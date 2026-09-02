한국 난민 심사는 여성에 대한 폭력을 얼마나 이해하고 있는가

기자말 트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간 존재의 안전하지 않음이 '국민'과 '인간'인 '우리'의 '안전'을 위한 것으로 정당화되어 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다.



12화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년에 기획한 '디딤돌 걸림돌 애매한 돌, 판례로 만나는 이주/난민 이슈'에서 논의된 결과물입니다. 난민/이주민이 겪는 상황들이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.

"왜 경찰에 신고하지 않았나요?"

큰사진보기 ▲"본능적으로 살기 위해 보이는 문에 몸을 던질 수밖에 없었습니다"이 문구는 젠더기반폭력으로 인한 박해를 피해 국경을 넘는 여성들의 절박함을 잘 보여준다. ⓒ 난민인권센터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲난민심사제도를 비판하는 손피켓들손페켓에 쓰인 항의문구는 법무의 체류자격심사에는 젠더요인에 의한 고려가 충분하지 않다는 것을 강조하고 있다 ⓒ 난민인권센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 김연주는 난민인권센터에서 활동하고 있습니다.

난민심사 과정에서 여성 신청자들이 자주 받는 질문이다. 얼핏 합리적으로 들린다. 위험했다면 경찰에 도움을 요청하면 되는 것 아닌가. 그러나 이 질문은 국가의 보호가 실제로 작동한다는 전제를 담고 있다. 하지만 어느 사회에서나 여성폭력 피해자가 신고만으로 충분한 보호를 받는 것은 아니다. 한국에서도 가정폭력이나 성폭력 피해자가 국가에 도움을 요청했음에도 폭력을 막지 못한 사례는 반복되어 왔다. 그렇다면 난민심사에서 중요한 질문은 피해자가 경찰에 신고했는지의 여부가 아니라, 그 사회에서 국가의 보호가 실제로 가능했는지의 여부여야 한다. 어떤 여성에게 이 질문은 "왜 보호를 요청하지 않았느냐"가 아니라 "왜 우리와 같은 조건에서 살지 않았느냐"는 질문처럼 들릴 수 있다.한 여성은 남편의 지속적인 폭력 속에서 살았다. 출산 후 다시 일을 하려 하자 폭행은 더 심해졌다. 신고도 해봤고, 도움을 요청했다. 폭력이 계속되자 친척 집으로 피신하기도 했다. 하지만 폭력은 멈추지 않았다. 결국 그는 국경을 넘었다. 더 이상 안전한 선택지가 남아 있지 않다고 판단한 끝에 내린 결정이었다. 다른 여성은 한국에서 태어난 딸이 귀국할 경우, 여성할례를 강요받을 위험에 직면해 있었다. 여성할례는 의료행위가 아니다. 여성의 신체 일부를 절단하거나 손상시키는 폭력이다. 극심한 고통과 평생의 신체적·정신적 후유증을 남기기도 한다. 그러나 어떤 사회에서는 그것이 여전히 전통, 공동체 규범, '정상적인 여성됨'의 조건으로 취급된다. 그는 딸이 이러한 폭력을 겪지 않도록 하기 위해 한국에서 난민신청을 하였다.이 두 여성의 이야기는 난민 박해의 또 다른 모습을 보여준다. 난민이라고 하면 사람들은 흔히 정치적 탄압이나 전쟁을 떠올린다. 그러나 여성의 박해는 종종 훨씬 가까운 곳에서 발생한다. 집 안에서, 가족 안에서, 공동체 안에서 일어난다. 가정폭력, 강제결혼, 명예살인, 여성할례, 성폭력은 국가기관이 아니라 남편, 가족, 친척, 공동체 구성원에 의해 행해지는 경우가 많다. 그래서 여성 난민사건의 핵심 질문은 단순히 "누가 폭력을 행사했는가"가 아니다. 더 중요한 질문은 이것이다. 국가는 실제로 그 여성을 보호했는가.최근 한국 법원은 의미 있는 진전을 보여 왔다. 대법원은 여성할례가 단순한 전통이나 문화가 아니라 여성의 신체에 극심한 고통을 가하고 인간의 존엄성을 침해하는 행위로서 난민법상 박해에 해당한다고 판단했다. 가정폭력 피해 사건에서도 여성에 대한 폭력이 광범위하게 용인되거나 국가의 보호가 실질적으로 작동하지 않는 사회구조 속에서 발생하는 경우 난민협약상 박해가 될 수 있음을 보여주는 판결이 등장했다.그러나 이러한 진전에도 불구하고 젠더기반폭력을 사유로 한 박해에 대해서 한국의 난민심사는 여전히 제한적인 지형 위에 놓여 있다. 실제 판례를 살펴보면 여성할례나 일부 가정폭력 사건에서는 의미 있는 판단이 등장하고 있지만, 강제결혼, 전시성폭력, 젠더 기반 구조적 폭력 등 보다 다양한 형태의 젠더박해에 대해 적극적으로 난민 인정을 한 사례는 여전히 찾아보기 쉽지 않다.젠더기반폭력을 사유로 한 박해는 종종 국가폭력보다 사적 영역에서 발생하고, 문서화된 증거가 부족하며, 트라우마와 수치심으로 인해 진술 방식 자체가 전형적인 난민사건과 다르게 나타난다. 그럼에도 심사 실무는 여전히 국가에 의한 정치적 박해를 중심으로 형성된 전통적 난민 모델에 더 익숙하다.난민법상 보호는 대체적 보호이므로, 신청인이 본국의 보호를 받을 수 있다면 일반적으로 난민으로 인정되지 않는다. 그러나 여성 박해 사건에서 국가보호 여부는 단순히 법률이나 제도의 존재만으로 판단하기 어렵다. 많은 국가에서 여성에 대한 폭력 금지법은 존재한다. 하지만 법률의 존재와 실질적 보호는 전혀 다른 문제다. 경찰이 가정폭력을 가족 문제로 치부하거나, 성폭력 피해자에게 책임을 전가하거나, 여성할례와 강제결혼을 공동체 관습의 영역으로 방치하는 경우가 여전히 존재한다. 여성 난민사건에서 중요한 질문은 "보호 제도가 존재하는가"가 아니라 "피해자가 실제로 접근 가능하고 효과적인 보호를 받을 수 있었는가"여야 한다.'국적국 내 대안적 피신가능성' 판단 역시 재검토가 필요하다. 심사 과정에서는 종종 "다른 지역으로 이주하면 되는 것 아니냐"는 논리가 등장한다. 그러나 여성의 사회적·경제적 지위가 낮은 국가에서 가족과 공동체의 지원망을 벗어난 여성에게 국내 다른 지역 이주는 단순한 거주지 이동이 아니다. 생계, 주거, 안전, 사회적 배제와 성착취 위험을 수반하는 생존의 문제일 수 있다.신빙성 평가 역시 재검토가 필요하다. 젠더기반폭력을 사유로 한 박해 사건에서 객관적 증거를 확보하기는 애초에 매우 어렵다. 가정폭력, 성폭력, 강제결혼, 전시성폭력은 대개 사적인 공간이나 무력충돌 상황 속에서 발생하고, 신고 자체가 이루어지지 않거나 기록이 남지 않는 경우가 대부분이다. 많은 여성은 신고가 오히려 보복이나 명예살인, 가족의 추가적인 폭력을 초래할 수 있다고 판단해 신고를 포기하거나 침묵을 선택한다. 결국 난민신청자들에게 자신이 겪은 박해를 입증할 수 있는 거의 유일한 증거는 자신의 진술뿐인 경우가 적지 않다.국제기준은 오래전부터 이러한 특성을 고려해 왔다. 난민심사는 본질적으로 증거 확보가 어려운 영역이며, 특히 젠더기반폭력을 사유로 한 박해 사건에서는 문서적 증거의 부재만으로 신청인의 주장을 쉽게 배척해서는 안 된다고 본다. 트라우마, 수치심, 문화적 장벽, 기억의 단편화로 인해 진술에 불일치나 누락이 나타날 가능성 또한 함께 고려되어야 한다. 유엔난민기구(UNHCR) 역시 젠더 관련 난민신청에 대한 국제보호 지침을 통해 성인지적 해석과 절차적 보호의 필요성을 강조해 왔다.그러나 현실의 심사에서는 객관적 증거가 없는 여성 난민신청자의 진술이 그 자체만으로 충분한 증거로 받아들여지는 경우를 찾아보기 어렵다. 신고기록, 진단서, 언론보도와 같은 외부 증거가 없다는 이유로 진술의 신빙성이 쉽게 의심받고, 작은 불일치나 세부 진술의 차이가 전체 경험의 신뢰성을 무너뜨리는 근거로 작동하기도 한다. 하지만 젠더기반폭력을 사유로 한 박해 사건에서 "증거가 없다"는 사실은 때때로 박해가 없었다는 의미가 아니라, 바로 그 폭력이 은폐되고 보호받지 못하는 방식으로 발생했다는 사실 자체를 보여주는 것일 수 있다.한국 난민심사가 여성폭력을 보다 정확하게 이해하기 위해서는 성인지적 심사기준의 제도화가 필요하다. 여성 면접관과 통역관 배치 확대, 트라우마를 고려한 신빙성 평가, 국가보호 가능성에 대한 실질적 심사, 젠더 관련 국가정황정보(COI)의 전문적 활용은 더 이상 선택사항이 아니라 공정한 난민심사를 위한 최소한의 조건이어야 한다. 여성 난민신청자에게 필요한 것은 더 높은 입증장벽이 아니라, 여성에 대한 폭력의 현실과 그 속에서 이루어진 선택을 이해하려는 난민심사다.