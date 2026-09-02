부·울·경, 과기부 공모에 '동남권 양자센싱 협력 지구' 선정

과학기술정보통신부 주관 국가 양자협력 지구(클러스터) 공모에 전국 7개 지역이 참여해 동남권, 서울, 전남광주 3개 클러스터가 최종 선정됐다.
동남권은 부산·울산·경남 3개 시·도가 한팀으로 참여한 '동남권 양자센싱 협력 지구'로 오는 2027년부터 2030년까지 4년간 3개 도시가 공동으로 초광역 협력사업을 추진한다.
울산광역시 박순철 AI혁신산업실장은 2일 시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "이번 동남권 양자센싱 클러스터 선정은 '동남권 협업의 시너지와 힘을 다시 한번 확인', '지역의 혁신 역량에 대한 확신', '산업전환기 울산의 새로운 성장전략에 대한 믿음' 등 세 가지 측면에서 의미가 크다"고 밝혔다.
박 실장은 '동남권 협업의 시너지와 힘을 다시 한번 확인한 것'에 대해 "과기정통부는 울산과 부산·경남이 보유한 풍부한 제조업 기반을 바탕으로 양자센싱의 연구·제조·소부장 역량을 산업현장에 적용할 수 있다는 점을 선정사유로 적시했다"고 설명했다. 이어 "동남권이 힘을 모으면 산업의 미래를 바꿀 수 있다는 가능성을 확인했다"며 "이에 동남권 협력의 틀을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.
또 '지역의 혁신 역량에 대한 확신'에 대해서는 "양자기술은 정부의 미래성장동력 '7대 SEED'에 포함된 첨단기술로 생소하고 난이도가 높은 분야이지만, 울산과기원(UNIST)을 비롯한 지역 혁신기관들이 사업기획에 적극 참여해 클러스터 지정이라는 성과를 만들어 냈다"고 설명했다.
그러면서 "특화산업과 연계한 양자 활용사례를 창출하고 제조기업의 양자 전환이 결실을 맺을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
박 실장은 마지막 '산업전환기 울산의 새로운 성장전략에 대한 믿음'에 대해서는 "청년인구, 생산과 고용 측면에서 나타나는 여러 부정적인 통계치는 '가보지 않은 길'에 대한 도전이 시급한 지역 현실의 반증이 되고 있다"고 밝혔다.
그러면서 "민선9기 핵심과제 산업 AX(인공지능 전환)의 동반자이자 촉매제로, 제조 QX(양자 전환)를 울산의 새로운 성장동력으로 구현해 나가겠다"고 덧붙였다.
|부·울·경이 추진하는 동남권 양자센싱 클러스터는?
|부산대학교와 울산과학기술원(UNIST)을 연구개발과 기술지원을 담당하는 2개의 기술거점(허브)으로 조성하고, 조선·해양, 항만·물류, 우주항공·방산, 이동수단(모빌리티)·에너지 분야의 4개 수요거점(스포크)을 부산·울산·경남 전역의 산업 수요와 연계해 운영한다.
경남은 우주항공·방산, 조선·해양, 기계·이동수단(모빌리티) 등 지역의 강점 산업을 기반으로 양자감지(센싱) 기술의 산업 수요 발굴과 실증에 적극 참여한다. 이를 통해 기술거점에서 개발된 기술이 부산·울산·경남의 산업현장에 적용되고 사업화로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.
부산·울산·경남은 지역 주력산업과 양자기술의 연계·실증을 통해 산업의 심층 기술(딥테크) 전환을 추진한다.
조선·해양, 항만·물류, 우주항공·방산, 모빌리티·에너지 등 지역 주력산업을 중심으로 양자감지(센싱) 기술의 적용 가능성을 발굴하고, 산업 수요와 기술적 타당성 등을 종합적으로 검토해 단계적으로 실증을 추진할 계획이다.
아울러 과학기술정보통신부의 미래성장동력 '7대 시드(SEED' 추진 방향에 발맞춰, 대학과 연구 기관의 연구실에서 창출된 혁신적인 양자 기술이 산업현장 실증과 사업화로 이어질 수 있도록 기술 발굴부터 검증, 실증, 사업화까지 연계하는 지원체계를 마련해 나갈 계획이다.
이를 통해 동남권을 우수한 양자 연구 성과가 지역기업의 혁신과 신산업 창출로 이어지는 양자 기술 사업화 거점으로 육성해 나간다는 구상이다.
또한, 부산·울산·경남은 양자소부장 기술개발과 양자연산 방식(알고리즘) 연구개발(R&D)을 지원하고, 지역 대학‧연구 기관·기업이 함께 참여하는 양자 융합인재 양성체계를 구축한다.
이를 통해 연구개발부터 산업 실증, 기업의 기술 사업화, 전문인력 양성까지 이어지는 양자산업 전주기 생태계를 조성하고 지역의 새로운 성장동력과 청년 전문 일자리 창출로 연결해 나갈 계획이다.
지방비는 정부출연금의 일정비율로 연계(매칭)하는 방식으로 부산·울산·경남이 균등 분담할 계획이며, 구체적인 규모와 분담액은 정부 예산 확정 결과 등에 따라 조정될 수 있다.