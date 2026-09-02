'위장전입' 논란 엄승용 보령시장, 선거법 위반 혐의 검찰 송치

큰사진보기 ▲엄승용 충남 보령 시장. 사진은 지난 6.3지방선거에서 보령 시장 후보로 나선 모습. ⓒ 이재환 관련사진보기

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엄승용 충남 보령 시장이 선거법 위반 혐의 사건이 검찰에 송치된 것으로 뒤늦게 확인됐다.엄 시장은 지난 6.3 지방선거 과정에서 가족 6명이 보령시로 전입한 사실이 알려지면서 위장 전입 논란이 일었다. 엄 시장의 가족들이 투표를 목적으로 전입한 게 아니냐는 의혹이 불거진 것. 논란에도 불구하고 엄 시장은 6.3 지방선거에서 보령 시장에 당선됐다. 엄 시장의 위장전입은 엄 시장이 당선되기 전인 지난 5월 21일 경찰에 고발됐다.해당 사건과 관련, 경찰 관계자는 2일 <오마이뉴스>에 "검찰과의 의견 교환 단계"라며 말을 아꼈다. 다만 해당 사건을 수사한 보령경찰서 측은 지난 8월 19일 고발인에게 보낸 공문을 통해 "(선거법 위반) 혐의가 인정되어 대전지방검찰청 홍성지청으로 사건을 송치했다"라고 밝혔다.엄승용 시장의 배우자와 자녀, 며느리 등 가족 6명은 지난해 말과 올해 초 엄 시장이 세대주로 있는 보령의 한 아파트로 주소를 옮겼다.관련해 엄 시장(당시 보령시장 후보)은 지난 5월 19일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "대한민국은 거주 이전의 자유가 있다. 가족은 내가 보령에 사는 것을 반대했다. 하지만 출판기념회를 계기로 가족을 설득해 (우리 가족의) 생활 본거지를 보령으로 옮기기로 했다"고 밝혔다.그러면서 "우리 가족의 대여섯 표를 얻으려고 (위장) 전입했다는 것인데, 솔직히 법적인 문제(공직선거법 247조)에 대한 계산은 없었다"라고 해명했다.