정에 대한 검증과 후속 대책 마련을 촉구했다.김 의원은 2일 열린 대전시의회 제299회 제1차 정례회에서 3칸 굴절버스 도입 과정의 예산 손실과 계약관리 문제를 지적하며 "100억 원이 넘는 예산을 집행하고도 차량 한 대의 소유권조차 확보하지 못한 결과에 대해 대전시가 추진 경위를 분명히 밝혀야 한다"고 주장했다.대전시는 지난해부터 도시철도 2호선과 연계한 광역교통체계 구축을 위해 3칸 굴절버스 도입을 추진했지만, 계약업체의 납품 지연과 경영난 등으로 사업이 좌초 위기에 놓였다.김 의원은 해당 차량이 자동차안전연구원의 안전인증을 받지 못해 대전시가 아직 차량 소유권을 확보하지 못한 점을 비롯해 노약자·장애인·임산부 배려석 부족, 총중량 40톤 초과 차량 운행을 위한 행정절차 이행 여부, 충전시설과 운전·정비 인력 확보 문제 등을 지적했다.또 차량보험에 가입하지 않은 상태에서 시험 운행이 추진된 경위와 1·2차 계약 과정에서 선급금이 나눠 지급된 것이 적정했는지도 따져 물었다.특히 계약업체에 대해 회계법인이 감사의견을 거절한 사실과 당초 납품기한이 2025년 12월에서 2026년 7월까지 세 차례 연장된 점을 들어 대전시가 업체의 재정건전성과 계약 이행 가능성을 충분히 검토했는지 책임 있는 설명을 요구했다.김 의원은 "사업 무산으로 대중교통 공백이 발생해서는 안 된다"며 "안전성과 경제성이 검증된 교통수단을 중심으로 조속히 대체 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.이어 "선급금 환수와 기반시설 원상복구, 대체 교통수단 도입을 하나의 종합대책으로 마련하고 구체적인 후속 조치 계획을 시민에게 공개해야 한다"며 "시민 불편을 최소화할 수 있도록 사업 추진 상황을 끝까지 점검하겠다"고 밝혔다.