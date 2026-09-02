'박위 논란' 유튜브 댓글 3만 건, 위험 신호

유튜버 박위씨의 KTX 하차 중 사고 대응과 관련한 논란이 확산하는 가운데, 온라인 비판 여론이 박위씨 개인을 넘어 장애인 집단 전체를 향한 비판으로 확장할 조짐까지 보인다. 이는 <오마이뉴스>가 이 사건을 다룬 방송사 유튜브 채널 10곳의 영상 댓글 3만 건을 분석한 결과다.
유튜브 '위라클'을 운영해 온 박위씨는 자신이 KTX에서 하차하는 과정에서 넘어졌다면서 당시 사회복무요원의 대응을 비판하는 영상을 올렸다. 그러자 '수십만 구독자를 보유한 유튜버가 어린 사회복무요원의 단순 실수를 공개 저격하는 것 아니냐'는 비판이 쏟아졌다. 박씨가 뒤늦게 영상을 내리고 게시판 글로 사과했지만 비판은 계속되고 있다. 유튜브에서 관련 논란을 다룬 영상도 끊임없이 재생산되고 있다.
<오마이뉴스>는 관련 논란을 다룬 주요 방송사 유튜브 채널(JTBC·YTN·MBC·SBS·채널A·KBS·연합뉴스TV, 8월 23일~9월 1일) 영상에 달린 댓글 3만여 건 중 2만 9551건(중복 제거)을 LLM(Large Language Model) 주제 분석(코드북 기반 다중 라벨 분류)해봤다. 400건의 샘플 댓글을 주제별로 분류(다중 라벨 분류)하도록 하고 이를 기준으로 전체 댓글을 분류했다.
분석 결과, 전체 댓글의 80.2%(2만 3703건)가 박위씨를 비판하는 내용이었고, 박씨를 옹호하는 댓글은 4.6%(1362건)에 그쳤다. 비판 댓글의 내용들을 주제별로 분류해 본 결과, 박씨가 해당 사고 CCTV를 확보해 자신의 유튜브에 올리면서 공익요원의 대응을 지적하는 것은 지나치다는 내용의 주제(대응 방식 비판)가 48.1%(1만 4216건)로 가장 높은 비중을 차지했다. 실제로 "사람들이 분노하는 포인트는 장애가 아니야. '갑질'이지
"라는 내용의 댓글에는 '좋아요'가 8200개 이상이 붙었다.
문제는 이같은 비판 여론이 박위씨 개인을 넘어 장애인 집단 전체로 확산할 조짐이 나타나고 있다는 것이다. 실제로 비판 댓글 중 '장애인 집단에 대한 비판'으로 분류된 댓글은 14.1%(비판 2만 3703건 중 4180건)로, 댓글 7건 중 1건이 '장애인 집단'에 대한 비판을 언급한 것으로 나타났다. 해당 댓글들이 많은 공감대('좋아요')를 얻은 것도 우려할 만한 대목이다.
실제 "이번 일을 계기로 앞으로 장애인에게 호의를 베풀려는 사람들이 점점 줄겠구만. 한 번의 실수도 용납 못 하는데 어찌 선뜻 도움을 줄 수 있으리"라는 댓글은 '좋아요'가 900개를 넘었고, "앞으로 장애인은 도와주지 말아야겠단 생각을 박위 때문에 하게 되었음. 도와주다 실수하면 나만 (당한다)
"이라는 댓글도 500개가 넘는 '좋아요'를 받았다. "국민의 세금으로 여러 가지 복지 누리며 대우까지 받으려 하지 마라
"(좋아요 754), "장애인들도 모아서 교육 좀 시켜라
"(좋아요 229) 등도 '좋아요'가 많았던 댓글이었다.
"장애인들은 XX돼야...(중략)
" 등 장애인에 대한 혐오적 인식까지 노골적으로 표현하는 댓글들도 있었다. 비판이 장애인 집단 전체로 확장하는 흐름이 포착되면서, 스스로 장애를 가졌다는 당사자조차 댓글을 통해 우려를 나타냈다. 자신을 하반신 장애라고 소개한 한 댓글 작성자는 "(박위씨) 때문에 휠체어 타는 분들이 얼마나 피해를 볼지 감도 안 온다
"라고 했다. 해당 주장은 3700개가 넘는 '좋아요'를 받았다.
유현재 서강대 교수는 "한국은 집단주의적 문화가 강하고, 개인의 잘못을 그 개인이 속한 집단의 잘못으로 인식하고 비판하는 성향이 강하다, 장애인 문제를 비롯해 지역주의 등도 같은 경향을 띈다"라면서 "박위씨의 논란이 장애인 집단을 공격하는 빌미가 된 것이고, 이를 이용해 집단을 혐오하고 비판하는 장이 열리게 된 것"이라고 우려했다.
유 교수는 또 "방송사 유튜브도 해당 논란들을 끊임없이 재생산하면서 조회 수를 올리고 있는데, 이같은 행위도 온라인 혐오 여론을 키우는 기제"라고 지적했다.