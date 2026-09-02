민주당 '만남 제안'에 조국 "공식 체계 따라야"

더불어민주당이 조국혁신당과의 통합 작업에 속도를 내는 모양새다. 김민석 대표 직속 대통합추진단 단장을 맡은 박범계 의원은 혁신당 대표를 지낸 조국 혁신정책연구원과의 만남 의사를 밝히는 등 적극 손을 내밀고 있다.
반면 혁신당은 민주당 측의 물밑 협의 없는 일방적 선언에 거듭 불쾌감을 나타내며 주도권을 뺏기지 않으려는 모습이다. 조국 원장은 "공식 체계를 따라야 한다"며 사실상 별도의 만남 가능성에 선을 그었다.
2일 오전 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연한 박 의원은 혁신당과의 통합과 관련해 "조 전 대표의 생각이 중요하다. (김민석) 당대표도 언젠가 만나실 것"이라면서 "저도 이해식 의원(혁신당연대분과)과 함께 조 전 대표를 만나 진솔하고 겸허하게 여러 얘기를 나눠볼 생각"이라고 말했다.
현 지도부가 아니지만 혁신당 내에서 정치적 지분이 큰 조 원장의 역할이 통합 과정에서 중요하다고 판단한 셈이다.
이와 관련해 조국 원장은 이날 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "지금 지방에 와 있어 (방송 내용을) 보지 못했다"며 "박범계 의원에게 (만남과 관련해) 연락을 받은 적이 없다"고 했다.
이어 "어떤 말씀인지는 알겠지만 저를 만날 게 아니라 신장식 대표와 정춘생 사무총장과 만나야 할 것 같다"며 "공식 체계에 따라 하셔야 할 것"이라고 덧붙였다.
정춘생 "이해식과 대화 나눈 적 없다... 민주당 예의 지켜라"
한편, 이날 박범계 의원이 방송에서 '민주당과 혁신당 간의 실무 협상이 진행되고 있다'는 취지로 발언한 것을 두고 혁신당 측은 그런 사실이 없다고 부인했다.
박 의원은 "이해식 의원과 혁신당 사무총장인 정춘생 의원이 실무적으로 얘기하고 있다"며 "우리는 합당과 연대 양쪽을 다 열어놓고 있다"고 설명했다.
또한 신장식 혁신당 대표가 민주당의 통합 추진을 '잡탕연대'라고 비판한 발언과 관련해 "정체성을 잃게 만드는 산술적 절충이 아니고, 각자의 정치적 정체성을 분명히 하면서 연대와 통합을 얘기하는 것"이라며 "신 대표에게 전향적인 생각을 가져봐 주십사 하는 부탁의 말씀을 드린다"고 했다.
그러자 정춘생 의원은 언론 공지를 통해 "저는 이 의원과 통합 관련 어떠한 대화도 나눈 적이 없다"며 "사실이 아니기에 바로잡는다"고 말했다.
또한 "혁신당의 입장은 분명하다. 통합과 연대는 구호로 가능한 것이 아니라 신뢰에 기반해야 한다"며 "내란청산과 정권교체를 위해 힘을 모았던 '원탁회의'의 합의문을 이행하는 것이 신뢰회복의 출발"이라고 강조했다.
그가 말한 원탁회의 합의문은 지난해 4월 민주당과 혁신당 등 당시 야 5당이 참여한 '2차 공동선언문'을 말한다. 여기엔 국회 교섭단체 구성 요건 원화, 대통령선거 결선투표제 도입 등의 내용이 담겼다.
더불어 정 의원은 "민주당이 진정으로 통합과 연대를 바란다면 상대 당에 대한 존중과 예의를 지켜주실 것을 요청드린다"고 덧붙였다.
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