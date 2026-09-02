'검은 산수 작가' 양규준, 광주서 23번째 개인전

큰사진보기 ▲'검은 산수' 작가 양규준의 개인전이 9월 한 달 동안 전남광주통합특별시 동구 생각상자 갤러리에서 열린다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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'검은 산수' 작가 양규준의 개인전이 9월 한 달 동안 전남광주통합특별시 동구 생각상자 갤러리에서 열린다.남태평양 뉴질랜드에서 작품활동을 시작한 지 15년 만에 귀국한 양 작가는 이번 전시에서 3년여 전 정착한 덕유산 자락의 전북 무주군 안성면 칠연계곡 대자연 속 삶에서 느낀 깊은 사유를 검정으로 표현한, 추상표현주의 형식의 작품 17점을 선보인다.통산 23번째 개인전으로, 오는 30일까지 만날 수 있다. 토요일과 일요일은 휴관이다.양 작가는 "검정은 보통 어둠의 색을 의미하며 빛에 반대되는 색이지만 물감의 삼원색(빨강·파랑·노랑)을 혼합하면 검정이 되는, 대단한 포용력을 갖는 색"이라며 "제 그림은 오랜 남태평양의 자연환경 속에서 느낀 산과 바다, 검은 숲에 대한 향수, 까만 밤 긴 어둠의 터널을 뚫고 나오는 희미한 여명처럼 내 삶의 내면에서 떠오르는 기억들, 희망, 나의 꿈에 관한 기록일 것"이라고 설명했다.이어 "많은 저녁을 그리워하며 무한한 우주와 영원한 시간 속에서 자신을 돌아보고 사유하는 길, 그것이 어쩌면 물질적 세계관으로 가득한 우리 현대인에게 꼭 필요한 일이라는 것을, '검은 산수' 작업을 통해 말하고 싶다"고 덧붙였다.한편, 전북 순창 출신의 양 작가는 중앙대 예술대학과 대학원에서 서양화를 전공했고, 중앙대와 선화예고에 오랫동안 출강했다. 지난 1997년 뉴질랜드로 건너가 오클랜드 미술대학원을 졸업하고 한국과 뉴질랜드를 오가며 작품활동을 하고 있다.