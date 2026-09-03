엄마와 딸, 그 사이에 책 한 권이 놓일 때

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큰사진보기 ▲서점 문학 베스트셀러 매대에 놓인 『천 개의 파랑』 ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이가 서점에서 직접 고른 책.이 책을 펼치며 아이와 같은 책을 읽는 엄마가 되었다. ⓒ 백수경 관련사진보기

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"오늘 학교에서 뭐 했어?"

"친구랑은 잘 지냈어?"

"숙제는 했어?"

지난 8월 마지막 주말, 다이어리를 사고 싶다는 아이의 말을 따라 강남역 교보문고로 향했다. 다이어리를 고르고 나서도 아이는 책 코너를 그냥 지나치지 않았다. 예전에는 어린이책 코너에서 엄마가 골라주는 책만 따라다니던 아이였는데, 이제는 혼자 서점 곳곳을 돌아다니며 자기가 읽고 싶은 책을 찾고 있었다.나는 그런 아이의 뒤를 천천히 따라다니다, 아이가 어느 책 앞에서 멈춰 서는 것을 보았다.평소 읽어보고 싶었다던 <천 개의 파랑>이었다. 표지가 낯설지 않았다. 요즘 베스트셀러 매대에서 자주 보던 책이었으니까. 정작 나는 읽어본 적이 없었다.예전 같았으면 책 뒷면을 먼저 살펴봤을 것이다. 아이가 읽어도 괜찮은 내용인지, 지금 학년에 적당한 책인지, 읽으면 도움이 될 만한 책인지 따져봤을지도 모른다.나도 모르게 손이 책 뒤표지 쪽으로 움직였다. 그런데 그 순간, 두 손으로 책을 꼭 쥔 채 나를 올려다보는 아이와 눈이 마주쳤다. 이미 다 정한 얼굴이었다.그 얼굴 앞에서 뒤표지를 뒤적이는 건, 마치 "네 선택은 아직 못 미덥다"고 말하는 것처럼 느껴졌다. 그래서 그날은 그러지 않았다. "읽고 싶어?" 아이는 고개를 끄덕였다. 그렇게 책을 샀다. 집에 돌아오자마자 아이는 책을 펼쳤다. 몇 페이지 넘기지 않았는데도 벌써 얼굴에 웃음이 번졌다. 그 모습을 보고 있으니 나도 궁금해졌다. '도대체 어떤 책이길래 저렇게 재미있을까.' 결국 나도 책을 펼쳤다. 아이와 같은 책을 읽게 된 순간이었다.생각해보면 아이가 어렸을 때 책을 읽어주는 사람은 엄마인 나였다. 어떤 책을 읽을지 정하는 것도, 다 읽은 뒤 재미있었는지 물어보는 것도, 좋은 대목은 다시 짚어 이야기해 주는 것도 모두 내 몫이었다. 그때는 그게 엄마의 역할이라고만 생각했다.그런데 언제부턴가 그 몫이 조금씩 내 손을 떠나고 있다.좋아하는 분야가 생기고, 취향이라는 게 생기고, 무엇보다 자기만의 생각이라는 게 생기기 시작했다. 엄마가 "이 책은 좋은 책이야"라고 말한다고 해서 아이가 반드시 그렇게 생각하는 것도 아니다. 그 사실을 인정하면서부터 아이의 책을 바라보는 내 시선도 조금씩 달라졌다. '무슨 책을 읽게 할까'보다 '아이는 이 책을 읽고 무슨 생각을 할까'가 궁금해졌다. 그러다 보니 아이와의 대화 방식도 조금씩 돌아보게 됐다.아이와 대화하려고 하면 나는 자꾸 질문부터 준비하게 된다.아이에게는 이런 질문들이 관심이면서도 때론 부담일 수 있다는 걸, 이제는 안다. 그런데 같은 책을 읽으니 달라졌다. 애써 질문을 준비하지 않아도 책 속 인물 이야기가 자연스럽게 시작됐다. "나는 이 장면이 좀 안타까웠어." 아이의 말에 나도 내 생각을 보탰다. 가끔은 생각이 서로 달라 부딪히기도 했는데, 이상하게 그게 좋았다. 책 한 권이 둘 사이에 놓여 있는 것만으로 이야기는 저절로 시작됐고, 그 안에서 나는 아이의 생각을 조금씩 알아갔다.초등학교 6학년. 아이에게는 이제 곧 중학생이라는 새로운 시간이 기다리고 있다. 엄마가 아이의 하루를 지금처럼 세세히 알 수 있는 시간은 점점 줄어들 것이다. 친구가 더 중요해지고, 자기만의 관심사가 생기고, 엄마에게 말하지 않는 일도 하나둘 늘어나겠지. 어쩌면 지금부터가 엄마에게는 아이를 조금씩 놓아주는 연습인지도 모른다.어릴 때는 아이가 엄마에게 의지하는 것이 당연했다. 하지만 아이가 자라면서 엄마가 모든 것을 알려주고 결정해주는 방식은 더 이상 통하지 않는다. 그렇다면 엄마가 할 수 있는 일은 무엇일까. 나는 요즘 '같이 하는 것'을 생각한다. 아이에게 책을 읽으라고 말하는 대신 나도 함께 읽고, 아이에게 생각을 물어보기 전에 내 생각부터 이야기하는 것. 꼭 책이 아니어도 좋다. 같은 영화를 보고, 같은 음식을 먹고, 같은 장소에 가면서 아이가 자신의 생각을 이야기할 수 있는 시간을 만드는 것.아이와 가까워지기 위해 반드시 특별한 대화법이 필요한 것은 아닐지도 모른다. 그저 아이가 바라보는 것을 나도 한 번 바라보는 것. 그날 서점에서 아이가 고른 <천 개의 파랑> 한 권이 내게 그런 생각을 하게 했다. 예전에는 좋은 책을 골라 아이에게 읽히는 것이 엄마의 역할이라고 믿었다. 하지만 지금은 아이가 고른 책을 함께 읽어주는 것만으로도 충분하다는 생각이 든다.어쩌면 아이에게 필요한 건 엄마가 정해준 정답이 아니라, 자신의 생각을 말해도 괜찮다는 믿음이었을지도 모른다. 앞으로 아이가 어떤 책을 고를지는 모르겠다. 청소년 문학을 고를 수도 있고, 베스트셀러를 고를 수도 있고, 엄마에게는 전혀 관심 없는 책을 골라올 수도 있다. 그래도 한 번쯤은 아이가 고른 책을 함께 읽어볼 생각이다. 아이의 책을 빌려 읽는 엄마. 어쩌면 그것이, 사춘기를 앞둔 아이와 조금 더 오래 대화하기 위해 내가 할 수 있는 가장 평범한 방법인지도 모르겠다.아이를 키우는 일은 점점 더 많이 가르치는 일이 아니라, 어느 순간부터는 아이가 하는 이야기를 가만히 들어주는 일로 바뀌어가는 게 아닐까. 나는 그 방법을 배우는 중이다.