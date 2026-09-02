강릉 화폐전시관에서 만난 두 얼굴, 참 특별하다

지난 8월 30일부터 31일까지 강원도 여행을 다녀왔습니다.

"이제 맛난 것도 먹었으니 오죽헌을 거쳐 휴휴암으로 갑시다."

​"우리 수학여행 온 기분인데… 율곡 선생과 신사임당의 얼이 서린 곳을 찾아가니 말이야."

​"그래. 그분들의 정신이 무엇이었는지 조금이라도 느껴보면 좋겠지."

큰사진보기 ▲강릉 오죽헌 입구. 까만 대나무와 붉은 배롱나무가 맞이하는 이곳은, 신사임당과 율곡 이이 모자의 깊은 삶과 사상을 찾아 떠나는 여정의 들머리다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲오죽헌 경내에 세워진 율곡 이이 선생의 동상과 그 앞의 비석. 견득사의. 학문과 삶에서 '바른 도리'를 가장 으뜸으로 여겼던 선생의 사상과 맞닿아 있는 것 같다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲신사임당의 동상이 단아한 모습으로 자리 잡고 있다. 동상 앞 조형물에는 '겨레의 어머니'라는 문구와 함께 시 〈사친(思親)〉과 초충도 문양이 새겨져 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

​"현모양처라는 말, 예전이나 지금이나 우리가 지켜야 할 덕목이라면 이상할까?"

​"이상하기는요. 그런데 나는 아직 멀었어. 나 죽으면 우리 애들이 나를 어떻게 생각할지 두려워."

​"왜?"

​"신사임당의 반이라도 따라가야 하는데…."

큰사진보기 ▲신사임당의 대표적인 그림인 〈초충도〉가 그려진 병풍.풀 한 포기, 정성스레 가꾼 정원의 자연이 한 폭의 위대한 예술로 다시 살아난 듯싶다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲율곡 이이 선생의 영정을 모신 사당 문성사. 나라의 앞날을 걱정했던 한 지식인의 영정 앞에 서니 절로 경건한 마음이 들었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲오죽헌 내에 위치한 율곡기념관. 율곡 선생의 저서와 저명한 유묵, 사임당의 초충도 등 강릉 이씨 가문의 귀중한 문화재를 만나볼 수 있는 공간이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲율곡 이이의 학문적 업적과 관련된 유물들이 전시된 공간에서 선생의 진면모를 읽을 수 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲화폐전시관에서 만난 오만 원권 신사임당과 오천 원권 율곡 이이의 영정. 한 나라의 화폐에 어머니와 아들이 나란히 주인공으로 올려진 모습이 새롭다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲화폐전시관에는 시기별로 정리된 우리나라의 다양한 화폐가 전시되어 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲오죽헌 경내로 이어지는 풍광. 붉게 핀 배롱나무꽃이 한창 피어 아름다움을 더하였다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"신사임당의 반이라도 따라가야 하는데…."

​대관령 용대리는 그야말로 황태 요리 천국이었다. ​넓은 주차장에 드넓은 식당은 휴일이라 그런지 사람들로 북적였다. 맛있는 곳에는 사람들이 몰려드는 것이 당연한가 보다.​황태정식에 황태구이, 황태탕, 황태찜까지 한 상이 푸짐하다. 조가 섞인 밥에 서비스로 내온 도토리묵까지 곁들이니 배가 부르다. 거기에 강원도 옥수수막걸리 한 잔까지 더하니 여행의 기분이 한층 좋아진다.​차에 오르며 아내와 이야기를 나눈다.오죽헌에 도착하니 주차장이 빽빽하다. 젊은 사람부터 우리처럼 나이 든 사람까지 발길이 이어졌다. 오죽헌이 세대를 넘어 많은 사람의 사랑을 받고 있다는 생각이 든다. ​경내에 들어서니 '오죽헌(烏竹軒)'이라는 입구와 까만 대나무가 먼저 눈에 들어온다. 그 사이로 배롱나무도 한창 붉은 꽃을 피워 경내를 아름답게 물들이고 있다.​그런데 발걸음을 멈추게 한 것은 따로 있었다. 신사임당의 그림에 등장하는 식물들을 가꾸어 놓은 정원이다. 특히 <초충도>에 그려진 식물들을 실제로 마주하니 기분이 새롭다. 평소 밭이나 들에서 흔히 보아왔던 풀과 꽃들이 한 시대를 대표하는 예술가의 눈을 통해 위대한 그림 속에 들어갔다는 사실이 흥미롭다.늘 보아오던 풀 한 포기, 꽃 한 송이도 자세히 들여다보면 저마다의 아름다움이 있다는 것을 신사임당은 진즉에 알고 있었던 모양이다. 한동안 그 앞에 머물렀다.​조금 더 걸음을 옮기니 율곡 이이와 신사임당의 동상이 보인다. 한 사람은 조선의 대표적인 유학자였고, 한 사람은 조선을 대표하는 예술가였다. 그런데 우리는 신사임당을 너무 오랫동안 '율곡 이이의 어머니'라는 이름으로만 기억해 온 것은 아닐까.신사임당은 율곡의 어머니이기 이전에 시와 글씨, 그림에 뛰어난 재능을 지닌 독립된 예술가였다. 자연과 생명을 세밀하게 관찰하고 그것을 자신만의 작품으로 표현한 거장이었다. ​신사임당의 동상을 바라보다 아내에게 물었다.​아내가 웃으며 대답한다.그 말에 나도 허허 웃음이 났다. 신사임당을 바라보며 역사 이야기를 나누는 줄 알았는데, 어느새 우리의 삶 이야기로 돌아와 있었다.​한 사람의 위대한 삶 뒤에는 그 삶을 키워낸 또 다른 삶이 있다. 하지만 신사임당 역시 누군가의 어머니라는 이름만으로 다 설명할 수 없는, 한 사람으로서의 고유한 삶과 꿈을 가진 인물이었다.​그런 생각을 하며 문성사(文成祠)로 향했다.​문성사는 율곡 이이의 영정을 모신 사당이다. '문성'이라는 이름은 인조 임금이 내린 율곡의 시호에서 비롯되었다. 문성사 앞에 서니 이번에는 율곡 이이가 떠오른다.​율곡은 조선 중기의 대표적인 성리학자이자 문신이었다. 아홉 차례 과거에 모두 장원급제하여 '구도장원공(九度壯元公)'이라 불릴 만큼 뛰어난 학문적 재능을 보였다. 하지만 그는 관념적인 학문에만 머문 선비가 아니었다. 당시 조선 사회가 안고 있던 현실적인 문제를 똑바로 바라보고 개혁 방안을 고민했던 정치가였다.​1583년 병조판서로 재직하면서 시무육조(時務六條)를 올렸고, 왜구와 외침에 대비해 군사력을 길러야 한다는 '십만양병설'을 주장하기도 했다. 임진왜란이 일어나기 불과 9년 전의 일이었다. 비록 그의 주장이 조정에서 받아들여지지 못했지만, 나라의 앞날을 미리 걱정하고 대비하고자 했던 선각자의 모습은 오늘을 사는 우리에게도 깊은 울림을 준다.​사랑채를 둘러보고 율곡기념관으로 발걸음을 옮겼다. 율곡의 생애와 학문을 살펴보면서 그가 단순히 책상 앞에서 공부만 하던 선비가 아니라는 사실을 다시금 깨닫는다. 학문을 현실에 적용하고 백성의 삶과 나라의 앞날을 끊임없이 고민했던 진정한 지식인이었다.​이어진 화폐전시관에서는 또 다른 재미를 만났다. 평소 물건을 사고팔 때 아무 생각 없이 꺼내 들었던 지폐 속에서 신사임당과 율곡 이이를 만난 것이다. 오천 원권과 오만 원권 지폐에 담긴 모자의 얼굴을 바라보니 감회가 특별하다.한 어머니와 아들이 나란히 한 나라의 화폐 주인공이 되었다는 사실도 예사롭지 않다. 늘 손에 쥐고 다니던 돈 한 장에도 우리는 역사를 담아 기억하고 있었던 셈이다.​마지막으로 강릉시립박물관을 둘러보았다. 강릉의 역사와 문화를 보여주는 유물들을 살펴보니, 이곳이 단순히 오죽헌 하나만으로 설명되는 공간이 아님을 알게 된다. 오랜 세월 이어져 온 강릉의 역사와 숨결이 오죽헌과 자연스럽게 어우러져 있었다.​돌아 나오며 다시 오죽헌을 바라본다. 까만 대나무 사이로 따스한 햇살이 스며들고, 배롱나무 꽃은 여전히 붉게 피어 있다. ​한 집에서 신사임당이 태어나고, 그 아들 율곡 이이가 태어났다. 어머니는 예술로 자신의 세계를 완성했고, 아들은 학문과 정치로 나라의 현실을 고민했다.​그러나 오늘 오죽헌에서 내가 만난 것은 단순히 '유명한 어머니와 위대한 아들'이 아니었다. 자신의 재능을 다해 꽃피운 한 사람의 예술가와 배운 바를 현실 속에서 실천하려 했던 한 사람의 지식인이었다. 그리고 그들을 바라보며 문득 우리 자신의 삶도 가만히 돌아보게 되었다.​어쩌면 우리가 문화유산을 찾아가는 참된 까닭도 여기에 있는지 모른다. 옛 건물의 자취만 보고 돌아오는 것이 아니라, 그곳을 살다 간 사람들의 삶과 숨결을 만나고, 그들의 삶을 거울 삼아 오늘의 나를 다시 돌아보는 것. 오죽헌은 내게 그런 뜻깊은 시간을 선물해 주었다.​수학여행을 온 듯 가벼운 마음으로 찾아왔지만, 돌아가는 길에는 어머니와 아들의 삶, 그리고 곁에 있는 아내의 고운 마음을 마음에 가득 담고 간다.​차에 오르며 다시금 오죽헌을 돌아본다. 붉은 배롱나무 꽃이 산들바람에 고즈넉이 살랑인다. 오늘은 그 꽃이 유난히 오래도록 눈에 남을 것 같다.