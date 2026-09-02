이건태 "조작기소특검법, 2·3심 공소취소 조항 없어"

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대법원이 지난해 5월 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건을 유죄 취지로 파기환송한 뒤 재판이 정지된 가운데, 지난달 서울고법이 파기환송심 기일을 무기한 연기하며 임기 후 재판 재개 문제가 다시 쟁점화되자 범여권 인사인 조국 전 조국혁신당 대표가 '2심 유죄 가능성이 높고 공소취소는 법적으로 무리'라는 취지의 발언을 내놓으면서 범여권 내 논쟁이 촉발됐다. 이건태 더불어민주당 의원은 2일 자신의 소셜미디어(X)를 통해 조국 전 대표의 페이스북 게시글을 겨냥해 "팩트 중심으로 제 생각을 말씀드린다"며 반박했다.앞서 조 전 대표는 지난 1일 페이스북에 6·3 대선 국면에서 민주당 의원들이 마련한 '윤석열 정권 조작기소 특검법'에 대한 질문을 받고 자신이 밝혔던 기존 입장을 소개했다. 그는 이재명 대통령이 기소된 뒤 재판이 중지된 사건 가운데 공소취소가 필요한 사건이 있다고 인정하면서도, 6·3 선거 전에 법을 제정해서는 안 되며 법안의 위헌성과 법률적 정합성을 꼼꼼히 검토하겠다는 입장이었다고 밝혔다.이어 그는 공소취소와 관련해 짚어야 할 점이 있다며, 검사가 공소를 취소해도 법원의 공소기각 결정이 있어야 재판이 종료되는 점, 형사소송법상 공소취소는 1심 판결 선고 전까지만 가능해 2심 계류 사건에 공소취소를 허용하는 조항을 특검법에 넣으면 위헌 논란이 생길 수 있다는 점을 지적했다. 또 그는 이재명 대통령의 공직선거법 사건 관련해 대법원 법리가 뒤집히지 않는 한 임기 후 재개될 2심에서 유죄판결 가능성이 높다며, 정공법은 허위사실공표죄 자체의 개정이라고 주장했다.아울러 조작기소를 이유로 한 공소취소는 조작기소 사실이 먼저 확인돼야 한다며 관련 감찰과 수사, 법무부 검찰미래위 진상조사 결과 확인이 필요하다고 했고, 문재인 정부 인사들에 대한 표적수사 사건들에서 민주당이 충분히 방어하지 않아 특검법이 특정 개인만을 위한 것이라는 인상을 줬다고 지적한 바 있다.이 의원은 이 같은 조 전 대표의 주장에 대해 우선 조작기소특검법안이 2·3심 사건까지 공소취소할 수 있는 특별한 권한을 담고 있다는 우려는 사실과 다르다고 반박했다. 현행 형사소송법상 공소취소는 1심에서만 가능하고 2심부터는 불가능하다는 점을 강조하며, 법안이 이 원칙을 넘어서는 조항을 두지 않았다고 밝혔다.이어 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 2심 무죄 판결과 윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 사건을 연결지은 것에 대해 "매우 잘못된 의견"이라고 지적했다. 그는 이 대통령 사건의 1심·대법원 판결과 2심 판결문을 비교해 보면 2심 판결의 수준이 높고 1심·대법원 판결은 상대적으로 부실하다는 것을 알 수 있다고 주장했다. 그러면서 대법원 판결은 선례를 무시한 "정치적 의도를 가진 정적 죽이기 판결"이며, 윤 전 대통령 사건은 "정치검찰이 봐준 사건을 바로잡은 사필귀정 판결"이라고 규정했다.이 의원은 또 대법원에서 파기환송된 이 대통령의 공직선거법 사건이 2심에서 유죄가 선고될 가능성이 높다고 전망한 데 대해 "공당의 대표를 지낸 분이 판결 결과를 예단해 말한 것에 강력한 유감을 표한다"고 말했다. 그는 대법원이 변론종결 이틀 만에, 선고까지 9일 만에 이뤄진 이례적인 절차를 거쳤다는 점을 들어 "사법쿠데타 판결"이라고 규정하고, 2심에서 다른 결론이 나올 수 있다는 희망을 이야기했어야 한다고 주장했다.아울러 그는 '공소취소의원모임'이 결성되기 전에는 조작기소 국정조사에 아무도 관심을 두지 않았다며, 이재명 대통령을 조작기소의 "최대 피해자이자 상징"으로 내세운 것이 국정조사라는 돌파구를 마련하는 계기가 됐다고 설명했다. 그는 국정조사 대상 선정 과정에서 서해 공무원 피격 사건, 통계 조작 사건, 언론인 탄압 사건 등을 포함해 관련 의원들과 충분히 협의했다고 덧붙였다.마지막으로 그는 윤석열 정권을 '검찰독재정권'으로 규정한 것과 관련해 "검찰권력을 동원한 독재를 해결하기 위해 검찰개혁을 한 것이라면, 검찰권력을 동원한 정적 죽이기 조작기소 문제도 해결해야 하는 것 아니냐"며 조작기소특검법 추진의 필요성을 재차 강조했다. 그는 "앞으로 나쁜 짓을 못 하게 막는 일만 하고 이미 벌어진 나쁜 짓은 내버려 둔다면 그것이 정의이겠느냐"고 반문했다.범여권 인사인 조국 전 대표에 대한 비판은 박지원 의원에게서도 나왔다. 박 의원은 같은 날 페이스북에 글을 올려 "또 자다가 봉창 때리는 분이 계시다"며 안타까움을 나타냈다. 그는 "영특하셨던 분들이 왜 이러시는지 답답하다"고 한 뒤, 조 전 대표를 향해 "책임 있는 정치인이지 교수가 아니다"라고 지적했다. 이어 정치는 막힐 때 돌아가거나 잠시 쉴 수도 있다며 성급한 태도를 이해할 수 없다고 밝혔다. 박 의원은 "좋았던 조국으로 돌아오라"며 "제발 누구 닮아가지 말라"고 당부했다.