공영방송 지배구조 바꿨다고 끝난 게 아니다

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 순천향대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

공영방송을 둘러싼 논쟁에서 오랫동안 핵심 쟁점이 되어온 것은 정치적 후견주의였습니다. 공영방송 이사 선임과정에 정치권의 영향력이 작동하는 한 공영방송 사장 역시 정치적 영향력에서 완전히 자유롭기는 어렵습니다. 국민과 정치권 모두 방송은 공정해야 한다고 강조하지만 어느 정권에서도 방송이 정치적 정파성에서 자유로웠던 적은 없었습니다. 권력과 미디어는 오랫동안 공생 관계를 유지해 왔고, 정치권에 유독 언론인 출신이 많은 것도 이런 맥락에서 이해할 수 있습니다.방송에서 정치적 후견주의가 강하게 작동해 온 이유는, 공영방송 사장 선임권을 가진 이사를 국회가 추천해 왔기 때문입니다. 여당과 야당이 나눠먹기 식으로 이사를 선임해 온 구조 속에서, 특정 정당의 후견을 받아 선임된 사장이 정치적 정파성을 보이는 것은 어찌 보면 당연합니다. 자신을 추천해 준 정당을 외면한다면 그것은 우리 사회에서는 배은망덕으로 여겨지기 때문입니다. 공영방송의 독립과 공정을 외치면서도, 정작 제도 자체는 독립과 공정을 해치는 구조였던 셈입니다.그런데 반갑게도 새 방송법은 큰 변화를 받아들였습니다. 그동안 논란이 되어 온 국회의 공영방송 이사 추천권을 50% 미만으로 줄이고, 대신 다양한 주체가 이사 선임에 참여하도록 한 것입니다. 가장 먼저 이사 선임을 마무리한 MBC 방송문화진흥회는 호선을 통해 시청자위원회 추천 이사를 이사장으로 확정했습니다. 집권 여당 추천 이사가 이사장이 되지 못한 첫 사례로 긍정적인 변화가 아닐 수 없습니다.그러나 방송미디어 생태계는 오래전부터 위기에 놓여 있었습니다. 위기의 주된 원인은 방송사의 핵심 재원이었던 방송광고 시장의 급격한 위축이었습니다. 미디어 플랫폼이 다양해지면서 시청자가 선택할 수 있는 콘텐츠는 오히려 늘어났지만, 방송사들이 안정적으로 광고를 확보하기는 어려워졌습니다. 주요 방송 채널의 경영 악화 역시 광고 수입 감소와 무관하지 않습니다. 더 큰 문제는 방송광고 시장의 축소가 일시적인 현상이 아니라는데 있습니다.올해 방송사의 위기를 단적으로 보여준 사례가 종합편성채널 JTBC의 자율구조조정 신청입니다. JTBC는 2026년 6월 법원에 기업회생과 함께 자율구조조정을 신청했습니다. 종편 4개사 중 뉴스는 물론 드라마, 예능 등 수준 높은 프로그램을 가장 많이 제작하며 종합편성채널의 모범을 보여 온 채널이 경영 위기에 맞았다는 것은 아이러니가 아닐 수 없습니다. 많은 언론은 경영진의 무리한 월드컵 중계권 구매를 경영 악화의 원인으로 꼽지만, 중계권을 구매하지 않은 KBS, MBC, SBS와 다른 종합편성채널들도 사정이 어렵기는 마찬가지입니다.경영 악화는 곧 프로그램 제작 편수의 감소로 이어졌습니다. 방송사에 돈이 없으니 비용이 많이 드는 프로그램은 아예 제작하려 하지 않습니다. 프로그램을 만들지 않으면 지표상 적자는 줄어듭니다. JTBC 사례가 이를 단적으로 보여준다. 방송사의 수입원은 결국 프로그램입니다. 새로운 프로그램을 만들어 시청자를 끌어들이고 수익을 창출해야 함에도, 방송사들은 오히려 제작을 줄여 적자를 최소화하는 데만 급급한 것이 현실입니다. 방송사가 프로그램을 만들지 않아야 살아남을 수 있는 현실이, 이게 우리나라 방송 생태계의 모습입니다. 프로그램을 만들지 않는 방송사는 과연 무엇을 위해 존재할까? 묻지 않을 수 없습니다.새로운 정부가 들어설 때마다 미디어 정책 논의가 시작되지만, 주로 정치적 후견주의 문제가 수면 위로 떠오르면서 정작 미디어 정책이 무엇을 지향해야 하는지에 대한 논의는 뒷전으로 밀리곤 합니다. 이번에도 크게 다르지 않습니다. 법 개정을 통해 공영방송의 수장을 선임하는 이사회 구조는 바뀌었습니다. 오랫동안 기다려 온 반가운 변화가 아닐 수 없습니다. 그러나 지배구조를 바꾸는 것만으로 위기에 처한 방송 생태계가 저절로 복원되는 것은 아닙니다. 공영방송의 공익성은 결국 시청자에게 어떤 프로그램을 제공하느냐로 드러나는데, 지금은 공영방송마저 프로그램 제작 편수를 줄이고 있기 때문입니다.이번 광복절 특집 프로그램 편성은 이런 모순을 그대로 보여줍니다. 광복절인데 방송에서는 광복절을 생각하게 하는 프로그램을 만날 수 없습니다. KBS는 광복절 특집으로 <관순동순> 1편을 제작했고, MBC는 <발품사(史)>를 편성했습니다. 그나마 MBC가 광복절 특집으로 제작한 <발품사>는 광복절이후인 8월 26일에 방송했기 때문에 광복절 즈음에는 광복절임을 알게 하는 프로그램이 없었습니다. SBS는 별도의 특집 프로그램 없이 광복절 경축식만 중계했습니다.방송의 주된 기능 중 하나는 사회의 가치와 규범, 지식을 다음 세대와 구성원 전체에 전파하여 사회적 통합과 정체성을 유지하는 것, 이른바 문화전수 기능입니다. 새로운 관점에서 광복절 특집 프로그램을 편성하는 일은 바로 이 문화전수 기능에 해당합니다. 그런데 공영방송에서 이런 역할이 점점 축소되고 있습니다. 아쉬움이 남을 수밖에 없습니다.광복 이후 오랜 시간이 흘렀지만, 아직 밝혀지지 않은 역사는 남아 있습니다. 방송은 그동안 이러한 역사적 진실을 밝히는데 중요한 역할을 해왔습니다. 2019년 KBS가 임시정부 수립 100주년을 맞아 광복절 특집으로 제작한 <시사기획 창, 밀정>(2부작)이 대표적인 사례입니다. 당시 제작진은 8개월 동안 일본 외무성과 방위성, 헌정자료실의 기밀문서와 중국 공문서 등 약 5만 장의 자료를 입수, 분석해 밀정 혐의가 짙은 한국인 895명을 특정하고, 실명을 공개했습니다.안중근 의사의 거사 동지였던 우덕순, 김원봉의 의열단 단원이었던 김재영, 청산리 전투의 영웅 김좌진 장군의 측근이었던 이정(이정희)의 밀정 활동도 이 방송 취재를 통해 확인되었습니다. 방송이 관심을 기울이지 않았더라면 쉽게 세상에 드러나지 않았을 진실들입니다. 정부의 기존 조사만으로는 드러나지 않았던 사실을 방송사 취재진이 일본 외무성·방위성과 중국의 공문서 등 5만여 장의 자료를 입수하고 분석, 검증해 밝혀낸 것입니다. 적지 않은 시간과 비용이 투입됐지만, 이 프로그램은 시청률뿐 아니라 방송이 사회적으로 무엇을 할 수 있는지를 보여주는 성과를 남겼습니다.방송, 특히 공영방송의 다큐멘터리는 시청자에게 특별한 의미를 갖습니다. 어떤 프로그램은 세상을 바라보는 창이 되고, 어떤 프로그램은 우리가 잊지 말아야 할 역사를 배우는 교과서가 된다. 광복절 특집 프로그램은 바로 그런 역할을 합니다. 공영방송만이라도 중요한 역사적 사건을 발굴하고 기록해 시청자에게 전달해야 하는 이유이며, 드라마·예능 못지않게 다큐멘터리가 중요한 이유이기도 합니다.플랫폼과 채널이 다양해지면서, 이제는 굳이 공영방송의 다큐멘터리가 아니더라도 마음만 먹으면 어디서든 역사를 접하고 공부할 수 있는 시대가 되었습니다. 여기에 생성형 AI까지 더해지면서 우리가 접할 수 있는 정보의 양은 폭발적으로 늘어났습니다. 그러나 정보에 접근할 수 있는 플랫폼이 많아졌다고 해서 필요한 정보가 깊이 있고 체계적으로 전달되는 것은 아닙니다. 오히려 수많은 정보 속에서 무엇이 중요한지 가려내고 이를 맥락에 따라 이해하기는 더 어려워졌습니다. 짧은 시간 안에 하나의 다큐멘터리로 잘 정리되고 검증된 정보를 얻는 일이 오히려 쉽지 않은 이유입니다. 그래서 정보가 넘쳐나는 시대일수록 정보를 선별하고 맥락을 부여해 전달하는 콘텐츠의 가치는 더 커집니다.공영방송 이사 선임 시스템을 바꾼 것만으로 만족해서는 안 됩니다. 적어도 공영방송에서만큼은 사회적으로 중요한 프로그램을 시의적절하게 제작할 수 있는 여건이 마련되어야 합니다. 방송광고 시장이 다시 성장할 가능성은 희박합니다. 이는 텔레비전 방송의 위기가 단기간에 해결되기 어렵다는 것을 말해줍니다. 그렇다고 특집 프로그램 하나 제대로 만들기 어려운 지금의 공영방송을 이대로 방치할 수는 없습니다. 공영방송의 존재 이유를 묻는다면 결국 답은 시청률이 아니라 사회적으로 의미 있는 프로그램을 만들어 내는 데 있기 때문입니다.공영방송이 한류의 토대를 마련했다는 사실은 누구도 부인하기 어렵습니다. 오늘날 텔레비전 프로그램을 통해 한류를 이끌고 있는 제작진의 상당수는 공영방송에서 성장한 세대입니다. 공영방송부터 프로그램 제작을 멈춘다면 제작 경험을 쌓을 현장이 사라지고, 결국 한류의 지속 가능성도 위협받을 수밖에 없습니다. 프로그램 제작의 단절은 곧 제작진의 단절을 의미합니다. 좋은 프로그램을 만든다는 것은 시청자에게 양질의 콘텐츠를 제공하는 일이면서, 동시에 새로운 제작진이 경험을 쌓고 성장할 수 있는 기회를 만드는 일이기도 합니다. 방송 생태계의 복원이 필요한 이유입니다.그러나 이를 위한 마땅한 정책은 아직 보이지 않습니다. 공영방송에서 정치적 후견주의를 배제하고 독립성을 강화하는 일은 중요하지만, 그에 못지않게 프로그램 제작 환경을 복원하는 일도 중요합니다. 공영방송의 정상화는 지배구조를 바꾸는 데서 끝나서는 안 됩니다. 좋은 프로그램을 지속적으로 만들어 낼 수 있는 환경을 회복하는 데까지 나아가야 합니다. 이제 방송 생태계의 복원을 위한 구체적인 정책을 고민해야 할 때입니다.