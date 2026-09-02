김영하 소설 언급한 이 대통령 "우리가 운명의 책임 진다"

▲이재명 대통령이 2일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열린 제22기 민주평통 미주지역 회의에서 참석자들과 '평화의 다짐, 실천의 약속' 퍼포먼스를 하고 있다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기