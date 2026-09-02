태안군, 2647억 해상교량 예타 탈락에도 '재도전' 선언

▲이원~대산 해상교량 재추진 의지 결의 다지는 태안군 이종연 건설과장 정례 브리핑 방관식 관련영상보기

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▲태안군, 전통시장과 골목상권 체질 개선 김낙겸 경제진흥과장 정례 브리핑 방관식 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 태안군이 오랜 숙원 사업인 '이원~대산 간 해상교량 건설'의 예비타당성 조사(예타) 통과 무산에 따른 전방위 후속 대책을 추진한다. 또한 민생경제 회복을 위한 산업 기반 확충 및 상권 활성화에도 행정력을 집중하고 있다.태안군은 2일 브리핑을 통해 국도 38호선 이원~대산 간 해상교량 건설 사업이 제6차 국도·국지도 건설계획 예타에서 아쉽게 탈락했다고 밝혔다.이 사업은 태안군 이원면 만대항과 서산시 대산읍 황금산을 잇는 총연장 5.3km(해상교량 2.5km) 규모로, 총사업비 2647억 원이 투입되는 국가 간선 도로망 프로젝트다.군은 범군민 7만 명 서명운동과 중앙부처 설득 등 치밀하게 대응해 왔으나 경제성(B/C)과 정책성 지표의 높은 벽을 넘지 못했다.군은 이번 결과에 좌절하지 않고 탈락 원인을 세밀히 분석해 대산항 산업단지, 가로림만 국가해양생태공원 등과 연계한 신규 교통 수요를 발굴할 계획이다.특히 강원 고성에서 파주까지 이어지는 한반도 해안도로망 중 유일하게 미연결 구간으로 남은 이원~대산 노선의 국가적 상징성을 앞세워 예타 면제 특별사업 지정 건의 및 제7차 국도·국지도 건설계획 반영에 선제적으로 나설 방침이다.이와 함께 군은 지역 경제에 활력을 불어넣기 위한 민생 대책도 차질 없이 추진한다.전통시장 및 골목상권 체질 개선을 위해 오일장 상인·주민 참여 프로그램을 대폭 확대하고, 올해 태안사랑상품권 400억 원 발행을 목표로 소상공인 매출 증대를 유도한다.또한 태안화력 단계적 폐지 등 산업 환경 변화에 대응하고자 소원면 일원에 총 188억 원을 투입해 8만 9464㎡ 규모로 조성 중인 태안 제2농공단지를 2026년 말까지 준공하고 유망 기업 유치에 전력을 다할 예정이다.군 관계자는 "해상교량 건설은 대한민국 국토 균형발전을 위해 반드시 완수되어야 할 과제인 만큼 끝까지 포기하지 않고 추진하겠다"며 "동시에 현장에서 체감할 수 있는 민생 온기와 지속가능한 태안의 미래를 만드는데 최선을 다하겠다"고 말했다.