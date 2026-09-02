트럼프 "이란 보복 시 더 강력한 타격… 호르무즈 거의 장악, 경제는 붕괴"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ 백악관 관련사진보기

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미국이 1일(아래 현지시간) 이란 목표물에 대한 새로운 공습을 감행했다. 평화협상이 교착 상태에 빠진 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 지도부에 대한 불만을 계속해서 드러내고 있다.트럼프 대통령은 이날 공습을 "대규모이자 강력한" 작전이라고 표현하며 이란에 어떠한 보복 공격도 하지 말 것을 경고했다.그는 소셜미디어 '트루스소셜'에 올린 글에서 "실패한 국가 이란이 이번의 매우 정당한 공격에 대해 보복한다면, 그들은 훨씬 더 강력하고 높은 수준의 타격을 다시 받게 될 것"이라며 "다만 이는 대기 중인 것들 가운데 가장 큰 공격은 아니며, 그것이 끝나면 이슬람공화국 이란에는 남는 것이 거의 없을 것"이라고 밝혔다.미 중부사령부(CENTCOM)는 공습 발표문에서 이번 작전이 "최근 이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 상선을 겨냥하고 역내 배치된 미군을 상대로 감행한 공격 시도에 따른 것"이라고 설명했다.이번 주 미국이 감행한 두 차례의 공습은 수 주간의 소강 국면을 깨고 양국 간 무력 충돌이 재개된 것을 의미한다. 앞서 미 행정부는 지난주 이란을 경제적으로 고립시키기 위한 새로운 조치인 '경제적 배척 작전(Operation Economic Outcast)'을 발표한 바 있으며, 스콧 베선트 재무장관이 이를 주도하고 있다고 밝혔다.트럼프 대통령의 이번 강경 발언은 이번 주 초 입장에서 크게 선회한 것이다. 당시 중부사령부는 이란 라라크섬에 대한 공습을 "제한적이고 정밀한 조치"라고 설명한 바 있다. 이란 국영언론에 따르면 해당 공습으로 최소 2명이 숨지고 여러 명이 다쳤다.< AP통신 >에 따르면, 1일 공습에 앞서 마수드 페제시키안 이란 대통령은 미국이 응한다면 이란도 이미 만료된 휴전 합의로 복귀할 준비가 돼 있다고 밝혔다.페제시키안 대통령은 상하이협력기구(SCO) 정상회의 연설에서 "미국이 양해각서(MOU)상의 의무로 복귀한다면 이슬람공화국 이란도 즉각 이에 화답할 것임을 분명히 밝힌다"고 말했다고 <로이터통신>이 전했다.트럼프 대통령은 이러한 제안에도 불구하고 강경한 입장을 이어갔다. 그는 이어진 트루스소셜 게시글에서 자신이 이란을 협상 테이블로 끌어들이려 한다는 ABC뉴스의 보도를 "가짜뉴스"라며 반박했다.그는 "나는 ABC의 가짜뉴스 보도처럼 이란을 협상 테이블로 끌어들이려는 게 아니다. 그들에게는 아무 가치도 없는 합의에 서명하든 말든 전혀 관심 없다"며 "나는 지금의 상황, 즉 호르무즈 해협을 거의 완전히 장악하고 그들의 경제가 완전히 붕괴하고 있는 지금의 위치를 훨씬 더 선호한다"고 밝혔다. 이어 "그들은 그저 피할 수 없는 결말을 향해 가고 있을 뿐"이라며 "이란 국민은 언제쯤 일어나 싸울 것인가"라고 반문했다.트럼프 대통령은 이란 지도부에 대한 불만을 공개적으로 표출해왔다. 그는 전날인 지난 8월 31일 소셜미디어에 "(이란의) 지도부가 완전히 혼란에 빠져 있으며 국가를 제대로 대표할 능력이 없다"고 적었다.