김민석 "인생은 미완성, 행정수도는 완성"

큰사진보기 ▲더불어민주당과 세종특별자치시는 2일 오전 세종시청 5층 대회의실에서 ‘2026 예산정책협의회’를 개최했다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 열린 더불어민주당과 세종특별자치시의 ‘2026 예산정책협의회’에서 발언하고 있는 김민석 당대표 ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당과 세종특별자치시의 ‘2026 예산정책협의회’에 참석한 조상호 세종시장(좌), 이강진 세종시당위원장(우) ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당과 세종특별자치시의 ‘2026 예산정책협의회’에 참석한 권칠승 정책위의장(좌), 한병도 원내대표(우) 사진 ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당과 세종특별자치시의 ‘2026 예산정책협의회’에 참석한 이광재 국회 예결산위원장이 발언하고 있다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

더불어민주당 지도부가 2일 세종시를 방문해 현장 최고위원회의에 이어 예산정책협의회를 연달아 개최하고, '행정수도특별법' 연내 제정과 함께 세종시의 재정 위기 극복을 위한 당 차원의 전폭적인 지원을 약속했다.더불어민주당과 세종특별자치시는 이날 오전 세종시청 5층 대회의실에서 '2026 예산정책협의회'를 열고 세종시의 재정 위기 극복 방안과 2027년도 국비 확보를 위한 핵심 현안을 집중 논의했다.이번 협의회는 당 지도부 출범 이후 전국 광역자치단체 중 세종에서 가장 먼저 열린 예산정책협의회다. 민주당에서는 김민석 당대표, 한병도 원내대표, 권칠승 정책위의장, 이광재 국회 예산결산특별위원장, 박성준 수석대변인 등 핵심 지도부가 대거 참석했다. 세종시에서는 조상호 세종시장, 이강진 세종시당위원장, 강준현 세종을 지역위원장, 안신일 세종시의회 의장, 유인호 세종시의회 민주당 원내대표, 박란희 예산결산특별위원장, 박성수 경제부시장, 조수창 기획조정실장 등이 자리를 함께했다.조상호 세종시장은 환영사에서 "세종시는 2012년 출범 이후 도시는 성장하고 있으나 재정구조가 그 속도를 따라가지 못하고 있다"며 "행정 수요와 공공시설 유지·관리 부담은 계속 늘어나는 반면, 취득세 중심의 세입 구조로 인해 재정 기반이 대단히 취약한 상태"라고 지적했다.이어 취득세 세입의 대폭 감소 상황을 언급하며 "내부 재정 효율화만으로는 이 난국을 타개하기 어려운 만큼 세종시 특성을 반영한 보통교부세 제도 개선이 절실하다"고 호소했다.특히 조 시장은 오전에 열린 현장 최고위원회에서 김민석 대표가 당 차원에서 ▲대통령 집무실 및 세종의사당 추진 현황 신속 보고 ▲행정수도특별법 연내 통과 여부 확인 ▲행정수도 세종 완성 특별위원회 설치 검토를 지시한 점에 깊은 감사를 표했다.이강진 세종시당위원장은 "세종시는 2030년까지 8조 5,000억 원의 불변 재정을 기준으로 건설되다 보니 세종컨벤션센터(SCC)나 예술의전당 등 주요 공공시설이 미래 수요 예측보다 인구와 재정 규모에 맞춰 축소 지향적으로 진행된 측면이 있다"고 설명했다.그러면서 "대통령실과 국회가 이전하는 만큼 앞으로 편성될 예산은 장래 수요를 감당할 수 있도록 구체적으로 검토되어야 한다"며 "보통교부세 문제 역시 행안부 차원의 조치를 넘어 대통령 지시 사항을 이행하고 해결하기 위해 당 차원의 법률 개정이 반드시 필요하다"고 강조했다.이어 인사말에 나선 김민석 당대표는 "오늘 세종에 와서 배운 것인데, 전 국민이 아셔도 괜찮을 것 같다. '인생은 미완성, 행정수도는 완성'"이라고 운을 뗐다.김 대표는 "행정수도와 국가 균형발전에 대한 노무현 대통령의 꿈, 이해찬 총리의 의지 그리고 민주당의 비전을 반드시 완성하고 실현하겠다"라며 "세종의사당과 세종집무실 건립에 관한 의지를 당에서 더욱 꼼꼼하게 챙기겠다. 행정수도로서의 기능뿐만 아니라 실제 거주하는 시민들의 입장에서 지속 가능한 안정성과 도시 기능을 예산 측면에서 살피겠다"라고 약속했다.한병도 원내대표는 "행정수도 완성은 이재명 정부의 '5극 3특' 전략과 지방 주도 성장을 실현하는 핵심 과제"라며 "국회 세종의사당과 대통령 세종집무실 건립을 비롯해 양성자 암치료센터 등 시민의 삶을 개선하기 위한 과제와 예산을 책임 있게 챙기겠다"고 밝혔다.권칠승 정책위의장은 "이재명 대통령께서 지난 4월 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 밝히신 이후 세종의사당 마스터플랜 국제공모가 발표되는 등 차분하고 신속하게 추진되고 있다"며 "2027년 예산안에 세종의사당 건립 예산 1,991억 원, 2029년 입주 목표인 대통령 세종집무실 건립 예산 2,057억 원이 반영되었다"고 설명했다. 이어 "양성자·중입자 치료기 유치 등 세종시가 전달한 주요 사업들을 깊이 살펴 지원하겠다"고 덧붙였다.이광재 국회 예산결산특별위원장은 세종시의 자족도시 전환을 위한 핵심 과제를 제시했다. 이 위원장은 "노무현 대통령이 시작한 세종시가 이재명 정부에서 완성되기를 바란다"며 세 가지 핵심 과제를 언급했다.이 위원장은 ▲공무원만 있는 도시가 아닌 중앙부처와 연계해 'AI 정부'를 전 세계에 팔고 공직자 교육을 전담하는 'AI 정부 메카 및 교육 도시' 브랜드 구축 ▲고등학교, 카이스트 대학, 병원 등 삶의 질을 높이는 대책 마련 ▲대전·충남·세종을 잇는 철도망 연결 및 일반회계를 넘어서는 투자 재원 마련을 강조했다. 이어 "헌법 개정을 통해 국회의사당 전체 이전과 행정수도가 완성되기를 바란다"고 밝혔다.참석자들의 인사말이 끝난 뒤 회의는 비공개로 전환됐으며, 조수창 세종시 기획조정실장의 세부 현안 및 국비 사업 보고가 이어진 것으로 알려졌다.세종시는 이날 ▲행정수도 특별법 제정 ▲보통교부세 개선 ▲미이전 중앙행정기관 및 공공기관 2차 이전 ▲세종 스마트국가산업단지 조성 지원 ▲AI 정부·거브테크 연계 창업도시 지정 ▲세종테크밸리 R&D 강소특구 지정 ▲CTX '34년 개통 및 국가상징구역 경유 등 7대 현안 과제를 제시했다.아울러 2027년도 주요 국비 사업으로 ▲양성자 암치료센터 건립(기본구상 용역비 3억 원) ▲국립중부권 생물자원관 건립(기본계획 수립비 3억 원) ▲세종 지방공소청 건립 ▲세종여성기업 종합지원센터 설치 등에 대한 예산 반영을 적극 건의했다.이후 진행된 브리핑에서 박성준 수석대변인은 이번 협의회 결과에 대해 "세종시와 중앙부처 기관 연계를 통해 AI 정부 메카 브랜드를 확립하고 도시 정체성을 세우는 것이 중요하다는 데 뜻을 모았다"며 "세종시가 요청한 양성자 암치료센터 및 국립중부권 생물자원관 건립 등 핵심 예산안과 행정수도특별법 제정에 대해 당 차원에서 국회 심의 과정 중 적극 협력하기로 했다"고 발표했다.