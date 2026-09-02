전국에서 모인 탈핵 순례자들 "신규핵발전소 추가 말라"

큰사진보기 ▲전국의 탈핵단체 회원들(신규핵발전소저지와 핵없는사회를 위한 전국행동)이 9월 1일부터 16일까지 전국을 잇는 신규 핵발전소 저지 전국 탈핵순례를 진행 중이다. 1일 고리를 출발한 일행이 2일 울산에 도착해 걷고 있다. ⓒ 탈핵울산시민행동 관련사진보기

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전국의 탈핵단체 회원들(신규핵발전소저지와 핵없는사회를 위한 전국행동)이 9월 1일부터 16일까지 전국을 잇는 신규 핵발전소 저지 전국 탈핵순례를 진행 중이다. 1일 고리·영광·울진·세종 4곳을 동시 출발해 16일 청와대에 도착한다는 계획인데, 그중 고리를 출발한 일행이 2일 울산에 도착했다.이번 순례는 정부의 12차 전력수급기본계획 초안 공개 시점과 맞물린 16일간의 도보 행진을 통해 핵발전소 확대 정책에 대한 탈핵진영의 경고를 정부에 전달하자는 뜻이 담겼다.각자의 등에 '탈핵하라' '핵없는 세상' 등의 문구가 적힌 걸개를 하고 울산시민들에게 신규핵발전소 중단을 호소한 이들은 이날 오후 2시 탈핵울산시민행동 주최로 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "정부는 12차 전력수급기본계획에 신규핵발전소를 추가하지 말라"고 요구했다.이들은 순례하게 된 배경으로 "이재명 정부가 윤석열 정부의 11차 전력수급기본계획인 신규 33호기, 34호기, SMR 1기를 영덕과 기장에서 초고속으로 추진하면서 12차 전기본에 신규 핵발전소와 SMR 추가 도입 여부는 전문가와 국민 의견을 수렴해 반영하고 초안을 9-10월 공개하며 12월에 확정하겠다는 신규핵발전소 추가 추진 시나리오를 진행하고 있는 엄중한 시기이기 때문"이라고 규정했다.이어 "이에 대응하기 위하여 신규핵발전소저지와핵없는사회를 위한전국행동의 주최로 9월 1일부터 16일까지 전국을 잇는 신규핵발전소저지전국탈핵순례를 진행한다"고 소개했다.그러면서 "이 순례를 통하여 이재명정부의 핵발전소확대 정책 추진에 대한 탈핵진영의 경고의 목소리를 분명하게 전해야 한다"며 "그러기 위하여 최대한 많은 분들이 순례에 참여해야 한다"며 시민들에게 동참을 호소했다.이들은 "고리핵발전소, 영광핵발전소, 울진핵발전소, 세종에서 동시에 출발하여 청와대까지 이어지는 16일간 전국탈핵순례는 뜨거운 아스팔트길이지만 핵발전소 확대를 막아내기 위하여 우리가 걸어야 할 희망의 길"이라며 "길 위로 나와 달라, 함께 걸으면 역사가 된다"고 호소했다.한편 전국 순례 일정은 다음과 같다.(9월 1~15일)고리핵발전소 → 울산 → 경주 → 대구 → 구미 → 김천 → 영동 → 세종 → 노량진세종 → 오송 → 청주 → 천안 → 평택 → 수원 → 안양 → 과천 →노량진영광핵발전소 → 광주 → 장성 → 정읍 → 전주 → 논산 → 계룡 → 세종울진핵발전소 → 영덕 → 포항 → 경주 → 노량진(9월 16일)노량진역 → 한강대교 → 삼각지→ 광화문 →청와대(전체 합류)