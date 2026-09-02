'역대 최대' 2027 예산안, 경계선지능인은?

큰사진보기 ▲박홍근 기획예산처 장관이 지난달 28일 오전 정부세종청사에서 열린 '2027년도 예산안 상세브리핑'에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 기획예산처 관련사진보기

큰사진보기 ▲정부는 내년도 예산안을 발표하며 '학교 밖 경계선지능 청소년 정신건강 제고' 등 새롭게 추진하는 100대 신규사업도 함께 공개했다. ⓒ 기획예산처 관련사진보기

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정부가 내년부터 학교 밖 경계선지능 청소년을 위한 지원을 새롭게 시작한다. 올해 시범사업으로 추진한 경계선지능 청년 지원사업 등 기존 내년도 예산안에 일부 포함된 것으로 확인됐다.정부는 1일 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 '2027년도 예산안'을 심의·의결했다. 예산안 총지출은 820조9천억 원으로, 올해 본예산보다 93조원(12.8%) 늘어난 역대 최대 규모다.반도체 호황에 따라 국세수입도 올해보다 194조원 넘게 늘어날 것으로 전망됐다. 정부는 늘어난 재원을 바탕으로 미래 성장동력과 청년 지원, 양극화 대응 등에 집중 투자한다는 계획이다.이날 함께 공개된 '2027년 신규 100대 사업'에는 학교 밖 경계선지능 청소년 지원 등 기존 제도의 사각지대를 보완하기 위한 사업도 포함됐다.성평등가족부는 내년부터 '경계선지능 등 고위기 청소년 지원 시범사업'을 추진한다. 학교 안 경계선지능 청소년은 교육청을 통해 지원하고 있지만, 학교 밖 경계선지능 청소년에 대한 지원은 사각지대로 남아 있다는 게 정부의 설명이다.이에 학교 밖 경계선지능 청소년을 대상으로 정신건강의학과 전문의 자문과 진료·치료비, 사례관리 등을 지원한다. 내년도 예산안에는 약 2억원이 반영됐으며, 15개소에서 시범사업을 운영할 계획이다.기존에 각 부처에서 실시하고 있는 경계선지능인 지원사업도 내년도 예산안에 일부 포함된 것으로 확인됐다.<느린IN뉴스> 취재에 따르면 고용노동부가 올해 시범사업으로 시작한 '경계선지능 청년 지원사업'도 내년 예산안에 반영됐다. 경계선지능 청년의 특성을 고려한 직무교육을 제공하고 고용서비스를 연계해 노동시장 진입과 자립을 돕는 내용이다.한편 이번 예산안은 국회에 제출된 이후 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 본회의에서 심의·의결되며, 오는 12월 최종 확정될 예정이다. 개별 사업의 세부적인 지원 규모와 예산은 이 과정에서 조정될 수 있다.