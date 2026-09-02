이 대통령 "성별 이유로 차별·배제 안 돼... 불합리한 관행 걷어낼 것"

큰사진보기 ▲2026 양성평등주간 홍보 이미지 ⓒ 청와대 관련사진보기

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이재명 대통령은 2일 양성평등주간을 맞아 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 성평등 실현 의지를 담은 메시지를 올렸다.이 대통령은 이날 게시글에서 "우리 사회는 성평등을 향해 꾸준히 걸어왔다"면서도 "아직 가야 할 길이 남아 있다"고 밝혔다. 이어 "진정한 성평등은 성별을 이유로 그 누구도 차별받거나 배제되지 않는 세상"이라며, 일상에 남은 편견을 걷어내고 서로의 다름을 존중하는 사회를 만들어야 한다고 강조했다.이 대통령은 정부 차원의 제도 개선 의지도 밝혔다. 그는 "국민 여러분께서 성평등을 삶 속에서 더 넓고 더 깊게 체감하실 수 있도록, 정부는 관련 제도와 정책을 더 세심히 살피고 불합리한 관행과 장벽을 하나씩 걷어내겠다"고 말했다. 그러면서 "성별에 관계없이 공정한 기회를 보장받고, 자신의 노력과 역량을 온전히 펼치며, 정당한 대우를 받는 성평등 대한민국을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.이 대통령의 메시지는 '양성평등기본법'에 따라 매년 9월 1일부터 7일까지 지정·운영되는 양성평등주간에 맞춰 나왔다. 양성평등주간은 1898년 우리나라 최초의 여성인권선언인 '여권통문'의 정신을 기리고 양성평등 실현을 촉진하기 위해 제정됐다.한성숙 국무총리도 같은 날 엑스에 '모든 국민은 공정함을 보장받아야 합니다'라는 제목의 글을 올려 힘을 보탰다. 한 총리는 여권통문의 날의 의미를 짚으며 "1898년 우리나라 최초의 여성인권선언을 기념한 날"이라며 "세계여성의 날의 계기가 됐던 뉴욕 여성 노동자 시위보다 10년이나 앞선 역사적인 선언"이라고 밝혔다. 이어 "여권통문에서 주장한 여성의 교육권, 참정권, 직업권은 그 당시보다는 많이 개선됐지만 아직 많은 과제가 남아있다"며 경력 단절, 일과 가정 양립, 유리천장 문제를 함께 풀어가야 할 과제로 꼽았다.한 총리는 특히 성별을 넘어선 포용의 원칙도 강조했다. 그는 "성별만이 아니다"라며 "출신, 학벌, 장애, 연령 등 불합리한 구분으로 좌절하는 단 한 명의 국민도 있어서는 안 될 것"이라고 말했다. 그러면서 "정부는 모든 국민이 공정한 기회 속에서 자신의 꿈을 위해 나아갈 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.이 기간 전국 지방자치단체에서도 관련 기념행사가 이어지고 있다. 전북특별자치도는 지난 1일 도청에서 '함께 여는 평등, 빛나는 전북'을 슬로건으로 기념행사를 열었고, 군포시도 같은 날 '모두의 성평등, 더 넓고 더 깊게'를 주제로 기념식을 개최했다. 서울 은평구는 오는 4일 문화·체험행사를, 서초구는 명사 특강을 포함한 기념행사를 각각 준비하고 있으며, 부천시는 3일 노동·안전·돌봄을 주제로 한 시민참여형 행사를 연다.