집값 떨어졌는데 내 삶의 터전은 도심에서 더 멀어진다

큰사진보기 ▲집값 수치보다 중요한 건 서민이 살 수 있는 보금자리다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

"시드니 집값이 내려갔대" ​

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"그래서, 정작 우리가 살 수 있는 집은 어디에 있습니까?" ​

요즘 호주 부동산 뉴스를 보다 보면 이런 이야기를 자주 듣는다. 실제로 지난 8월 시드니 주택 가격은 한 달 사이 1.4% 떨어졌다. 멜버른은 1.1%, 브리즈번도 1.0% 하락했고, 호주 전체 집값 역시 0.9% 내려앉으며 하락세를 이어가고 있다. ​숫자만 보면 꽤 반가운 소식이다. 집값이 내려가면 집을 내려놓고 관망하던 사람들에게 기회가 온 것처럼 보인다. ​하지만 호주에서 20년 가까이 살며 부동산 시장을 지켜본 입장에서는 고개를 갸웃하게 된다. 뉴스에 나오는 '집값 하락'과 '내가 살 수 있는 집'은 전혀 다른 말이다.​최근 호주의 부동산 시장이 빠르게 식어가는 이유는 단순하다. 기준금리가 4.35%까지 올랐고, 집을 사려는 이들의 구매력 자체가 꺾였기 때문이다. 매물이 쌓이고 집이 팔리는 기간이 길어지면서 매수자가 협상 우위를 점하는 모양새다. ​그러나 이 상황이 집 구하는 서민들의 삶을 편하게 해주진 않는다. ​대출을 받아 시드니 도심 근처의 집을 사지 못했던 사람이, 가격이 1~2% 빠졌다고 갑자기 구매자가 될 수 있는 것은 아니다. 높은 이자율과 대출 한도라는 현실적인 벽이 있는 한 선택지는 여전히 좁다. ​결국 사람들은 조금 더 외곽으로 옮긴다. 조금 더 작고 더 오래된 집 그리고 직장과 학교에서 멀리 떨어진 곳을 찾는다. 집값은 떨어졌다는데 내 삶의 터전은 도심에서 더 멀어지는 희한한 일이 벌어진다. ​통계에 잡히는 '시드니 집값' 같은 숫자는 실거주자에게 착시를 일으키기 쉽다. 중요한 건 전체 평균이 아니라, 내 통장 잔고로 감당할 수 있는 가격대의 집이 어디에 있느냐 하는 것이다. ​100만 달러짜리 집값이 5% 떨어진다고 가정해 보면, 5만 달러가 내린 셈이지만, 70만 달러짜리 집을 찾던 사람이 95만 달러가 된 집을 덥석 살 수는 없다. ​오히려 도심 진입을 포기한 사람들이 외곽 중저가 주택으로 몰리면서 또 다른 균열이 생긴다.시드니 외곽의 작은 도시나 브리즈번 남부 같은 곳의 집값이 도심 하락세 속에서도 오히려 급등했던 이유가 여기에 있다. 누군가에게는 이번 하락이 매수 기회가 되겠지만, 다른 누군가에게는 외곽으로 튕겨 나가는 계기가 될 뿐이다. ​이런 풍경은 한국에서도 낯설지 않다. ​대출 규제를 조이면 고가 주택 거래부터 멈춰 선다. 그렇다고 당장 이사를 하고 살 집을 찾아야 하는 서민들의 실거주 수요까지 사라지는 것은 아니다. 사람들은 자신이 감당할 수 있는 한도 안에서 집을 찾아 움직이고, 중심지에서 외곽으로, 고가에서 중저가 단지로 수요가 이동한다. ​이런 현상을 두고 단순히 '집값이 안정됐다'고 평가하기엔 비어 있는 자리가 너무 크다. 가격 숫자를 내린 것과 서민들이 안정적으로 거주할 보금자리를 얻은 것은 같은 의미가 아니기 때문이다.​더 큰 문제는 임대차 시장이다. ​집을 사려다 대출 문턱이나 이자 부담에 가로막힌 사람들은 결국 전세나 월세 같은 임대 시장으로 돌아선다. 살고 싶어 하는 사람은 늘어나는데 고금리와 자재비 인상으로 신축 공급은 턱없이 부족하다. 매매 가격은 하락하는데 월세나 임대료 부담은 도리어 커지는 기현상이 일어나는 배경이다. ​부동산 규제 자체를 반대하려는 것이 아니다. 지나치게 과열된 시장을 다스리는 건 정부가 해야 할 당연한 역할이다. 다만 집값을 누르는 정책 하나만으로 서민들의 주거 문제가 해결될 것이라 믿는 건 곤란하다. ​집을 사고 싶은 사람이 감당 가능한 수준에서 집을 구할 수 있어야 하고, 집을 당장 사지 못하는 이들에게는 버겁지 않은 임대주택이 마련되어야 한다. 그 터전이 일터나 학교와 너무 멀지 않아야 '비로소 주거 안정이 이루어졌다'고 말할 수 있다. ​시드니 집값이 1.4% 떨어졌다는 뉴스에 누군가는 미소를 지을지도 모른다. ​하지만 그 뉴스 뒤편에서 수많은 서민은 이런 질문을 할 것이다. ​정책 당국이 가장 먼저 기울여 들어야 할 소리는 수치화된 낙폭 지표가 아니라 바로 이 질문이다. 숫자로 표시되는 가격 안정과 사람이 체감하는 삶의 안정이 같지 않다는 사실을, 호주와 한국의 부동산 시장이 똑똑히 보여주고 있다.