511명 무투표 당선의 민낯... 지방정치를 막는 '5000명의 벽'

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기대는 없고 실망은 큰 지방선거가 막을 내렸다. 이번 지방선거에서는 무려 511명의 후보가 유권자의 투표도 없이 당선됐다. 선거구 쪼개기로 국민의힘 한 명, 더불어민주당 한 명씩 사이좋게 의석을 나눠 가져 당선된 후보 역시 무투표 당선자와 별반 다르지 않다.공천권자에게 잘 보여 공천만 받으면 당선은 예정된 순서다. 지방선거 후보자들은 동네를 위한 다양한 공약을 내놓기보다 대통령이나 공천권을 쥔 지역 국회의원과 인맥을 쌓고 이를 내세우기에 바쁘다.지역 정치가 중앙 정치에 예속된 문제적 현실을 바꾸고자 은평민들레당은 창당했다. 은평민들레당은 서울 은평구를 기반으로 활동하는 지역정당으로, 한국의 정당법상 허용되지 않는 비합법 정당이다.은평민들레당은 2022년 창당 이후 두 번의 지방선거를 거쳤다. 은평에서 그 어떤 정당보다 활발하게 정치 활동을 하고 있지만, 정당법이라는 제약 때문에 일상적인 정당 활동은 가로막혀 있고 지방선거에 후보자를 낼 수조차 없었다. 정치를 하겠다는데 법이 이를 가로막는 위헌적인 상황인 것이다.지난 2024년 겨울, 믿기 어려운 일이 일어났다. 윤석열이 계엄을 선포했고, 일순간 군사독재 시절의 과거로 회귀한 듯했다. 시민들의 강력한 저항과 국회의 긴급한 대응으로 계엄은 2시간 48분 만에 해제됐지만, 독재의 시대를 벗어나 민주주의의 시대에 살고 있다고 믿었던 시민들은 충격에 휩싸였다.계엄 사태 이후 정치권에서는 내란 세력 청산을 주요 과제로 삼고 있다. 그러나 내란을 옹호하는 이들이 제1야당 내에서 여전히 건재하고, 내란 이후 치러진 대선에서도 국민의힘 후보가 약 41%의 득표율을 기록한 것은 내란 세력 청산과 함께 우리가 바꾸어 나가야 할 또 다른 중대한 과제가 있음을 시사한다.현행 정당법에는 박정희 군사정권 아래 제정된 정당법의 중앙집중적 구조가 여전히 남아 있다. 1962년 5·16 군사쿠데타 이후 군사정부가 만든 정당법은 중앙집중적인 정당 구조를 제도화했다.전국정당만을 정당으로 인정하는 현행 정당법은 수도에 중앙당을 두도록 하고, 최소 5개의 시·도당에 각각 1000명씩, 최소 5000명의 당원이 있어야 정당을 설립할 수 있도록 하고 있다. 이렇게 만들어진 전국 정당은 중앙당이 당의 주요 의제를 결정하고 이를 수직적으로 지역에 하달하는 방식으로 운영된다. 이 과정에서 중앙의 권력은 막강해지고, 지역의 일상적인 의제는 외면당하고 만다.은평민들레당은 창당 이후 다른 지역정당들과 함께 지역정당을 불허하는 현행 정당법이 위헌이라는 취지로 헌법소원을 청구한 바 있다. 2023년 9월 헌법재판소는 우리가 제기한 헌법소원심판청구에 대해 유감스럽게도 전부 기각 결정을 내렸다.하지만 고무적인 부분도 있었다. 헌법재판소가 '전국정당조항'으로 분류한 제3조, 제4조 제2항 중 제17조에 관한 부분과 제17조에 대해서는 헌법재판관 9명 중 5명이 위헌 의견을 제시했다. 위헌 의견이 5명으로 다수였지만, 위헌결정 정족수에는 미치지 못해 최종적으로는 합헌·기각 결정이 내려졌다.유남석·문형배·정정미 재판관은 정당이 수도 소재 중앙당과 5개 이상의 시·도당을 갖추어야 등록할 수 있도록 한 정당법 제44조 제1항 제1호에 대해 "그러한 요건을 갖추어야만 국민의 정치적 의사 형성에 참여하는 데 필요한 최소한의 조직이 된다고 볼 뚜렷한 근거가 없다"고 판단했다.이어 "전국정당조항은 지역정당이나 군소정당, 신생정당이 정치영역에 진입할 수 없도록 높은 장벽을 세우고" 있으며, "유권자들에게 다양한 정치적 관점에 대한 선택지를 제공할 수 있는 풀뿌리 민주주의를 차단할 위험이 있다"며 위헌 의견을 냈다.김기영·이미선 재판관 역시 "전국정당조항은 지역정당이나 군소정당, 신생정당을 배제하려는 것이고, 이는 헌법 제8조 제1항의 정당의 자유를 부정하는 것이어서 입법목적의 정당성 및 수단의 적합성을 인정하기 어렵다"며 위헌 의견을 냈다.박정희 군사정권 아래 만들어진 중앙집중식 정당법은 결과적으로 풀뿌리 민주주의를 차단하는 장벽으로 작동했다. 그런 정당법의 형태가 지금도 여전히 살아 있다면, 독재의 잔재를 벗어내고 민주주의를 회복하기 위해서라도 하루빨리 정당법을 개정해야 하는 것이 인지상정 아닐까 싶다. 하지만 정당법의 위헌적 장치에 문제를 제기하고 개선을 요구하는 과정은 더디기만 하다.정당법이라는 장벽을 통과한 전국 정당의 경우, 정당법의 비민주성 자체를 문제로 인식하지 못하거나 관심을 두지 않는 경우가 많다. 당연하게도 국회에 의석을 가진 모든 정당 역시 전국 정당이기 때문에, 지역정당 허용의 필요성에 대해 국회의 공감을 얻기란 더욱 어려운 일이다.거대 양당 중심의 정치구조는 중앙집중적 정치를 더욱 견고하게 만들고 있다. 이 과정에서 오히려 현행 정당법의 장치들은 그들의 권력 독점 욕구를 충족시키는 좋은 장치로 작용하고 있기도 하다.권력 독점 욕구가 혐오와 비방의 정치를 양산하고 거대 양당의 중앙집중을 공고히 하는 모습을 보다 보면, 그 속에 숨어 있는 '두려움'이라는 단어가 엿보인다. 자리를 빼앗길지도 모른다는 두려움, 권력을 잃어버릴지도 모른다는 두려움은 더 강한 통치와 법으로 허물어지지 않는 장벽을 세우고 그 안에 스스로를 가둔다.하지만 장벽 안에서 밖이 보이지 않는다고 해서 바깥세상이 없는 것은 아니다. 한국의 거대 양당이 둘만의 장벽 안에서 자멸하지 않도록, 두려움을 떨치고 다양한 정치세력과 공존할 용기를 내 보길 바란다.정당법이라는 장벽이 허물어진 지역정치 생태계의 모습은 어떨까? 지역정당이 활발한 일본의 경우, 공직선거법과 정치자금 관련 법률, 정당교부금 관련 법률 등을 통해 정당과 정치단체의 활동을 규율하지만, 한국처럼 정당의 등록 요건을 하나의 정당법으로 규정하고 있지는 않다.또 지역 생협이나 지역에 기반을 둔 단체 등이 후보자를 내거나 지원하는 방식으로 지방선거에 참여할 수 있다. 정당에 소속되지 않은 후보자도 기초자치단체의 의회나 단체장 선거에 출마할 수 있다.독일에는 정당에 관한 별도의 법률인 정당법이 있지만, 한국과 같은 최소 당원 수나 시·도당 설치 요건을 두고 있지는 않다. 또한 정당이 아니더라도 지역의 유권자단체 등이 지방선거에 후보를 내고 참여할 수 있다.한국에서 지역정당이 허용된다면 다양한 지역의 조직이나 의제를 가지고 활동하는 단체들이 스스로 정당을 만들고 후보를 내며 주체적인 정치활동을 할 수 있게 될 것이다. 현재처럼 의제나 정책을 관철하기 위해 기존 거대 정당이나 정치인에게 의존하지 않고도 다양한 민주주의가 경쟁하는 활발한 정치의 모습을 그려볼 수 있다.또한 지역의 사안을 누구보다 잘 아는 정당이 지역의 문제를 스스로 결정하고 책임지며 활동할 수 있기 때문에, 중앙에 휘둘리지 않고도 지역의 문제를 주민이 주체적으로 해결할 수 있게 된다.은평구는 봉산이라는 동네 산에 편백 단일림 관광지를 조성하기 위해 다양한 식생이 살아가던 자생림을 모두 파괴했다. 모든 식물을 베어낸 자리에 편백만 자라게 하기 위해 인력과 예산을 쏟아붓고, 스스로 살아나는 새싹과 풀은 더 이상 자라지 못하도록 주기적으로 베어냈다.중앙집권적 결정구조에 의해 통치되고 기득권을 공고히 하려는 장치들은 탄탄하게 만들어가는 반면, 아래로부터의 민주주의를 배제하고 억압하는 현 정치 상황과 너무나도 닮아 있는 모습이다.하지만 편백 인공림의 전망은 밝지 않다. 환경을 살피지 않고 무리하게 심은 편백은 계속 죽어가고, 은평구청의 억지스러운 관리로 숲은 점점 황폐해져 가고 있다. 황폐해진 땅에서도 10여 년 전 베어진 참나무 그루터기는 올해도 움싹을 돋아냈다.베어내도 다시 자라나는 참나무 움싹처럼, 풀뿌리 지역정치는 법으로도 막을 수 없다. 지역정당은 정당법 제정 때부터 지금까지 불법으로 가로막혀 있지만, 지역정당의 흐름은 이어지고 있다. 현재 한국에서는 직접행동영등포당, 과천시민정치당, 은평민들레당 등을 비롯한 지역정당 운동이 이어지고 있고, 올해에는 서울탈시설장애인당이 창당했다.지역정당들은 풀뿌리 민주주의를 배제하는 정당법에 정면으로 맞서며 일상의 정치, 동네의 정치를 실현하기 위해 분투하고 있다. 한국의 정치가 혐오와 배제, 공멸의 정치로 점철되고 있는 지금, 지역정당을 허용하는 정당법 개정은 다양한 정치세력이 활발하게 작동하고 경쟁하며 공존할 수 있도록 하는 효과적인 방안이 될 것이다.