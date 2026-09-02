부·울·경, 과기부 공모에 '동남권 양자센싱 협력 지구' 선정

부산대학교와 울산과학기술원(UNIST)을 연구개발과 기술지원을 담당하는 2개의 기술거점(허브)으로 조성하고, 조선·해양, 항만·물류, 우주항공·방산, 이동수단(모빌리티)·에너지 분야의 4개 수요거점(스포크)을 부산·울산·경남 전역의 산업 수요와 연계해 운영한다.



경남은 우주항공·방산, 조선·해양, 기계·이동수단(모빌리티) 등 지역의 강점 산업을 기반으로 양자감지(센싱) 기술의 산업 수요 발굴과 실증에 적극 참여한다. 이를 통해 기술거점에서 개발된 기술이 부산·울산·경남의 산업현장에 적용되고 사업화로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.



부산·울산·경남은 지역 주력산업과 양자기술의 연계·실증을 통해 산업의 심층 기술(딥테크) 전환을 추진한다.



조선·해양, 항만·물류, 우주항공·방산, 모빌리티·에너지 등 지역 주력산업을 중심으로 양자감지(센싱) 기술의 적용 가능성을 발굴하고, 산업 수요와 기술적 타당성 등을 종합적으로 검토해 단계적으로 실증을 추진할 계획이다.



아울러 과학기술정보통신부의 미래성장동력 '7대 시드(SEED' 추진 방향에 발맞춰, 대학과 연구 기관의 연구실에서 창출된 혁신적인 양자 기술이 산업현장 실증과 사업화로 이어질 수 있도록 기술 발굴부터 검증, 실증, 사업화까지 연계하는 지원체계를 마련해 나갈 계획이다.



이를 통해 동남권을 우수한 양자 연구 성과가 지역기업의 혁신과 신산업 창출로 이어지는 양자 기술 사업화 거점으로 육성해 나간다는 구상이다.



또한, 부산·울산·경남은 양자소부장 기술개발과 양자연산 방식(알고리즘) 연구개발(R&D)을 지원하고, 지역 대학‧연구 기관·기업이 함께 참여하는 양자 융합인재 양성체계를 구축한다.



이를 통해 연구개발부터 산업 실증, 기업의 기술 사업화, 전문인력 양성까지 이어지는 양자산업 전주기 생태계를 조성하고 지역의 새로운 성장동력과 청년 전문 일자리 창출로 연결해 나갈 계획이다.



지방비는 정부출연금의 일정비율로 연계(매칭)하는 방식으로 부산·울산·경남이 균등 분담할 계획이며, 구체적인 규모와 분담액은 정부 예산 확정 결과 등에 따라 조정될 수 있다.

