윤종오, 홍익표 정무수석 만나 "공공기관 이전·울산의료원 예타면제" 요청

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 의원(울산 북구)이 2일 홍익표 청와대 정무수석을 만나 공공기관 2차 지방이전과 울산의료원 설립 등 울산의 주요 현안에 대한 정부의 적극적인 협조를 요청했다. ⓒ 윤종오 의원실 관련사진보기

AD

진보당 윤종오 의원(울산 북구)이 2일 홍익표 청와대 정무수석을 만나 공공기관 2차 지방이전과 울산의료원 설립 등 울산의 주요 현안에 대한 정부의 적극적인 협조를 요청했다.울산에는 현재 공공의료기관이 한 곳도 없으며 울산의료원 설립을 요구하는 목소리가 높다. 특히 윤 의원 지역구인 북구 구성원들은 지난 7월 24일 '제2혁신도시 유치 및 울산의료원 조기설립 범구민추진단'을 출범해 서명운동을 진행 중이다.홍익표 정무수석을 만난 윤 의원은 먼저 정부가 추진할 공공기관 2차 지방이전과 관련해 "울산이 자동차·조선·석유화학·에너지 등 대한민국 주력산업을 이끌어 온 산업도시인 만큼, 울산의 산업과 연관성이 높고 울산의 미래를 열어갈 수 있는 공공기관들이 대거 이전할 수 있도록 청와대가 적극적으로 협조해 달라"고 요청했다.윤 의원은 이어 "울산의료원 설립을 올해 하반기 예비타당성조사 면제 사업으로 지정해 줄 것"을 요청했다.앞서 울산의료원은 지난 2023년 타당성재조사를 통과하지 못하면서 사업 추진에 어려움을 겪었다. 이에 윤 의원은 지난해 8월에도 기자회견을 열고 울산의료원 건립에 대한 예타면제를 정부에 공개적으로 촉구하는 등 울산의료원 조기 설립을 지속적으로 요구해 왔다.홍익표 정무수석은 윤 의원이 설명한 공공기관 2차 이전과 울산의료원 설립 필요성에 공감을 표하고, 향후 사업 진행과정을 잘 챙겨보겠다는 입장을 전했다.한편 윤종오 의원은 지난 7월 김윤덕 국토교통부 장관과 박홍근 기획예산처 장관을 만난 데 이어 이날 홍익표 정무수석을 만나는 등 공공기관 2차 이전과 울산 의료원 예타 면제를 비롯한 울산의 현안을 해결하기 위해 전방위적으로 정부 고위관계자를 만나 설득 작업을 진행하고 있다.윤 의원은 "2차 공공기관 이전은 울산의 미래 산업과 새로운 성장동력을 만드는 중요한 기회인 만큼 울산의 산업과 시너지를 내고 미래를 함께 만들어갈 기관들이 최대한 많이 울산으로 이전할 수 있도록 정부와 지속적으로 협의하겠다"고 밝혔다.