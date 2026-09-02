천안 아동 사망에 정부 "뼈아프게 성찰"... 재신고 시 분리 강화

큰사진보기 ▲현수엽 보건복지부 1차관이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 아동학대 예방 및 대응 보완 대책 발표에 앞서 천안 아동학대 사망사건에 대해 사과하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲현수엽 보건복지부 1차관이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 아동학대 예방 및 대응 보완 대책을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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학대 피해 신고가 1년에 2번 이상 접수된 경우 정부가 곧바로 피해 아동을 보호자와 분리해 보호하는 조처를 강화하기로 했다.이는 최근 충남 천안에서 발생한 아동학대 의심 사망사건에 대한 정부의 조치로, 아동학대 대응 체계 전반에 대한 대수술에 들어간 것이다. 무엇보다 학대 신고가 접수돼도 제때 분리 보호가 이뤄지지 않거나, 피해 장애아동이 들어갈 보호시설이 부족해 비극으로 이어진 현장의 한계를 보완하겠다는 취지다.보건복지부는 2일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 교육부, 법무부, 행정안전부, 경찰청 등 관계부처 합동으로 마련한 '아동학대 예방 및 대응 보완 대책'을 발표했다.현수엽 보건복지부 차관은 발표에 앞서 "아동학대 예방과 보호를 담당하는 주무부처 차관으로서 이번 천안 아동 사망사건에 대해 무거운 책임감을 느끼며, 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"며 고개를 숙였다.이어 그는 "정부는 이번 사건에서 나타난 학대 신고 이력 및 취학면제 정보의 부처 간 공유 미흡, 학대 현장 분리보호 판단 미흡, 학대 장애아동의 보호 인프라 부족 등 현장의 한계점을 뼈아프게 성찰했다"고 밝혔다.정부는 우선 피해 아동에 대한 '즉각 분리' 판단을 한층 강화하기로 했다. 기존에는 경찰이 학대 사건을 전담해 처리 결과를 사후 통보하는 방식이었으나, 앞으로는 신고 세부 내용을 지방정부에 신속히 공유해 지자체가 적극적으로 분리 조치를 판단하도록 매뉴얼을 정비한다.특히 '1년에 2회 이상' 학대 신고가 접수되는 등 재학대 우려가 명확한 경우에는 일시보호 조치나 응급조치를 최우선으로 고려한다. 현 차관은 "피해아동이 학대 행위자로부터 분리돼 보호될 수 있도록 현장 판단을 적극적으로 하겠다"고 밝혔다.현장 대응 인력도 늘린다. 각 시·군·구에 근무하는 아동학대전담공무원을 올해 750명에서 내년 863명으로 113명 확충하고, 대응활동비도 월 5만 원에서 10만 원으로 인상할 계획이다.피해 장애아동과 영유아를 위한 보호 기반시설도 확충된다. 그동안 학대 피해 장애아동을 보호할 전용 쉼터는 전국 12곳에 불과해 제때 분리 보호하는 데 어려움이 컸다. 이에 정부는 학대피해아동쉼터를 개보수해 장애아동 및 영유아 특화 쉼터 18곳을 추가 조성하기로 했다.아울러 시·군·구 내에 보호시설이 없는 경우 시·도 공무원이 책임지고 관할 구역 내 시설로 연계하도록 의무화해 '갈 곳이 없어 보호받지 못하는' 사태를 막을 방침이다.사각지대에 방치된 고위험군을 발굴하기 위한 부처 간 정보 공유도 확대된다. 복지부 사회보장정보시스템과 교육부 교육정보시스템(NEIS)을 연계해 취학 의무 면제나 유예를 심사할 때 아동학대 이력을 사전에 반드시 확인하도록 한다. 소재 파악이 어려운 고위험군 아동은 경찰·지방정부·아동보호전문기관의 반기별 합동점검 대상에 포함된다.재학대 예방을 위한 사후 관리도 엄격해진다. 사례 관리 대상자가 정당한 사유 없이 관리를 거부할 경우 전담공무원과 경찰, 아동보호전문기관이 합동으로 현장을 반복 방문해 안전을 점검한다. 학대 행위자에게 피해 아동의 아동수당이 지급되는 부적절한 상황을 막기 위해, 재학대 발생 시 수당 지급 계좌가 변경될 수 있음을 사전에 고지하는 절차도 새롭게 만들어진다.한편 복지부는 예방접종 미접종, 건강검진 미수검 등 빅데이터를 활용해 발굴한 6세 이하 위기 아동 6만 명에 대한 전수조사를 진행 중이다. 지난 5월부터 7월까지 실시된 1차 조사(3만 855명) 결과, 8807명에게 복지 서비스를 연계했고, 학대 정황이 의심되는 2명을 입건했으며 4명은 소재를 확인하고 있다. 남은 3만 명에 대한 2차 조사는 오는 이달 말까지 완료할 예정이다.현수엽 차관은 "아동이 안전하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것은 국가의 기본적인 책무"라며 "정부는 그 무거운 책임을 잊지 않고 이번 보완 방안을 신속하고 철저하게 이행하겠다"고 강조했다.