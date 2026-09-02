부산 오륙도 앞바다서 8명 탄 예인선 전복

큰사진보기 ▲2일 부산 오륙도 앞바다에서 전복 사고 당한 286톤급 예인선 ㅌ호 ⓒ 부산해경 관련사진보기

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부산 앞바다에서 선박 전복 사고가 발생했다. 승선원 8명이 탄 286톤급 예인선이 전복됐는데, 해경이 실종자를 찾기 위한 구조 작업을 벌이고 있다.2일 해양수산부와 부산해양경찰서에 따르면, 이날 오후 1시 29분 부산 오륙도 남동쪽 9㎞ 해상에서 예인선 ㅌ호가 전복됐다는 신고가 해경에 접수됐다. 이 선박은 상선을 예인하러 이동했다가 사고를 당한 것으로 알려졌다.ㅌ호에는 한국인 6명과 외국인 2명 등 모두 8명이 승선했다. 이들 가운데선 현재 2명의 행방이 확인됐다. 1명은 주변을 지나던 배에 의해 구조됐고, 다른 1명은 의식이 없는 상태로 발견돼 이송 중이다. 긴급히 투입된 구조팀이 남은 선원들을 찾는 중이지만, 조류와 파고 등으로 어려움을 겪고 있다.정부는 최우선적인 인명 구조를 관련 부처와 기관에 지시했다. 사고를 보고받은 이재명 대통령과 한성숙 국무총리는 인력, 장비 등 가용 자원을 총동원해 실종된 승선원들을 구조하라고 말했다. 이에 따라 현재 10척 이상의 배가 현장 대응 중이다. 해경은 군함과 민간 선박의 지원도 요청했다.