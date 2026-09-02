민주당 '계파 신경전'... 최민희 "통합하려면 언행일치 돼야"

큰사진보기 ▲민주당, 세종서 최고위원회의 개최김민석 민주당 대표가 2일 세종시청에서 열린 제8차 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.9.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲최민희 최고위원이 2일 오전 자신의 페이스북에 올린 글과 언론에 보도된 사진. 그는 ”김 대표가 신속히 해임한 것은 일단 긍정적으로 평가한다. 그러나 윤리감찰단에 대한 의구심은 어떻게 해소할 건가. 이런 감찰단이 이중 잣대, 표적 감찰을 안 하리라고 믿을 수 있을까“라고 썼다. ⓒ 최민희 페이스북 관련사진보기

AD

"저는 김민석 대표께서 어제 텔레그램 건에 대해서 신속하게 대응해 주셔서, (사안이) 걱정이 좀 많이 됐는데, 이건 '빨리 해소하고 우리가 하나로 가겠다'는 의지의 표현으로 봐서 긍정적으로 생각한다. 저희도 인내하고 절제하겠다. 당직자 여러분들께서 인내와 절제를 통한 우리(민주당)의 짧은 위기 극복에 동참해 주실 것을 간곡히 호소드린다."

전날(1일) 김민석 더불어민주당 당대표가 이유를 알리지 않은 채 강민구 윤리감찰단 부단장을 전격 해임한 가운데, 최민희 같은 당 최고위원이 2일 이를 암시하는 듯 "당직자 여러분들께서 인내와 절제를 통한 우리(민주당)의 짧은 위기 극복에 동참해 주실 것을 간곡히 호소드린다"고 말했다.최 최고위원은 이날 세종에서 열린 최고위원회의에서 "우리(민주당)는 지금 내적, 외적 통합과 연대를 얘기하고 있다. 이게 구두선(말만 앞세우는 주장)이 되지 않으려면 언행이 일치돼야 한다고 생각한다"며 이같이 말했다.이틀 전인 8월 31일 박성준 대변인은 기자들에 윤리감찰단 부단장에 강민구 명지대 사학 협력단 교수를 임명했다고 알렸으나, 이는 직후인 1일 저녁 "김민석 대표는 강 부단장의 즉시 해임을 지시했다"는 공보국 공지로 무산됐다. 다만 해임에는 강 부단장이 같은날 오후인 1시께 박선원 최고위원에 보낸 메시지가 한 언론에 공개된 탓으로 보인다.이에 따르면 강 부단장은 그에게 텔레그램 메시지로 "당헌당규상 부단장은 1명으로 아는데 공동부단장을 또 추천했다고 한다", "정청래 쪽 장인재 부단장이 검찰 수사관 출신"이라며 "정청래 세력들이 (현 윤리감찰단장인) 김기표 의원에 작업 들어온 듯 하다", "(제가) 빨리 가서 장악해야 할 듯 하다"라는 등 발언을 보냈다. 당규에 따르면 윤리감찰단은 민주당 내 불법과 일탈 등 상시로 감찰하는 부서다.최 최고위원은 이를 직접 언급하지는 않았으나, 이날 회의에서 "지금 일부에서 민주당이 위기라고 한다. 그러나 저는 이 위기를 극복할 힘이 우리(민주당)에게 있다고 보고, 이 위기 극복을 위해서는 우리가 각자 선 자리에서 할 일을 해야 된다고 생각한다"며 "인내와 절제는 지도부의 몫만은 아니라 모두의 몫"이라고 했다. 이어 다음과 같이 말했다.그는 회의 직전 자신의 페이스북에도 "민주당 당직자들의 줄서기 관행을 지적하는 소리를 많이 들었으나 무슨 소리인가 했는데, 강민구 텔레그램으로 실체를 확인한 건가 싶다"며 "김 대표가 신속히 해임한 것은 일단 긍정적으로 평가한다. 그러나 윤리감찰단에 대한 의구심은 어떻게 해소할 건가. 이런 감찰단이 이중 잣대, 표적 감찰을 안 하리라고 믿을 수 있을까"라는 게시글을 올렸다.논란 당사자인 박 최고위원은 이날 회의에서 전날 발표된 정부 예산안에 대한 호평을 했을 뿐, 메시지 관련해 별도 언급은 하지 않았다. 그는 전날 해당 보도에는 "남이 일방적으로 내게 보낸 것을 들여다본 것"이라고 해명했다.앞서 8.17 전당대회에서 후보자들과 지지자들은 소위 친청(정청래)계와 친석(김민석)계로 나뉘었다. 전대 결과로 당대표에 김민석 후보가 선출되고 최고위원에 '팀정청래'를 자처하던 친청계 3인(최민희, 한민수, 이성윤) 후보가 각각 입성한 가운데, 이번 사안은 윤리감찰단 인선을 둘러싸고 양측의 신경전이 드러난 사건으로 풀이된다.